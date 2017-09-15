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15.09.2017 09:35  Chrome будет помечать FTP как небезопасный протокол

Разработчики проекта Chromium сообщили о решении помечать обращение к ресурсам по протоколу FTP как небезопасное соединение. Изменение будет доведено до пользователей в релизе Chrome 63, намеченном на декабрь. По статистике Google число обращений по FTP оценивается на уровне 0.0026% от общего числа начальных запросов. При этом протокол FTP рассматривается как уступающий HTTP по уровню защиты, так как у HTTP есть возможность применения HSTS (HTTP Strict Transport Security) для автоматизации проброса на HTTPS. Администраторам FTP ресурсов рекомендуется последовать примеру kernel.org и перевести серверы загрузки на применение HTTPS.



  1. Главная ссылка к новости (https://groups.google.com/a/ch...)
  2. OpenNews: Квадрокоптеры UDI предоставляют полный доступ к системе через анонимный FTP
  3. OpenNews: Debian прекращает поддержку FTP на своих серверах
  4. OpenNews: Kernel.org прекращает поддержку FTP
  5. OpenNews: Выпуск vsftpd 3.0.3
  6. OpenNews: Опасная уязвимость в ProFTPD, проявляющаяся без аутентификации
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: ftp, chrome
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  • 1.1, Гость, 09:54, 15/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +8 +/
    Ага, даешь https для передачи всех сорцов. И в каждую кофеварку. И в пределах одной машины тоже. Мне кажется, они там совсем уже поехали.
     
     
  • 2.2, freehck, 10:00, 15/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Почему же поехали. Это же браузер, их наверное заботит то, что по ftp может быть загружен js- или html-файл без шифрования соединения. В этом плане он от http не сильно отличается.
     
     
  • 3.4, _hide_, 10:05, 15/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Мне вот, что интересно, а если запретить кроссдоменные запросы вообще (от слова полностью), то безопасность просто взлетит до небывалых небес. И что они ждут :-D
     
     
  • 4.8, Аноним, 10:15, 15/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Так можно запретить уже сейчас. uMatrix  в помощь.
     
  • 4.18, гугль, 10:47, 15/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    > а если запретить кроссдоменные запросы вообще (от слова полностью), то безопасность
    > просто взлетит до небывалых небес

    а заодно исчезнет возможность подглядывания за пользователями дерьмосайтов, владельцам и горе-сайтописателям которых не приходит в голову, почему тянуть в рот всякую каку с cdn'ов (гугля ;-) а то и вовсе с rawgit - совершенно идиотская и при этом вредная привычка.

    мы на это пойтить не могем.
    А вот по ftp мы уже давно ничего не раздаем, слишком сложный для нас протокол. А если вы раздавали, то больше не будете. Товарищ майор должен покупать данные у нас, а не получать на халяву прямо со сниффера.

     
  • 3.12, Аноним, 10:26, 15/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    есть же ftps
     
  • 2.7, Аноним, 10:12, 15/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Надо создать hftps который может работать только с сертификатами letsencrypt Есл... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.13, AntonAlekseevich, 10:36, 15/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вы слишком радикальны в этом плане.

    Переезд с FileTransferProtocol на HypertextTransferProtocolSecured немного ломает понятие передачи файлов. Теперь вместо файлов будет всегда передаваться гипертекст.

    Может теперь отбросить определение "файл" заменив его понятием "гипертекст"? (Получается по мнению Google: File is Hypertext.)

     
  • 3.20, гугль, 10:50, 15/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Надо создать hftps который может работать только с сертификатами letsencrypt
    > Если сертификат выдан другим сервисом, помечать его как незащищенный.

    нет, это неправильно. Пользователь туп и может понять неверно.
    Надо выдавать огромную КРАСНУЮ страницу, на которой написана какая-то непонятная пользователю и бессмысленная для админов и разработчиков херня.
    С единственной видимой без лупы и приседаний огромной кнопкой "показать котиков!" (и кнопкой поменьше - "пожаловаться". нам страсть как интересно, по каким это неправильным сайтам вы лазаете)

     
  • 2.15, Аноним, 10:37, 15/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Так и будет, и это правильно.
     
  • 1.3, ryoken, 10:02, 15/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > помечать обращение к ресурсам по протоколу FTP как небезопасное
    > соединение.

    Про gopher забыли, оболтусы.

     
     
  • 2.5, freehck, 10:05, 15/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Про gopher забыли, оболтусы.

    Так ведь в Chrome нету поддержки gopher. Разве что через аддон -- но это уже не официальная поставка, так что не их забота.

     
  • 1.6, Zenitur, 10:06, 15/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Идите вы в попу! Очень удобно выкачивать файловые архивы при помощи Filezilla.
     
     
  • 2.10, Neptus, 10:18, 15/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Да хоть TotalCommander!
    Речь ведь о WEB-браузерах.
     
  • 2.16, Анинимим, 10:39, 15/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    вы говорите так, будто в хроме запретили пользоваться ftp
     
  • 1.9, тоже Аноним, 10:17, 15/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Как-то иконка перед надписью "Not secure" мало похожа на фекалии мамонта. Непорядок.
     
     
  • 2.11, ryoken, 10:25, 15/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Как-то иконка перед надписью "Not secure" мало похожа на фекалии мамонта. Непорядок.

    Ассенизаторы-археологи в треде..!

     
  • 1.14, Аноним, 10:36, 15/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Очень правильно. Всё нешифрованное должно отмереть.
     
     
  • 2.17, Аноним, 10:44, 15/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Fixed ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.19, bircoph, 10:48, 15/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Т.е. про ftps эти чудики даже не слышали?
     

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