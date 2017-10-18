17.10.2017 23:50  Фонд СПО добавил EPL 2.0 в список свободных лицензий, несовместимых с GPL

Фонд свободного ПО добавил лицензию Eclipse Public License (EPL) 2.0 в список свободных лицензий, несовместимых с GPL. Несовместимость обусловлена тем, что EPL относится к категории слабого копилефта и включает пункт о выборе юрисдикции. При этом отмечается, что в отличие от EPL 1.0 в лицензии EPL 2.0 предоставлена возможность назначения GPLv2+ в качестве вторичной лицензии для кода. При подобном назначении обеспечивается явная совместимость с GPL, но без него EPL 2.0 остается несовместимой с GPL.



