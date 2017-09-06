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06.09.2017 10:04  Проект WinBtrfs 1.0 с реализацией ФС Btrfs для Windows

После двух лет разработки увидел свет первый стабильный выпуск проекта WinBtrfs, в рамках которого подготовлен драйвер, предоставляющий возможность работы с файловой системой Btrfs на платформе Windows. Наработки проекта распространяется под лицензией LGPLv3. Примечательно, что WinBtrfs не основан на коде Btrfs из ядра Linux, а является созданной с нуля альтернативной реализацией. Поддерживается работа с Windows 7 и более новыми выпусками. Отмечается, что драйвер уже пригоден для ежедневного использования, но никаких гарантий относительно сохранения целостности ФС не даётся.

Поддерживается большинство возможностей Btrfs, включая запись и чтение (в том числе в асинхронном режиме), использование RAID0/1/10/5/6, кэширование, автообнаружение разделов, ACL, символические ссылки, подразделы, снапшоты, жесткие ссылки, разряжённые файлы, упреждающее выделение места, сжатие, балансировка, проверка целостности данных, изменение размера раздела. Из специфичных возможностей драйвера отмечается реализация альтернативных потоков данных, обработка символических ссылок, поддержка LXSS (окружение Ubuntu для Windows) и сопоставление идентификаторов пользователей Linux и Windows. Для создания разделов, подразделов и снапшотов подготовлены специальные утилиты.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.heise.de/ix/meldun...)
  2. OpenNews: SUSE продолжит поддержку файловой системы Btrfs
  3. OpenNews: Новая ФС Bcachefs, сочетающая функциональность btrfs/zfs с производительностью ext4/xfs
  4. OpenNews: Выпуск systemd 219 с поддержкой расширенных возможностей Btrfs
  5. OpenNews: Проект CoreOS рассматривает возможность ухода от использования Btrfs
  6. OpenNews: Создатель Btrfs считает, что данная ФС достигла стабильного состояния
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: btrfs
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  • 1.1, Хряк, 10:11, 06/09/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +38 +/
    > никаких гарантий относительно сохранения целостности ФС не даётся

    Это главная фишка этой fs и на Linux.

     
     
  • 2.2, X4asd, 10:16, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• –13 +/
    ага именно в таком свете она и преподносится но правда на практике почему-то в... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.3, Передний конец разработки, 10:32, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Верь больше своей секте Oracle ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.8, X4asd, 10:51, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    чего там верить -- почти вся продвинутая функциональность btrfs числится как экс... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.29, Аноним, 12:34, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Это какая например Снапшоты и рефлинки работают уж много лет Сжатие есть, даже... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.4, Анонимус2323, 10:32, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +12 +/
    Возможно это потому, что Btrfs не так часто выбирает юзверем нежели тот же ext4
     
     
  • 4.12, X4asd, 11:21, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    ты прав -- именно поэтому выборка получается не такая хорошая чтобы я мог бы сде... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.26, Аноним, 12:27, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Фороникс гоняет тесты btrfs в крейсерском режиме, за все годы у них сыпалось оди... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.30, leap42, 12:44, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    надёжность ext4 вообще, мягко говоря, переоценена: она изо всех сил старается сберечь файлы (чего делать не должна, сохранность значимых данных всегда обеспечена бэкапами), но не  даёт совершенно никаких гарантий сохранности самой себя. большой раздел может устроить 40-минутную проверку после краша, потребовать ручного вмешательства в fsck, а в тяжелых случаях вообще сдохнуть. к счастью в 3.15 (или около того) завезли xfs v5, и теперь нет проблем.
     
     
  • 7.44, SysA, 13:19, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > надёжность ext4 вообще, мягко говоря, переоценена: она изо всех сил старается сберечь
    > файлы (чего делать не должна, сохранность значимых данных всегда обеспечена бэкапами),
    > но не  даёт совершенно никаких гарантий сохранности самой себя. большой
    > раздел может устроить 40-минутную проверку после краша, потребовать ручного вмешательства
    > в fsck, а в тяжелых случаях вообще сдохнуть. к счастью в
    > 3.15 (или около того) завезли xfs v5, и теперь нет проблем.

    Если бы только 40мин! :) У меня бывали случаи, когда около 4 часов тестировалась/восстанавливалась!

     
  • 7.51, Аноним, 14:09, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    А resize в сторону уменьшения в XFS уже завезли Если нет, то у неё таки есть пр... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.14, paulus, 11:24, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    >btrfs не так часто выбирает юзверем

    в сузе вроде по умолчанию

     
  • 3.6, Аноним, 10:34, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    а в процентном отношении от числа установок?
     
     
  • 4.27, Аноним, 12:29, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    У фэйсбука на нем дохрена серверов При том у них нагрузки выше среднего десктоп... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.32, SysA, 12:48, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    >> а в процентном отношении от числа установок?
    > У фэйсбука на нем дохрена серверов. При том у них нагрузки выше
    > среднего десктопа, раз так в эн. По этому поводу сразу после
    > деплоя был всплеск багфиксов, а потом стало так же как во
    > всех остальных ФС. Т.е. какие-то "дежурные" фиксы в примерно тех же
    > количествах и severity.

    Важно не сколько, а что на них стоит!

    И не надо передергивать и тупо ссылаться на ФБ - обычно вменяемые люди БТР ставят под контейнеры (очень удобно, кстати), и таки да, их много, но нагрузка на ФС мизерная. Зато ФС под данными (неважно базы или что еще) кряхтит и пашет, но там БТР'ом и не пахнет, ибо была бы полная труба! Например, где-то полгода назад я мигрировал дюжину dev-хостов с БТР'а (любимая игрушка шефа) на ЕХТ4, потому как на задачах типа rsync и/или SVN даже с тысячами (а у нас десятки тысяч) небольших файлов БТР просто дохнет/висит несмотря на то, что даже SSD стоит!

     
  • 3.7, Аноним, 10:48, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    Что такое выборка знаешь ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.13, X4asd, 11:22, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    > Что такое "выборка" знаешь?

    нет

     
  • 3.16, KonstantinB, 11:50, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    См парадокс доступности информации ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.18, Аноним, 12:05, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Журналирование по сути менее безопасно, чем перекидывание указателей
     
     
  • 4.19, Аноним, 12:07, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В btrfs еще контрольные суммы всюду
     
     
  • 5.25, Аноним, 12:23, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    А в случае если ситуация отлична от идеала - можно еще использовать btrfs restor... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.28, Аноним, 12:33, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    П-ф-ф-ф, в DragonFlyBSDшном HAMMER такое всегда было.
     
     
  • 7.36, Аноним, 13:03, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А чего пффф Разработчики хаммера еще один пример тех кто не стал утыкаться в те... весь текст скрыт [показать]
     
  • 6.35, SysA, 12:57, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    gt оверквотинг удален Зато у БТР а вообще нет поддержки multipath а Вот ты... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.41, Аноним, 13:14, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    А это вообще точно должно быть в именно ФС а не как generic услуга ядра для всех... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.47, SysA, 13:36, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Нет, для нормальных ФС и да, для БТРа, поскольку БТР нативно САМА работает со С... весь текст скрыт [показать]
     
  • 8.57, пох, 14:44, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    вы стоимость бизнеса с угрозой этому бизнесу поксорьте Потому что у мордокниги ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.33, PnDx, 12:52, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Увы, нет. Блоки данных не подписывают (и не видел в плане, но хочу здесь ошибиться).
     
     
  • 6.43, Аноним, 13:18, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Если надо именно цифровые подписи, как предотвращение разбойного изменения фай... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.45, PnDx, 13:27, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Если надо именно цифровые подписи, как предотвращение "разбойного" изменения файлухи,
    > даже атакующим загрузившимся с какой там внешней флехи и проч -
    > это наверное куда-то в сторону IMA смотреть надо. IMA не принципиально
    > какая там ФС, лишь бы xattrs умела. Btrfs в этом плане
    > ничем не хуже других, xattrs он умеет.

      Я всего лишь про поблочные хэши. Которые подсказывают, что если сумма не бьётся — данные в блоке тю-тю. Мега-актуально для немагнитных носителей информации.
      ЭЦП на уровне ФС — как-то всё-таки слишком, на мой вкус. Там обычно шифрования хватает.

     
  • 3.31, Другой Аноним, 12:45, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    может быть "визгов от поломанных ext4-файловых систем" больше, потому, что ext4 гораздо чаще используется.
     
  • 3.40, Аноним, 13:10, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Вероятно это потому, что файловых систем ext4 на пару порядков больше ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.20, Аноним, 12:08, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Да ты знаешь, в почти всем софте разработчики пишут AS IS и максимально отказыва... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.37, Аноним, 13:07, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    да уж ;) при обновлении сусе это особенно сказывается
     
  • 1.5, 123, 10:33, 06/09/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +6 +/
    > пригоден для ежедневного использования
    > никаких гарантий относительно сохранения целостности ФС не даётся

    Выберите что-то одно.

     
     
  • 2.9, SysA, 10:53, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +6 +/
    >> пригоден для ежедневного использования
    >> никаких гарантий относительно сохранения целостности ФС не даётся
    > Выберите что-то одно.

    Вообще-то в оригинале было веселее написано:

    ...assume that the driver is going to corrupt your entire filesystem, and you'll be pleasantly surprised when it doesn't.

    Словом, удивись, что оно все еще работает!.. :)

     
     
  • 3.22, Аноним, 12:11, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +5 +/
    Это еще что, попался тут совет езды на велосипеде действуйте так, как будто вес... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.38, Аноним, 13:08, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    не действует ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.46, Аноним, 13:29, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ты врешь Если бы способ не работал и ты это проверил - ты бы не смог откоментит... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.56, пох, 14:34, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Ты врешь. Если бы способ не работал и ты это проверил -

    "ошибка выжившего".
    Ну, или так: http://zadolba.li/story/2984 (в самом конце там забавный анти-вывод)

     
  • 4.49, Michael Shigorin, 13:39, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Словом, удивись, что оно все еще работает!.. :)
    > Это еще что, попался тут совет езды на велосипеде: действуйте так,
    > как будто весь мир сговорился вас убить.

    А мне при езде на велике вспоминается, как инструктор на вождении говорил: "двухколёсного объезжай так, как будто он УЖЕ грохнулся прямо перед тобой".

    Вообще же водительский опыт на дороге настолько полезен вне зависимости от типа ТС, что ещё тогда возникла мысль учить детей в школе, если не в садике, кататься на чём-нить не совсем сразу останавливающемся (детской машинки вполне хватит) и повыскакивать внезапно из-за деревьев, чтоб надёжней понять "с той стороны стекла" и, может, когда-то притормозить да не выскочить...

    PS AOT re #5: так это же про винду, там такие параграфы "не конфликтуют" (см. EULA).

    PPS: User294? :)

     
  • 1.10, Sen, 11:07, 06/09/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –5 +/
    на Win 10 это не нужно, там Linux встроен, какую хошь fs такую и подключай:)
     
     
  • 2.15, Аномномномнимус, 11:47, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +5 +/
    Потому что Win10 не нужен =)
     
     
  • 3.39, Аноним, 13:09, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    нужен, куча игор в стиме не кроссплатформенные еще, а если и кросс, то у них куч... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.17, KonstantinB, 11:54, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Вообще-то нет В WSL VFS реализован как адаптер к NTFS ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.23, Аноним, 12:13, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Как бы не так Чтобы вгрузить ядерный модуль - должно быть ядро, при том подходя... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.21, Аноним, 12:08, 06/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В следующем ядре zstd прикрутят. У ntfs сжатие вообще никакое.
     
     
  • 2.24, Аноним, 12:15, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Zstd хорошая штука распаковывается заметно быстрее zlib и при этом жмет лучше ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.34, пох, 12:53, 06/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    ахренеть - похоже, все сделал один-единственный человек за пол-года. (орацле - вы лохи помойные)
    Эх... эту б энергию да в развитие zfs.

     
     
  • 2.48, Аноним, 13:39, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Btrfs в линуксе в черновом виде тоже накидал один единственный человек за какие-... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.55, пох, 14:28, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    так linux - ненужен И совместимость не нужна Нужна файловая система для хранил... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.42, Аноним, 13:17, 06/09/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Только что собрал для Windows 5Тб ЖД, 8Гб ОЗУ Если раньше на ntfs подтормажива... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.52, Аноним, 14:13, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    А не падает? Главное же в стабильности!
     
     
  • 3.53, Аноним, 14:22, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Пока нет, надеюсь что и не будет Мне кажется иногда зависит от железа Вот не прё... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.54, Аноним, 14:23, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Надо будет накатить тогда.
     
     
  • 5.58, Аноним, 14:51, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А у Вас есть 5Тб HD?
    Вдруг если меньше, будет виснуть. Осторожно!
     
  • 2.59, Admino, 15:05, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    А права?
     

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