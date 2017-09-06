06.09.2017 10:04  Проект WinBtrfs 1.0 с реализацией ФС Btrfs для Windows

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|1.1, Хряк, 10:11, 06/09/2017 [ответить] [смотреть все]
|+38 +/–
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> никаких гарантий относительно сохранения целостности ФС не даётся
Это главная фишка этой fs и на Linux.
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|6.30, leap42, 12:44, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–1 +/–
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надёжность ext4 вообще, мягко говоря, переоценена: она изо всех сил старается сберечь файлы (чего делать не должна, сохранность значимых данных всегда обеспечена бэкапами), но не даёт совершенно никаких гарантий сохранности самой себя. большой раздел может устроить 40-минутную проверку после краша, потребовать ручного вмешательства в fsck, а в тяжелых случаях вообще сдохнуть. к счастью в 3.15 (или около того) завезли xfs v5, и теперь нет проблем.
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|7.44, SysA, 13:19, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> надёжность ext4 вообще, мягко говоря, переоценена: она изо всех сил старается сберечь
> файлы (чего делать не должна, сохранность значимых данных всегда обеспечена бэкапами),
> но не даёт совершенно никаких гарантий сохранности самой себя. большой
> раздел может устроить 40-минутную проверку после краша, потребовать ручного вмешательства
> в fsck, а в тяжелых случаях вообще сдохнуть. к счастью в
> 3.15 (или около того) завезли xfs v5, и теперь нет проблем.
Если бы только 40мин! :) У меня бывали случаи, когда около 4 часов тестировалась/восстанавливалась!
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|5.32, SysA, 12:48, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+3 +/–
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>> а в процентном отношении от числа установок?
> У фэйсбука на нем дохрена серверов. При том у них нагрузки выше
> среднего десктопа, раз так в эн. По этому поводу сразу после
> деплоя был всплеск багфиксов, а потом стало так же как во
> всех остальных ФС. Т.е. какие-то "дежурные" фиксы в примерно тех же
> количествах и severity.
Важно не сколько, а что на них стоит!
И не надо передергивать и тупо ссылаться на ФБ - обычно вменяемые люди БТР ставят под контейнеры (очень удобно, кстати), и таки да, их много, но нагрузка на ФС мизерная. Зато ФС под данными (неважно базы или что еще) кряхтит и пашет, но там БТР'ом и не пахнет, ибо была бы полная труба! Например, где-то полгода назад я мигрировал дюжину dev-хостов с БТР'а (любимая игрушка шефа) на ЕХТ4, потому как на задачах типа rsync и/или SVN даже с тысячами (а у нас десятки тысяч) небольших файлов БТР просто дохнет/висит несмотря на то, что даже SSD стоит!
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|7.45, PnDx, 13:27, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Если надо именно цифровые подписи, как предотвращение "разбойного" изменения файлухи,
> даже атакующим загрузившимся с какой там внешней флехи и проч -
> это наверное куда-то в сторону IMA смотреть надо. IMA не принципиально
> какая там ФС, лишь бы xattrs умела. Btrfs в этом плане
> ничем не хуже других, xattrs он умеет.
Я всего лишь про поблочные хэши. Которые подсказывают, что если сумма не бьётся — данные в блоке тю-тю. Мега-актуально для немагнитных носителей информации.
ЭЦП на уровне ФС — как-то всё-таки слишком, на мой вкус. Там обычно шифрования хватает.
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|1.5, 123, 10:33, 06/09/2017 [ответить] [смотреть все]
|+6 +/–
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> пригоден для ежедневного использования
> никаких гарантий относительно сохранения целостности ФС не даётся
Выберите что-то одно.
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|2.9, SysA, 10:53, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|+6 +/–
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>> пригоден для ежедневного использования
>> никаких гарантий относительно сохранения целостности ФС не даётся
> Выберите что-то одно.
Вообще-то в оригинале было веселее написано:
...assume that the driver is going to corrupt your entire filesystem, and you'll be pleasantly surprised when it doesn't.
Словом, удивись, что оно все еще работает!.. :)
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|4.49, Michael Shigorin, 13:39, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>> Словом, удивись, что оно все еще работает!.. :)
> Это еще что, попался тут совет езды на велосипеде: действуйте так,
> как будто весь мир сговорился вас убить.
А мне при езде на велике вспоминается, как инструктор на вождении говорил: "двухколёсного объезжай так, как будто он УЖЕ грохнулся прямо перед тобой".
Вообще же водительский опыт на дороге настолько полезен вне зависимости от типа ТС, что ещё тогда возникла мысль учить детей в школе, если не в садике, кататься на чём-нить не совсем сразу останавливающемся (детской машинки вполне хватит) и повыскакивать внезапно из-за деревьев, чтоб надёжней понять "с той стороны стекла" и, может, когда-то притормозить да не выскочить...
PS AOT re #5: так это же про винду, там такие параграфы "не конфликтуют" (см. EULA).
PPS: User294? :)
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|1.34, пох, 12:53, 06/09/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+3 +/–
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ахренеть - похоже, все сделал один-единственный человек за пол-года. (орацле - вы лохи помойные)
Эх... эту б энергию да в развитие zfs.
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