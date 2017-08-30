30.08.2017 10:06  Выпуск мобильной ОС Sailfish 2.1.1

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|1.1, kknight, 10:21, 30/08/2017 [ответить] [смотреть все]
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Как обладатель Jolla C могу сказать, что пользуюсь 2.1.1 уже давно, так что новость могла бы и побыстрее выйти. Поставка 2.1.1 началась где-то месяц назад, да и анонс Sailfish X был уже неделю назад.
Системой доволен, но даже при наличии Sony Xperia X (у меня её нет, если что) платить 50 евро за образ для новой Соньки как-то некомильфо, имхо. В статье не говорится, что поддержка аппаратной части в Sailfish X ещё не полная: блютуз, датчик отпечатков пальцев не работают, поддержка сенсора камеры не полная. При этом Sailfish по прежнему уступает старой Meego 1.3 по многим функциям. Например, для Meego есть хорошие нативные карты, есть приложение для vk.com с поддержкой музыки, есть несколько отличных игр (NFS Shift). Да и SSH на N9 у меня почему-то работает гораздо быстрее, чем на Jolla C.
В общем, пока что у йоллы успехи очень скромные, надо ждать ещё :)
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|2.11, Мимокрокодил, 13:01, 30/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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>блютуз, датчик отпечатков пальцев не работают, поддержка сенсора камеры не полная.
Как вы докатились от отлаженных тестерами программ без глюков с редкими, с извинениями, патчами до покупок того что ещё не сделано, до (раннего доступа)тестирования за своё бабло херни которая не работает? Молчаливым согласием и рублём.
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|3.12, kknight, 13:23, 30/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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>>блютуз, датчик отпечатков пальцев не работают, поддержка сенсора камеры не полная.
> Как вы докатились от отлаженных тестерами программ без глюков с редкими, с
> извинениями, патчами до покупок того что ещё не сделано, до (раннего
> доступа)тестирования за своё бабло херни которая не работает? Молчаливым согласием и
> рублём.
Ранний доступ вообще-то бесплатный. Надо всего лишь в настройках включить один пункт, и обновление само тебе прилетит.
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|3.13, kknight, 13:23, 30/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|–1 +/–
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>>блютуз, датчик отпечатков пальцев не работают, поддержка сенсора камеры не полная.
> Как вы докатились от отлаженных тестерами программ без глюков с редкими, с
> извинениями, патчами до покупок того что ещё не сделано, до (раннего
> доступа)тестирования за своё бабло херни которая не работает? Молчаливым согласием и
> рублём.
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|2.14, kknight, 13:25, 30/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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> Что, они открыли наконец исходники? Или почему это здесь? Давайте уж тогда
> про обновления iOS новости постить.
Потому что за исключением Silica и AlienDalvik это всё Open Source. Полноценный линукс с нормальным терминалом и рутом.
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|4.17, kknight, 13:52, 30/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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>>> Что, они открыли наконец исходники? Или почему это здесь? Давайте уж тогда
>>> про обновления iOS новости постить.
>> Потому что за исключением Silica и AlienDalvik это всё Open Source. Полноценный
>> линукс с нормальным терминалом и рутом.
> Линукс? Терминал?? Рут??? Что из этого вообще в Jolla делали? Конечно, когда
> лицензия уже была открыта - это они закрыть не смогли. А
> все, что сами писали (не на базе чего-то другого с открытой
> лицензией) - держат закрытыми и только обещаниями кормят. Тьфу на них.
Jolla делает отличную работу малыми силами. Они сделали свой мобильный интерфейс, накатив его на прослойку Nemo, они успешно прикрутили к своей системе libhybris и Aliendalvik, и запустили графический стек на Wayland (в Meego был X11). Это работающее решение, на которое потрачена уйма человекочасов.
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