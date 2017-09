05.09.2017 23:38  Выпуск звукового сервера PulseAudio 11.0

Состоялся релиз звукового сервера PulseAudio 11.0, который выступает в роли посредника между приложениями и различными низкоуровневыми звуковыми подсистемами, абстрагируя работу с оборудованием. PulseAudio позволяет управлять громкостью и смешиванием звука на уровне отдельных приложений, организовывать поступление, смешивание и вывод звука при наличии нескольких входных и выходных каналов или звуковых карт, позволяет на лету менять формат звукового потока и использовать плагины, дает возможность прозрачно перенаправлять звуковой поток на другую машину. Код PulseAudio распространяется в рамках лицензии LGPL 2.1+. Поддерживается работа в Linux, Solaris, FreeBSD, OpenBSD, DragonFlyBSD, NetBSD, macOS и Windows. Ключевые улучшения PulseAudio 11.0: Добавлена возможность взаимодействия с оборудованием AirPlay, поставляемым с новой версией протокола RAOP;

Изменены приоритеты выбора звуковых устройств по умолчанию. Устройства с интерфейсами USB и Bluetooth теперь имеют более высокий приоритет по сравнению со встроенными звуковыми картами. Таким образом, после подключения звуковой USB-карты или Bluetooth-наушников теперь не нужно вручную менять устройство по умолчанию;

Обеспечено корректное сохранение настроек источника и вывода звука для внешних звуковых устройств (ранее не сохранялись параметры выбора по умолчанию для подключаемых звуковых устройств, таких как звуковая карта с интерфейсом USB);

PulseAudio теперь может выступать в роли Bluetooth-гарнитуры в режиме HSP, что позволяет, например, подсоединить телефон к ноутбуку с PulseAudio и использовать громкоговорители и микрофон этого ноутбука в качестве виртуальной гарнитуры;

На базе oFono реализована возможность для работы PulseAudio в роли звукового шлюза Bluetooth HFP. По аналогии с описанной ранее ролью HSP, устройства с поддержкой HFP также могут использовать систему PulseAudio для ввода и вывода звука. Возможно одновременное включение ролей Bluetooth HSP и HFP;

Обеспечена возможность безболезненного отключения процесса "upmixing" (увеличение числа звуковых каналов, например для преобразования стерео в формат 5.1). По умолчанию PulseAudio воспроизводит стерео поток на всех имеющихся динамиках, что не всем по душе. До сих пор для отключения данного поведения можно было указать "enable-remixing = no" в daemon.conf, но это приводило к полному отключению ремикширования, в том числе к невозможности воспроизведения в режиме моно. В новом выпуске добавлена опция для отключения только "upmixing" через указание "remixing-use-all-sink-channels = no" в daemon.conf;

Добавлена защита от использования по умолчанию недоступных источников и приёмников звука. Например, если установлен по умолчанию вывод через HDMI, но кабель отключен, PulseAudio теперь автоматически задействует вывод через аналоговый разъём;

Добавлена опция для работы без изменения частоты дискретизации. По умолчанию, PulseAudio настраивает звуковую карту на частоту дискретизации 44.1 kHz или 48 kHz, а если приложение выводит звук с иной частотой, выполняет передискретизацию. Выставление опции "avoid-resampling = yes" в daemon.conf позволяет изменить данное поведение и вместо передискретизации перенастраивать оборудование на частоту приложения;

Обеспечена возможность переключения Bluetooth-профиля в режим HSP (гарнитура), если не выставлен параметр media.role. Ранее HSP выставлялся только если в качестве устройства вывода был указан телефон, а иначе выбирался профиль A2DP, что создавало проблемы с VoIP-приложениями, не выставляющими параметр media.role. Изменить поведения выбора профиля можно через опцию "auto_switch" для module-bluetooth-policy: 0 - отключить автоматическое переключение, 1 - переключать только при media.role=phone, 2 - переключать при media.role=phone и не выставленном параметре media.role;

Улучшены средства регулирования времени задержки в module-loopback. Стартовая задержка теперь более точно отражает запрошенное значение и не допускается уход за минимально допустимый уровень задержки, при котором возникают искажения;

Изменены имена аргументов модулей module-ladspa-sink и module-virtual-surround-sink: основной вывод теперь определяется через аргумент "sink_master" вместо "master";

Решены проблемы с обработкой устройств ввода звука на платформе Windows;

Улучшена настройка параметра MTU ("maximum transmission unit") для Bluetooth. Ранее для HSP всегда задавался размер пакета 48 байт, что могло приводить к проблемам с адаптерами, требующими другой размер. В PulseAudio 11 размер пакета теперь выбирается на основании MTU, которое сообщает ядро системы. В случае проблем старое поведение можно вернуть через опцию "autodetect_mtu=no" в module-bluetooth-discover;

Добавлена поддержка ядра GNU Hurd. При этом для GNU Hurd не добавлено специфичных модулей и предлагается использовать модуль module-solaris с приложениями, поддерживающими интерфейс /dev/audio.