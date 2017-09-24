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24.09.2017 23:16  Представлен gtkplatform, плагин для отрисовки Qt-приложений с использованием GTK+

В рамках проекта gtkplatform развивается новый механизм для бесшовного отображения Qt-приложений в окружениях на базе GTK+. В отличие от решений, основанных на стилизации элементов оформления или замены движка тем оформления, в gtkplatform предлагается иной подход - к Qt подключается плагин с реализацией платформы отрисовки на базе GTK+. Иными словами оконные операции Qt-приложений транслируются в API GTK+, который используется как первичный тулкит. Код написан на языке С++ и по аналоги с Qt распространяется под лицензиями LGPLv3 и GPLv2+.

Реализованный в gtkplatform подход позволяет задействовать в Qt-приложениях родные диалоги, обработчики ввода и меню GTK+, что сводит к минимуму видимые отличия при интеграции Qt-приложений в пользовательские окружения на базе GTK+. В том числе Qt-приложения могут бесшовно вписываться в окружение GNOME, работающее поверх Wayland.

На текущем этапе развития поддерживается отрисовка через GTK+ оконных компонентов, формируемых при помощи QPainter, QOpenGLContext, QOpenGLWidget и QtWebEngine, возможно использование буфера обмена, используются нативные меню и диалоги GTK+, обрабатываются события ввода от сенсорных экранов, клавиатур и мышей. Из планов отмечается подготовка вспомогательных обработчиков для задействования специфичных возможностей GTK+, таких как вынос панели инструментов в заголовок окна (GtkHeaderBar).

Подключение плагина gtkplatform производится через запуск приложения с установкой переменной окружения "QT_QPA_PLATFORM=gtk" или через указание опции "-platform gtk". Для пользователей Arch Linux плагин уже размещён в репозитории AUR. Из похожих проектов можно отметить плагины gtk-qt-engine, qgtkstyle, QGnomePlatform и Qt5Gtk2, которые заменяют движок тем оформления (QT_QPA_PLATFORMTHEME) на вариант, работающий поверх GTK+.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/linux...)
  2. OpenNews: Рабочий стол Budgie переходит с GTK+ и библиотек GNOME на Qt
  3. OpenNews: Выпуск библиотеки Qt5Gtk2 0.3 для интеграции Qt5-программ в окружения GTK2+
  4. OpenNews: Audacious возвращается на GTK2, в перспективе переход на Qt
  5. OpenNews: Wireshark мигрирует с GTK+ на Qt
  6. OpenNews: QGtkStyle открывает новый уровень интеграции Qt приложений в среду GNOME
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: qt, gtk
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  • 1.2, Аноним, 23:32, 24/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Замутно
     
  • 1.3, Аноним, 23:33, 24/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Я хоть и ярый адепт няшной сишечки и GTK+, но это извращение.
     
     
  • 2.6, Xasd, 00:06, 25/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    тык ведь там там C++ а не няшная сишечка
     
     
  • 3.9, VINRARUS, 00:23, 25/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    тык ведь там там упорАтый C++ а не няшная сишечка - fixed
     
  • 1.4, neak, 23:43, 24/09/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –3 +/
    Ещё один враппер Чтобы внешний вид чуть меньше был похож на лоскутное одеяло В... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.7, Xasd, 00:07, 25/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Ещё один враппер. Чтобы внешний вид чуть меньше был похож на лоскутное
    > одеяло. Вещь хорошая, но это не решение.

    а он точно враппер, а не лишь ЗАМЕНА одного из компонентов в стеке Qt ?

    переменная QT_QPA_PLATFORM -- разве накручивает число обёрток?

     
  • 1.5, Аноним, 23:59, 24/09/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    С позитивной стороны эти хотя бы не форкают, а наоборот работаю на объединение ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.8, Аноним, 00:16, 25/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    qtplatform надеюсь тоже есть который делает тоже самое но наоборот
     
  • 1.10, JL2001, 00:24, 25/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    годно, правильный подход

    а нет ли плагина который позволяет запускать приложение на одном компе, а окно рендрить на другом ? (дабы минимизировать сетевой трафик)(в связке с ссш например)

    зы: лично мне на гтк чихать, но такие плагины и такие возможности у Qt это круто

     
     
  • 2.12, Аноним, 00:36, 25/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Такой фиче уж 20 лет в обед.
    Погуглите по ключевым словам ssh x11 forwarding
     
  • 2.18, Аноним, 02:11, 25/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    В QT QML недавно запилили такую фичу Приложение работает на сервере, - а QT QML... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.11, VINRARUS, 00:25, 25/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Отлично. Теперь можна и Firefox на Qt переделывать. :D
     
  • 1.13, Аноним, 01:02, 25/09/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Нужен проект по уничтожению gtk и тогда никаких проблем Только qt, и везде всё ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.15, Дуплик, 01:45, 25/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Нужен проект по уничтожению Qt. Ведь на Qt только одна малопопулярная DE -- KDE. Мир даже не заметит, если Qt исчезнет. А вот если исчезнет GTK+, то ты вряд ли сможешь написать суда хоть что-то.
     
     
  • 3.16, VINRARUS, 01:49, 25/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Люди в кедах бьються больнее чем гномы. Акуратнее.
     
  • 1.14, Дуплик, 01:43, 25/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    То есть теперь Qt перестанет быть вырвиглазным?
     
  • 1.17, Аноним, 02:04, 25/09/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Попробовал этот плагин в Arch Работает, но сырой еще Если Qt-приложение имеет ... весь текст скрыт [показать]
     

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