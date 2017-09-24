24.09.2017 10:28  В Nouveau не получается обеспечить качественную поддержку GeForce GTX 900 из-за ограничений NVIDIA

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|1.1, Zenitur, 11:04, 24/09/2017 [ответить] [смотреть все]
|+2 +/–
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> При этом сами прошивки доступны публично, но под условиями, запрещающими распространение третьими лицами. Т.е. подобные прошивки нельзя распространяться в составе дистрибутивов и пользователь должен самостоятельно их загрузить с сайта NVIDIA.
В Gentoo так устанавливается Oracle Java. А подойдёт ли Jockey из Ubuntu? Покажет лицензию, скачает что нужно.
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|1.3, Аноним, 11:23, 24/09/2017 [ответить] [смотреть все]
|+7 +/–
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Перешел на AMD и забыл о нвидии, перекомпиляции дров под новое ядро, блобе жрущем больше ядра, и нуовопроблемах.
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|1.4, A.Stahl, 11:26, 24/09/2017 [ответить] [смотреть все]
|+2 +/–
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Предлагаю дать взятку меру города в котором находится головной офис nVidia и переименовать соответствую улицу в "Torvalds's finger".
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|2.9, Leap42, 11:37, 24/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> AMD Серии RX
а пацаны то и не знали: пользуюсь XFX RX460 и PowerColor HD7770 в Fedora 26 и openSUSE tumbleweed, дрова стандартные, открытые, в ядре, управление питанием и кулером просто работает уже много лет
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|1.13, VINRARUS, 12:10, 24/09/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Невидия не видит дальше свого кошелька.
Шо сказать, видеокарта для Windows only.
Хотя я никогда не понимал людей покупающих топовые карты для Linux, правда в ноутах старую карту не поставить как в десктопе.
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