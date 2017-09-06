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05.09.2017 23:38  Выпуск звукового сервера PulseAudio 11.0

Состоялся релиз звукового сервера PulseAudio 11.0, который выступает в роли посредника между приложениями и различными низкоуровневыми звуковыми подсистемами, абстрагируя работу с оборудованием. PulseAudio позволяет управлять громкостью и смешиванием звука на уровне отдельных приложений, организовывать поступление, смешивание и вывод звука при наличии нескольких входных и выходных каналов или звуковых карт, позволяет на лету менять формат звукового потока и использовать плагины, дает возможность прозрачно перенаправлять звуковой поток на другую машину. Код PulseAudio распространяется в рамках лицензии LGPL 2.1+. Поддерживается работа в Linux, Solaris, FreeBSD, OpenBSD, DragonFlyBSD, NetBSD, macOS и Windows.

Ключевые улучшения PulseAudio 11.0:

  • Добавлена возможность взаимодействия с оборудованием AirPlay, поставляемым с новой версией протокола RAOP;
  • Изменены приоритеты выбора звуковых устройств по умолчанию. Устройства с интерфейсами USB и Bluetooth теперь имеют более высокий приоритет по сравнению со встроенными звуковыми картами. Таким образом, после подключения звуковой USB-карты или Bluetooth-наушников теперь не нужно вручную менять устройство по умолчанию;
  • Обеспечено корректное сохранение настроек источника и вывода звука для внешних звуковых устройств (ранее не сохранялись параметры выбора по умолчанию для подключаемых звуковых устройств, таких как звуковая карта с интерфейсом USB);
  • PulseAudio теперь может выступать в роли Bluetooth-гарнитуры в режиме HSP, что позволяет, например, подсоединить телефон к ноутбуку с PulseAudio и использовать громкоговорители и микрофон этого ноутбука в качестве виртуальной гарнитуры;
  • На базе oFono реализована возможность для работы PulseAudio в роли звукового шлюза Bluetooth HFP. По аналогии с описанной ранее ролью HSP, устройства с поддержкой HFP также могут использовать систему PulseAudio для ввода и вывода звука. Возможно одновременное включение ролей Bluetooth HSP и HFP;
  • Обеспечена возможность безболезненного отключения процесса "upmixing" (увеличение числа звуковых каналов, например для преобразования стерео в формат 5.1). По умолчанию PulseAudio воспроизводит стерео поток на всех имеющихся динамиках, что не всем по душе. До сих пор для отключения данного поведения можно было указать "enable-remixing = no" в daemon.conf, но это приводило к полному отключению ремикширования, в том числе к невозможности воспроизведения в режиме моно. В новом выпуске добавлена опция для отключения только "upmixing" через указание "remixing-use-all-sink-channels = no" в daemon.conf;
  • Добавлена защита от использования по умолчанию недоступных источников и приёмников звука. Например, если установлен по умолчанию вывод через HDMI, но кабель отключен, PulseAudio теперь автоматически задействует вывод через аналоговый разъём;
  • Добавлена опция для работы без изменения частоты дискретизации. По умолчанию, PulseAudio настраивает звуковую карту на частоту дискретизации 44.1 kHz или 48 kHz, а если приложение выводит звук с иной частотой, выполняет передискретизацию. Выставление опции "avoid-resampling = yes" в daemon.conf позволяет изменить данное поведение и вместо передискретизации перенастраивать оборудование на частоту приложения;
  • Обеспечена возможность переключения Bluetooth-профиля в режим HSP (гарнитура), если не выставлен параметр media.role. Ранее HSP выставлялся только если в качестве устройства вывода был указан телефон, а иначе выбирался профиль A2DP, что создавало проблемы с VoIP-приложениями, не выставляющими параметр media.role. Изменить поведения выбора профиля можно через опцию "auto_switch" для module-bluetooth-policy: 0 - отключить автоматическое переключение, 1 - переключать только при media.role=phone, 2 - переключать при media.role=phone и не выставленном параметре media.role;
  • Улучшены средства регулирования времени задержки в module-loopback. Стартовая задержка теперь более точно отражает запрошенное значение и не допускается уход за минимально допустимый уровень задержки, при котором возникают искажения;
  • Изменены имена аргументов модулей module-ladspa-sink и module-virtual-surround-sink: основной вывод теперь определяется через аргумент "sink_master" вместо "master";
  • Решены проблемы с обработкой устройств ввода звука на платформе Windows;
  • Улучшена настройка параметра MTU ("maximum transmission unit") для Bluetooth. Ранее для HSP всегда задавался размер пакета 48 байт, что могло приводить к проблемам с адаптерами, требующими другой размер. В PulseAudio 11 размер пакета теперь выбирается на основании MTU, которое сообщает ядро системы. В случае проблем старое поведение можно вернуть через опцию "autodetect_mtu=no" в module-bluetooth-discover;
  • Добавлена поддержка ядра GNU Hurd. При этом для GNU Hurd не добавлено специфичных модулей и предлагается использовать модуль module-solaris с приложениями, поддерживающими интерфейс /dev/audio.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freedesktop.org/...)
  2. OpenNews: Выпуск звукового сервера PulseAudio 10.0
  3. OpenNews: DragonFly BSD прекращает поддержку PulseAudio
  4. OpenNews: Выпуск звукового сервера PulseAudio 7.0
  5. OpenNews: Выпуск звукового сервера PulseAudio 9.0
  6. OpenNews: Выпуск звукового сервера PulseAudio 8.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: pulseaudio
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  • 1.1, A.Stahl, 00:42, 06/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Поттеринг ушёл
    Пыщ-пыщ-пыщ
    Звук чистый с колонок пошёл
    Пыщ-пыщ-пыщ
    Да здравствует альсой сформированный звук
    Музыку слушаем, друг!
     
  • 1.2, Интересующийся, 00:51, 06/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –3 +/
    Эх, ну за что нам это, а? :(

    Заберите его из рук Поттеринга.

     
     
  • 2.3, Аноним, 00:56, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    УМВР, ЧЯДНТ?
     
  • 2.6, топик, 01:22, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    там нет поттеринга версии эдак с третьей.. и наконец то годные фичи подвезли!
     
     
  • 3.9, Аноним, 02:33, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Раз квакать не перестало, значит он никуда не делся.
     
  • 1.4, Мастер Звука, 01:14, 06/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    PulseAudio - лучший! После альсы как бальзам для души!
     
     
  • 2.7, Mihail Zenkov, 01:50, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Так удали alsa из системы. Enjoy the silence :)
     
  • 2.8, Аноним, 02:32, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ещё один дeбил. Пульса - это нашлёпка поверх alsa, и без неё работать не может.
     
     
  • 3.11, anonumbl, 02:44, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Я еще один дeбил.

    fixed. не благодари.

     
  • 1.5, Аноним, 01:19, 06/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Мне интересно как на Винде он работает??? И когда на убунту ждать?
     
  • 1.10, Аноним, 02:43, 06/09/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Устаревшее ненужно Поттеринг уже анонсировал PipeWire, который придёт на замену... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.13, letsmac, 03:30, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Он перестанет икать и будет лучше ASIO и JACK!
     
  • 1.12, letsmac, 03:27, 06/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >>Решены проблемы с обработкой устройств ввода звука на платформе Windows;

    В Windows все с вводом звука хорошо, а вот в PulseAudio плохо.

     
  • 1.14, Аноним, 04:48, 06/09/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Не прошло и джва года рукалицо... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.15, Онаним, 04:48, 06/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Как это поставить в Ubuntu 16.04? А то включить BlueTooth-наушники всегда получается только после получаса плясок с бубном, может в этой версии полегче...
     

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