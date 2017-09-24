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24.09.2017 10:28  В Nouveau не получается обеспечить качественную поддержку GeForce GTX 900 из-за ограничений NVIDIA

Разработчики свободного драйвера Nouveau выступили с докладом на конференции XDC2017, в котором раскритиковали политику компании NVIDIA, мешающую реализации качественной поддержки в Nouveau видеокарт GeForce GTX 900 и некоторых расширенных возможностей. Проблема вызвана тем, что в новых картах осуществляется проверка прошивок графического ускорителя по цифровой подписи. При этом сами прошивки доступны публично, но под условиями, запрещающими распространение третьими лицами. Т.е. подобные прошивки нельзя распространяться в составе дистрибутивов и пользователь должен самостоятельно их загрузить с сайта NVIDIA.

Для карт семейства Maxwell2 и Pascal без подписанных цифровой подписью прошивок недоступны средства управления энергопотреблением, что не позволяет управлять работой кулера и измениять частоту GPU для работы в режиме максимальной производительности. Обсудить возможные пути решения проблем не получается, так как из компании NVIDIA уволился разработчик Alexandre Courbot, отвечавший за взаимодействие с открытыми проектами и канал связи с NVIDIA оказался практически разорван. Кроме того, NVIDIA работает над созданием собственного открытого драйвера "NVGPU" для Android, который из-за лицензионных соображений никогда не будет принят в состав основного ядра Linux.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/scan....)
  2. OpenNews: NVIDIA опубликовала прошивки для включения 3D-ускорения в открытых драйверах
  3. OpenNews: NVIDIA вводит проверку подлинности прошивок GPU, что может негативно сказаться на драйвере Nouveau
  4. OpenNews: Разработчики из Qualcomm Atheros призвали покончить с проприетарными драйверами
  5. OpenNews: Компания NVIDIA представила код для альтернативной организации поддержки PRIME
  6. OpenNews: Технология DMA-BUF не может быть использована в проприетарных видеодрайверах без перелицензирования
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: nvidia, nouveau, driver, video
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  • 1.1, Zenitur, 11:04, 24/09/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    > При этом сами прошивки доступны публично, но под условиями, запрещающими распространение третьими лицами. Т.е. подобные прошивки нельзя распространяться в составе дистрибутивов и пользователь должен самостоятельно их загрузить с сайта NVIDIA.

    В Gentoo так устанавливается Oracle Java. А подойдёт ли Jockey из Ubuntu? Покажет лицензию, скачает что нужно.

     
     
  • 2.2, Аноним, 11:12, 24/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Одно дело JDK, а другое драйвер для ядра Придётся городить огород из fallback з... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, Аноним, 11:23, 24/09/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +7 +/
    Перешел на AMD и забыл о нвидии, перекомпиляции дров под новое ядро, блобе жрущем больше ядра, и нуовопроблемах.
     
     
  • 2.6, Zenitur, 11:29, 24/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Так это же только на 9xx. Насколько я понял, у большинства 10xx
     
     
  • 3.8, nazarpc, 11:35, 24/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Ну да, на 10xx таких проблем нет, ибо там ускорение в Nouveau получить невозможно в принципе.
     
  • 2.10, Аноним, 11:38, 24/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Последний раз использовал NVidia дома ещё в бытность шины AGP.
     
  • 1.4, A.Stahl, 11:26, 24/09/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Предлагаю дать взятку меру города в котором находится головной офис nVidia и переименовать соответствую улицу в "Torvalds's finger".
     
  • 1.7, AntonAlekseevich, 11:31, 24/09/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Как же хорошо что Intel/AMD так не делают. (Не считая некоторых граф.карт и конкретно AMD Серии RX и HD.)
     
     
  • 2.9, Leap42, 11:37, 24/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > AMD Серии RX

    а пацаны то и не знали: пользуюсь XFX RX460 и PowerColor HD7770 в Fedora 26 и openSUSE tumbleweed, дрова стандартные, открытые, в ядре, управление питанием и кулером просто работает уже много лет

     
  • 1.12, Аноним, 11:46, 24/09/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    если nvidia раскроет свои доки и блобы, это будет дыра в безопасности сразу кто... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.13, VINRARUS, 12:10, 24/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Невидия не видит дальше свого кошелька.
    Шо сказать, видеокарта для Windows only.
    Хотя я никогда не понимал людей покупающих топовые карты для Linux, правда в ноутах старую  карту не поставить как в десктопе.
     
     
  • 2.14, Аноним, 12:31, 24/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Я вот не покупал топовую карту для GNU/Linux, я ее купил для игр.
     

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