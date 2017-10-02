02.10.2017 14:02  Пятый тестовый выпуск системы мгновенного обмена сообщениями от проекта Tor

Проект Tor начал тестирование пятого бета-выпуска собственного клиента для мгновенного обмена сообщениями Tor Messenger, нацеленного на обеспечение анонимности и защиты от прослушивания. Весь применяемый для обмена сообщениями трафик передаётся только через сеть Tor. Для шифрования сообщений, защиты имеющейся переписки и аутентификации собеседников применяется протокол OTR (Off-the-Record). Готовые сборки подготовлены для Linux, Windows и macOS

Для обмена сообщениями применяется традиционная клиент-серверная модель, подразумевающая наличие сервера для координации обмена сообщениями. Tor Messenger позволяет соединиться с обычными IM-серверами, поддерживающими такие протоколы, как Jabber (XMPP), IRC, Google Talk, Facebook Chat, Twitter и Yahoo, при этом соединение с ними осуществляется только через сеть Tor. Также возможно использование серверов, работающих в форме скрытых сервисов Tor (Hidden Services).

В новой версии добавлена поддержка временных учётных записей XMPP (по аналогии с ChatSecure) - для отправки анонимного или одноразового сообщения учётная запись может быть автоматически создана с использованием случайного имени пользователя и пароля. Обеспечена возможность автоматического подключения через onion-сервисы для известных XMPP-серверов (riseup.net, jabber.ccc.de, jabber.otr.im и jabber.calyxinstitute.org).

Осуществлён переход на кодовую базу Firefox/Thunderbird 52 ESR (ветки tor-browser-52.3.0esr-7.0-1-build1 и THUNDERBIRD_52_3_0_RELEASE). Обеспечена поддержка повторяемых сборок для всех поддерживаемых платформ (ранее повторяемые сборки были доступны только для Linux), позволяющих убедиться в том, что бинарные версии собраны из предоставленных исходных файлов. Для усиления защиты на платформе Linux включена сборка с системой Selfrando, предоставляющей расширенный метод рандомизации адресного пространства для защиты от эксплуатации уязвимостей.



