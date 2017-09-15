15.09.2017 09:35  Chrome будет помечать FTP как небезопасный протокол

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|1.1, Гость, 09:54, 15/09/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Ага, даешь https для передачи всех сорцов. И в каждую кофеварку. И в пределах одной машины тоже. Мне кажется, они там совсем уже поехали.
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|2.2, freehck, 10:00, 15/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Почему же поехали. Это же браузер, их наверное заботит то, что по ftp может быть загружен js- или html-файл без шифрования соединения. В этом плане он от http не сильно отличается.
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|3.4, _hide_, 10:05, 15/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Мне вот, что интересно, а если запретить кроссдоменные запросы вообще (от слова полностью), то безопасность просто взлетит до небывалых небес. И что они ждут :-D
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|4.18, гугль, 10:47, 15/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> а если запретить кроссдоменные запросы вообще (от слова полностью), то безопасность
> просто взлетит до небывалых небес
а заодно исчезнет возможность подглядывания за пользователями дерьмосайтов, владельцам и горе-сайтописателям которых не приходит в голову, почему тянуть в рот всякую каку с cdn'ов (гугля ;-) а то и вовсе с rawgit - совершенно идиотская и при этом вредная привычка.
мы на это пойтить не могем.
А вот по ftp мы уже давно ничего не раздаем, слишком сложный для нас протокол. А если вы раздавали, то больше не будете. Товарищ майор должен покупать данные у нас, а не получать на халяву прямо со сниффера.
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|3.13, AntonAlekseevich, 10:36, 15/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Вы слишком радикальны в этом плане.
Переезд с FileTransferProtocol на HypertextTransferProtocolSecured немного ломает понятие передачи файлов. Теперь вместо файлов будет всегда передаваться гипертекст.
Может теперь отбросить определение "файл" заменив его понятием "гипертекст"? (Получается по мнению Google: File is Hypertext.)
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|3.20, гугль, 10:50, 15/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Надо создать hftps который может работать только с сертификатами letsencrypt
> Если сертификат выдан другим сервисом, помечать его как незащищенный.
нет, это неправильно. Пользователь туп и может понять неверно.
Надо выдавать огромную КРАСНУЮ страницу, на которой написана какая-то непонятная пользователю и бессмысленная для админов и разработчиков херня.
С единственной видимой без лупы и приседаний огромной кнопкой "показать котиков!" (и кнопкой поменьше - "пожаловаться". нам страсть как интересно, по каким это неправильным сайтам вы лазаете)
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|2.5, freehck, 10:05, 15/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Про gopher забыли, оболтусы.
Так ведь в Chrome нету поддержки gopher. Разве что через аддон -- но это уже не официальная поставка, так что не их забота.
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