15.09.2017 09:35  Chrome будет помечать FTP как небезопасный протокол

> а если запретить кроссдоменные запросы вообще (от слова полностью), то безопасность

> просто взлетит до небывалых небес а заодно исчезнет возможность подглядывания за пользователями дерьмосайтов, владельцам и горе-сайтописателям которых не приходит в голову, почему тянуть в рот всякую каку с cdn'ов (гугля ;-) а то и вовсе с rawgit - совершенно идиотская и при этом вредная привычка. мы на это пойтить не могем.

А вот по ftp мы уже давно ничего не раздаем, слишком сложный для нас протокол. А если вы раздавали, то больше не будете. Товарищ майор должен покупать данные у нас, а не получать на халяву прямо со сниффера.

