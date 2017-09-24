24.09.2017 10:28  В Nouveau не получается обеспечить качественную поддержку GeForce GTX 900 из-за ограничений NVIDIA

Разработчики свободного драйвера Nouveau выступили с докладом на конференции XDC2017, в котором раскритиковали политику компании NVIDIA, мешающую реализации качественной поддержки в Nouveau видеокарт GeForce GTX 900 и некоторых расширенных возможностей. Проблема вызвана тем, что в новых картах осуществляется проверка прошивок графического ускорителя по цифровой подписи. При этом сами прошивки доступны публично, но под условиями, запрещающими распространение третьими лицами. Т.е. подобные прошивки нельзя распространяться в составе дистрибутивов и пользователь должен самостоятельно их загрузить с сайта NVIDIA.

Для карт семейства Maxwell2 и Pascal без подписанных цифровой подписью прошивок недоступны средства управления энергопотреблением, что не позволяет управлять работой кулера и измениять частоту GPU для работы в режиме максимальной производительности. Обсудить возможные пути решения проблем не получается, так как из компании NVIDIA уволился разработчик Alexandre Courbot, отвечавший за взаимодействие с открытыми проектами и канал связи с NVIDIA оказался практически разорван. Кроме того, NVIDIA работает над созданием собственного открытого драйвера "NVGPU" для Android, который из-за лицензионных соображений никогда не будет принят в состав основного ядра Linux.