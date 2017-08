30.08.2017 10:06  Выпуск мобильной ОС Sailfish 2.1.1

Компания Jolla, основанная бывшими сотрудниками Nokia с целью разработки новых смартфонов, построенных на базе Linux-платформы MeeGo, опубликовала релиз операционной системы Sailfish 2.1.1. Релиз выпущен после месяца тестирования среди участников программы раннего доступа к готовящимся выпускам Sailfish. Сборки подготовлены для устройств Jolla 1, Jolla C и Jolla Tablet. Sailfish использует использует графический стек на базе Wayland и библиотеки Qt5, системное окружение построено на основе Mer (форк MeeGo) и пакетов Mer-дистрибутива Nemo. Основные новшества: Представлен новый интерфейс работы с камерой с переключателем между передней и задней камерами. Обеспечена возможность быстрого создания снимков без разблокировки экрана;

Расширены средства удалённого управления мобильным устройством (MDM): добавлен API для удалённой блокировки телефона, определения местоположения устройства, отображения уведомления, получения параметров SIM-карты и обновления ОС. Добавлены правила доступа к камере, настройкам местоположения, системе установки обновлений, режиму разработчика, сетевым функциям и сбросу настроек. MDM по умолчанию не активируется и не устанавливается;

Добавлены новые возможности в календарь-планировщик, добавлен экран с обзором предстоящих событий;

Добавлена поддержка WPA2 Enterprise с аутентификацией PEAP;

Обеспечена возможность установки VPN-соединения при помощи PPTP и L2TP. До последней версии обновлён OpenVPN;

Добавлена возможность редактирования пароля подключения к глобальной сети и сохранённым сетевым профилям. В параметрах точки доступа добавлена возможность выбора метода аутентификации (PAP, CHAP, автоматический выбор, без пароля);

Решены проблемы с MMS и APN настройками для Билайна;

Bluetooth-стек обновлён до ветки Bluez 5 для устройств Jolla C. Расширены средства вывода звука через Bluetooth. Добавлена поддержка звукового профиля HSP при использовании Bluez 5 и использования голосовых вызовов через HSP/HFP. Активирован профиль FTP в Obex / BlueZ 5;

Улучшена совместимость с Android приложениями в пакете Aliendalvik (в том числе решены проблемы с WhatsApp и Facebook Messenger);

Добавлена поддержка татарского языка;

Удалена поддержка Google Talk из-за прекращения возможности работы с Google Talk по XMPP;

В офисном наборе расширена поддержка PDF-файлов;

Налажено сохранение паролей в браузере;

Компоненты Qt Connectivity обновлены до Qt 5.6. Дополнительно можно отметить анонс специальной редакции Sailfish X для смартфонов Sony Xperia X. К сожалению, сборки поставляются только на коммерческой основе. Продажи прошивки намечены на 27 сентября. Загрузить прошивку можно будет по цене 50 евро (только стоимость прошивки, без учёта телефона Xperia X, который можно купить примерно за 300 евро). Целевая аудитория прошивки не совсем ясна, так как заявлено, что для установки прошивки потребуется ПК c Linux.