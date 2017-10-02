The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

02.10.2017 14:02  Пятый тестовый выпуск системы мгновенного обмена сообщениями от проекта Tor

Проект Tor начал тестирование пятого бета-выпуска собственного клиента для мгновенного обмена сообщениями Tor Messenger, нацеленного на обеспечение анонимности и защиты от прослушивания. Весь применяемый для обмена сообщениями трафик передаётся только через сеть Tor. Для шифрования сообщений, защиты имеющейся переписки и аутентификации собеседников применяется протокол OTR (Off-the-Record). Готовые сборки подготовлены для Linux, Windows и macOS

Для обмена сообщениями применяется традиционная клиент-серверная модель, подразумевающая наличие сервера для координации обмена сообщениями. Tor Messenger позволяет соединиться с обычными IM-серверами, поддерживающими такие протоколы, как Jabber (XMPP), IRC, Google Talk, Facebook Chat, Twitter и Yahoo, при этом соединение с ними осуществляется только через сеть Tor. Также возможно использование серверов, работающих в форме скрытых сервисов Tor (Hidden Services).

В новой версии добавлена поддержка временных учётных записей XMPP (по аналогии с ChatSecure) - для отправки анонимного или одноразового сообщения учётная запись может быть автоматически создана с использованием случайного имени пользователя и пароля. Обеспечена возможность автоматического подключения через onion-сервисы для известных XMPP-серверов (riseup.net, jabber.ccc.de, jabber.otr.im и jabber.calyxinstitute.org).

Осуществлён переход на кодовую базу Firefox/Thunderbird 52 ESR (ветки tor-browser-52.3.0esr-7.0-1-build1 и THUNDERBIRD_52_3_0_RELEASE). Обеспечена поддержка повторяемых сборок для всех поддерживаемых платформ (ранее повторяемые сборки были доступны только для Linux), позволяющих убедиться в том, что бинарные версии собраны из предоставленных исходных файлов. Для усиления защиты на платформе Linux включена сборка с системой Selfrando, предоставляющей расширенный метод рандомизации адресного пространства для защиты от эксплуатации уязвимостей.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.torproject.org/to...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива Tails 3.2 и браузера Tor Browser 7.0.6
  3. OpenNews: Стабильный выпуск новой ветки Tor 0.3.1
  4. OpenNews: Tor прекращает разработку hardened-версии своего браузера
  5. OpenNews: Четвёртый тестовый выпуск системы мгновенного обмена сообщениями от проекта Tor
  6. OpenNews: Выпуск sandboxed-tor-browser, прослойки для изоляции Tor Browser
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: tor, messenger
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение RSS
 
  • 1, Аноним, 14:36, 02/10/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Намудрили Достаточно было взять tox и завернуть его в tor Получился бы хороший... весь текст скрыт [показать]
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2017 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor