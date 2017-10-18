The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

17.10.2017 23:50  Фонд СПО добавил EPL 2.0 в список свободных лицензий, несовместимых с GPL

Фонд свободного ПО добавил лицензию Eclipse Public License (EPL) 2.0 в список свободных лицензий, несовместимых с GPL. Несовместимость обусловлена тем, что EPL относится к категории слабого копилефта и включает пункт о выборе юрисдикции. При этом отмечается, что в отличие от EPL 1.0 в лицензии EPL 2.0 предоставлена возможность назначения GPLv2+ в качестве вторичной лицензии для кода. При подобном назначении обеспечивается явная совместимость с GPL, но без него EPL 2.0 остается несовместимой с GPL.

  1. Главная ссылка к новости (http://www.fsf.org/blogs/licen...)
  2. OpenNews: Евросоюз утвердил открытую лицензию EUPL 1.2, совместимую с GPLv3
  3. OpenNews: OpenSSL переходит на новую лицензию, совместимую с GPL
  4. OpenNews: Проект LLVM планирует сменить лицензию
  5. OpenNews: Один из авторов GPLv3 представил лицензию GPL.next
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: epl, license
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение RSS
 
  • 1, Анонимуч, 01:29, 18/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Ногоедлпроблемы.
     
     
  • 2, Atterratio, 02:11, 18/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Думаю сложность совместимости лицензий не проблемы РМС а в целом лицензионно-патентной-правовой системы, а всё это занудство РМС пошло от туда же.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2017 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor