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30.08.2017 10:06  Выпуск мобильной ОС Sailfish 2.1.1

Компания Jolla, основанная бывшими сотрудниками Nokia с целью разработки новых смартфонов, построенных на базе Linux-платформы MeeGo, опубликовала релиз операционной системы Sailfish 2.1.1. Релиз выпущен после месяца тестирования среди участников программы раннего доступа к готовящимся выпускам Sailfish. Сборки подготовлены для устройств Jolla 1, Jolla C и Jolla Tablet. Sailfish использует использует графический стек на базе Wayland и библиотеки Qt5, системное окружение построено на основе Mer (форк MeeGo) и пакетов Mer-дистрибутива Nemo.

Основные новшества:

  • Представлен новый интерфейс работы с камерой с переключателем между передней и задней камерами. Обеспечена возможность быстрого создания снимков без разблокировки экрана;
  • Расширены средства удалённого управления мобильным устройством (MDM): добавлен API для удалённой блокировки телефона, определения местоположения устройства, отображения уведомления, получения параметров SIM-карты и обновления ОС. Добавлены правила доступа к камере, настройкам местоположения, системе установки обновлений, режиму разработчика, сетевым функциям и сбросу настроек. MDM по умолчанию не активируется и не устанавливается;
  • Добавлены новые возможности в календарь-планировщик, добавлен экран с обзором предстоящих событий;
  • Добавлена поддержка WPA2 Enterprise с аутентификацией PEAP;
  • Обеспечена возможность установки VPN-соединения при помощи PPTP и L2TP. До последней версии обновлён OpenVPN;
  • Добавлена возможность редактирования пароля подключения к глобальной сети и сохранённым сетевым профилям. В параметрах точки доступа добавлена возможность выбора метода аутентификации (PAP, CHAP, автоматический выбор, без пароля);
  • Решены проблемы с MMS и APN настройками для Билайна;
  • Bluetooth-стек обновлён до ветки Bluez 5 для устройств Jolla C. Расширены средства вывода звука через Bluetooth. Добавлена поддержка звукового профиля HSP при использовании Bluez 5 и использования голосовых вызовов через HSP/HFP. Активирован профиль FTP в Obex / BlueZ 5;
  • Улучшена совместимость с Android приложениями в пакете Aliendalvik (в том числе решены проблемы с WhatsApp и Facebook Messenger);
  • Добавлена поддержка татарского языка;
  • Удалена поддержка Google Talk из-за прекращения возможности работы с Google Talk по XMPP;
  • В офисном наборе расширена поддержка PDF-файлов;
  • Налажено сохранение паролей в браузере;
  • Компоненты Qt Connectivity обновлены до Qt 5.6.

Дополнительно можно отметить анонс специальной редакции Sailfish X для смартфонов Sony Xperia X. К сожалению, сборки поставляются только на коммерческой основе. Продажи прошивки намечены на 27 сентября. Загрузить прошивку можно будет по цене 50 евро (только стоимость прошивки, без учёта телефона Xperia X, который можно купить примерно за 300 евро). Целевая аудитория прошивки не совсем ясна, так как заявлено, что для установки прошивки потребуется ПК c Linux.



  1. Главная ссылка к новости (https://together.jolla.com/que...)
  2. OpenNews: Компании Jolla и Sony представили версию Sailfish для смартфонов Sony Xperia
  3. OpenNews: Выпуск мобильной ОС Sailfish 2.1
  4. OpenNews: Компания Jolla готовит открытие кода приложений и графического интерфейса Sailfish
  5. OpenNews: Мобильная платформа Sailfish одобрена для госучреждений и госкорпораций РФ
  6. OpenNews: Jolla лицензировала ОС Sailfish российской компании "Открытая мобильная платформа"
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: sailfish
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  • 1.1, kknight, 10:21, 30/08/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    Как обладатель Jolla C могу сказать, что пользуюсь 2.1.1 уже давно, так что новость могла бы и побыстрее выйти. Поставка 2.1.1 началась где-то месяц назад, да и анонс Sailfish X был уже неделю назад.
    Системой доволен, но даже при наличии Sony Xperia X (у меня её нет, если что) платить 50 евро за образ для новой Соньки как-то некомильфо, имхо. В статье не говорится, что поддержка аппаратной части в Sailfish X ещё не полная: блютуз, датчик отпечатков пальцев не работают, поддержка сенсора камеры не полная. При этом Sailfish по прежнему уступает старой Meego 1.3 по многим функциям. Например, для Meego есть хорошие нативные карты, есть приложение для vk.com с поддержкой музыки, есть несколько отличных игр (NFS Shift). Да и SSH на N9 у меня почему-то работает гораздо быстрее, чем на Jolla C.
    В общем, пока что у йоллы успехи очень скромные, надо ждать ещё :)
     
     
  • 2.2, Аноним, 10:32, 30/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +2 +/
    Месяц назад был тестовый выпуск для Early access subscribers А релиз вышел вч... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.4, kknight, 11:25, 30/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Да, точно.
     
  • 2.11, Мимокрокодил, 13:01, 30/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    >блютуз, датчик отпечатков пальцев не работают, поддержка сенсора камеры не полная.

    Как вы докатились от отлаженных тестерами программ без глюков с редкими, с извинениями, патчами до покупок того что ещё не сделано, до (раннего доступа)тестирования за своё бабло херни которая не работает? Молчаливым согласием и рублём.

     
     
  • 3.12, kknight, 13:23, 30/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >>блютуз, датчик отпечатков пальцев не работают, поддержка сенсора камеры не полная.
    > Как вы докатились от отлаженных тестерами программ без глюков с редкими, с
    > извинениями, патчами до покупок того что ещё не сделано, до (раннего
    > доступа)тестирования за своё бабло херни которая не работает? Молчаливым согласием и
    > рублём.

    Ранний доступ вообще-то бесплатный. Надо всего лишь в настройках включить один пункт, и обновление само тебе прилетит.

     
  • 3.13, kknight, 13:23, 30/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    >>блютуз, датчик отпечатков пальцев не работают, поддержка сенсора камеры не полная.
    > Как вы докатились от отлаженных тестерами программ без глюков с редкими, с
    > извинениями, патчами до покупок того что ещё не сделано, до (раннего
    > доступа)тестирования за своё бабло херни которая не работает? Молчаливым согласием и
    > рублём.
     
  • 2.19, Аноним, 14:05, 30/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Отсутсвие софта уступает другой системе А разве в Sailfish нельзя запускать ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.25, Sailfish user, 15:45, 30/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Можно, без проблем.
     
  • 1.3, Аноним, 10:54, 30/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Вся проблема мобильных систем в том, что ты не можешь просто скачать её с оф са... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, iPony, 12:01, 30/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Все. Надо будет взять Sony X.
    Тем более что и цена спала с 40000 неденег до 23000
     
     
  • 2.20, Аноним, 14:44, 30/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Проорал с этого ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.6, Аноним, 12:31, 30/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Ух ты, еще шевелется
     
     
  • 2.7, iPony, 12:35, 30/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Я бы сказал, что не только шевелится, но и кувыркается.
    Даже у тебя (да, именно у тебя) до сих пор есть шанс прикоснуться к Открытой Мобильной Платформе от Инополиса
    https://buyon.ru/1311520/inoi-r7/
     
     
  • 3.10, kknight, 12:49, 30/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    В Ином не завезли Aliendalvik, будьте осторожны.
     
  • 1.8, Аноним, 12:45, 30/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Что, они открыли наконец исходники Или почему это здесь Давайте уж тогда про о... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.9, iPony, 12:49, 30/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    > они открыли наконец исходники

    Нет, многое что касается гуя - закрытое

     
     
  • 3.15, Stax, 13:28, 30/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Тогда зачем про эту проприетарщину тут вообще пишут? У iOS примерно тот же уровень открытости (ядро Darwin и все такое), но они хотя бы не лицемеры, несколько лет регулярно обещающие что "вот-вот наконец что-нибудь из наших наработок скоро откроем и будем открытой системой!", а по факту открыто то, что они уже взяли открытое, а что сами разрабатывали - практически все закрыто..

    http://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=42325
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=46001
    и все прочие новости об этих обещаниях, а воз и ныне там.

     
  • 2.14, kknight, 13:25, 30/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > Что, они открыли наконец исходники? Или почему это здесь? Давайте уж тогда
    > про обновления iOS новости постить.

    Потому что за исключением Silica и AlienDalvik это всё Open Source. Полноценный линукс с нормальным терминалом и рутом.

     
     
  • 3.16, Stax, 13:30, 30/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –4 +/
    Линукс Терминал Рут Что из этого вообще в Jolla делали Конечно, когда лиц... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.17, kknight, 13:52, 30/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >>> Что, они открыли наконец исходники? Или почему это здесь? Давайте уж тогда
    >>> про обновления iOS новости постить.
    >> Потому что за исключением Silica и AlienDalvik это всё Open Source. Полноценный
    >> линукс с нормальным терминалом и рутом.
    > Линукс? Терминал?? Рут??? Что из этого вообще в Jolla делали? Конечно, когда
    > лицензия уже была открыта - это они закрыть не смогли. А
    > все, что сами писали (не на базе чего-то другого с открытой
    > лицензией) - держат закрытыми и только обещаниями кормят. Тьфу на них.

    Jolla делает отличную работу малыми силами. Они сделали свой мобильный интерфейс, накатив его на прослойку Nemo, они успешно прикрутили к своей системе libhybris и Aliendalvik, и запустили графический стек на Wayland (в Meego был X11). Это работающее решение, на которое потрачена уйма человекочасов.

     
     
  • 5.23, Stax, 14:51, 30/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Конечно, полностью закрытый Aliendalvik и даже настолько анально огороженный, ч... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.30, stefan, 19:39, 30/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Для сообщества они что сделали?

    Да такъ, самую малость:
    https://github.com/sailfishos
    https://github.com/search?utf8=✓&q=org:nemomobile+"jollamobile.com"+OR+"jolla.com"&type=Commits
    https://github.com/search?utf8=✓&q=org:mer-hybris+"jollamobile.com"+OR+"jolla.com"&type=Commits
    https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git/log/?qt=aut

     
  • 1.18, vadiml, 14:00, 30/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Интересно, только Sony Xperia X, или всё её варианты, типа dual, compact, premium
     
     
  • 2.21, iPony, 14:47, 30/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Пока только X, а дальше неизвестно точно.
     
  • 1.22, Аноним, 14:48, 30/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Зачем это все нужно когда есть китайские телефоны с официальной поддержкой linea... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.24, Аноним, 15:21, 30/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    За тем, что тут Qt и C++, а в китайских телефонах с lineageos - java.
     
     
  • 3.26, Аноним, 15:46, 30/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Лучше бы на c# был. Шустрее явы и на основе байт-кода.
     
     
  • 4.27, ryoken, 16:10, 30/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Лучше бы на c# был. Шустрее явы и на основе байт-кода.

    Прям на всех устройствах шустрее?

     
  • 4.28, _hide_, 16:57, 30/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >>> Шустрее явы...

    Да откуда Вы беретесь? Вы её хоть раз видели?

     
  • 3.29, Дуплик, 19:04, 30/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >За тем, что тут Qt и C++

    То есть эти телефоны ещё медленнее и тормознее тех, что с Android'ом?

     

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