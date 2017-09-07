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07.09.2017 11:19  Увеличение пропускной способности и минимизации задержек на серверах с nginx

Алексей Иванов из компании Dropbox подготовил полезный отчёт о результатах оптимизации web-серверов, обеспечивающих работу сервиса Dropbox Edge Network, используемого как для отдачи чувствительных к задержкам метаданных, так и для передачи больших потоков данных (десятки тысяч транзакций и десятки гигабит в секунду). В материале затрагиваются вопросы оптимизации драйверов, привязки обработки прерываний к фиксированным ядрам CPU, параметров TLS, nginx, стека TCP/IP, ядра Linux, влияние компиляторов и библиотек. Для каждой возможной оптимизации рассматривается её эффективность и вклад в увеличение общей производительности и сокращение задержек.

  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.dropbox.com/tech...)
Лицензия: CC-BY
Тип: английский / Практикум
Ключевые слова: nginx, optimization, speed
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