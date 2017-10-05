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05.10.2017 08:23  Обновление языка Go 1.8.4 и 1.9.1 с устранением проблем с безопасностью

Опубликованы корректирующие выпуски языка программирования Go 1.8.4 и 1.9.1, в которых устранены две проблемы с безопасностью:

  • Возможность запуска стороннего кода при выполнении операций "go get" или "go get -d" над пакетами, размещёнными в специально оформленных вложенных репозиториях. Атакующий может разместить в репозитории Subversion (или другой системе управления версиями, отличной от Git), срез "git checkout", включающий набор хуков (.git/hooks/). При обработке такого репозитория указанные во вложенном Git-репозитории скрипты-обработчики будут выполнены на стороне клиента;
  • В пакете smtp устранена проблема, которая могла использоваться для перехвата паролей в открытом виде в результате MITM-атаки из-за применения метода PLAIN auth для незашифрованных соединений, если удалённый сервер заявляет о поддержке данного метода аутентификации. В новой версии действие PLAIN auth ограничено только TLS-сеансами и обращением к localhost.


  1. Главная ссылка к новости (https://groups.google.com/foru...)
  2. OpenNews: Релиз языка программирования Go 1.9
  3. OpenNews: Релиз языка программирования Go 1.8
  4. OpenNews: Проект Go опубликовал собственный шрифт для программистов
  5. OpenNews: Выпуск языка программирования Go 1.7
  6. OpenNews: Уязвимость в Git, Subversion и Mercurial, допускающая подстановку команд через URL ssh://
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: golang
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