06.09.2017 10:04  Проект WinBtrfs 1.0 с реализацией ФС Btrfs для Windows

>> а в процентном отношении от числа установок?

> У фэйсбука на нем дохрена серверов. При том у них нагрузки выше

> среднего десктопа, раз так в эн. По этому поводу сразу после

> деплоя был всплеск багфиксов, а потом стало так же как во

> всех остальных ФС. Т.е. какие-то "дежурные" фиксы в примерно тех же

> количествах и severity. Важно не сколько, а что на них стоит! И не надо передергивать и тупо ссылаться на ФБ - обычно вменяемые люди БТР ставят под контейнеры (очень удобно, кстати), и таки да, их много, но нагрузка на ФС мизерная. Зато ФС под данными (неважно базы или что еще) кряхтит и пашет, но там БТР'ом и не пахнет, ибо была бы полная труба! Например, где-то полгода назад я мигрировал дюжину dev-хостов с БТР'а (любимая игрушка шефа) на ЕХТ4, потому как на задачах типа rsync и/или SVN даже с тысячами (а у нас десятки тысяч) небольших файлов БТР просто дохнет/висит несмотря на то, что даже SSD стоит!

