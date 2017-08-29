The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

29.08.2017 09:30  Выявлена скрытая возможность отключения подсистемы Intel ME

Исследователи из компании Positive Technologies выявили недокументированную опцию для отключения механизма Intel ME 11 (Management Engine), реализованного с использованием отдельного микропроцессора, работающего независимо от CPU и выполняющий задачи, которые необходимо отделить от ОС, такие как обработка защищённого контента (DRM), реализация модулей TPM (Trusted Platform Module) и низкоуровневые интерфейсы для мониторинга и управления оборудованием.

Intel ME является объектом критики из-за возможности организации скрытого доступа к потокам информации пользователя в обход CPU, поэтому возможность отключение Intel ME воспринимается некоторыми пользователями как желанная опция, позволяющая избавиться от неподконтрольного "черного ящика" в системе и возможных уязвимостей в компонентах на его основе. Например, в мае была выявлена уязвимость в компоненте AMT (Active Management Technology), позволяющая непривилегированному атакующему получить доступ к функциям удалённого управления оборудованием, в том числе к функциям управления питанием, мониторингу трафика, изменению настроек BIOS, обновлению прошивок, очистке дисков, удалённой загрузке новой ОС (эмулируется USB-накопитель с которого можно загрузиться), перенаправлению консоли (Serial Over LAN и KVM по сети) и т.д.

Выявленная в результате исследования настройка позволяет полностью деактивировать основной контроллер Intel ME в чипах Intel через установку недокументированного бита в одном из файлов прошивки. Указанный бит управляет включением режима HAP (High Assurance Platform), который связывается с одноимённой платформой АНБ, применяемой для обеспечения защиты компьютерных систем в госучреждениях США. Настройка является одной из опций для отключения подсистем, которые потенциально могут создавать дополнительные угрозы безопасности.

Компания Intel подтвердила, что опция была добавлена по запросу некоторых производителей оборудования, которые выполняют поставки по контракту с правительством США. Недокуменрированный характер опции объясняется тем, что данный режим пока не прошёл полный цикл проверки и пока не является официально поддерживаемой возможностью.

Примечательно, что ранее многие исследователи безопасности пытались найди способ отключения Intel ME, но сделать это удавалось лишь частично, так как некоторые процессы инициализациии и управления оборудованием завязаны на обработчики в Intel ME. Как правило осуществлялось удаление части прошивки Intel ME с оставлением минимального необходимого для загрузки набора. Подобный подход приводил к различным пробелам со стабильностью и не нашёл широкого распространения.

Что касается недокументированного режима HAP, то при его активации Intel ME выполняет все начальные стадии, необходимые для инициализации и запуска CPU, после чего переводится в неактивное состояние. Для включения режиме нет необходимости проводить какие-то особые манипуляции с прошивкой или накладывать патчи - связанную с битом HAP опцию можно поменять в интерфейсе прошивки Intel ME, где она представлена под именем "Reserved" в секции "Networking&Connectivity". После включения режима HAP в качестве дополнительной меры предосторожности из состава прошивки можно удалить все модули, кроме RBE, KERNEL, SYSLIB, ROM и BUP, после чего откорректировать контрольную сумму в заголовке CPD.

Исследователи из Positive Technologies провели анализ возможности выхода из режима HAP, но не нашли какого-либо кода, который позволял бы активировать Intel ME, переведённый в отключенное состояние. Полнота отключения также подтверждена экспериментальным путём - исследователи повредили части прошивки, выполняемые посоле начальной стадии инициализации, и система продолжила свою корректную работу (без отключения Intel ME возникал сбой). В итоге сделан вывод, что режим HAP может защитить от уязвимостей во всех модулях Intel ME, за исключением модулей RBE, KERNEL, SYSLIB, ROM и BUP, применяемых на стадии ранней инициализации.

  1. Главная ссылка к новости (http://blog.ptsecurity.com/201...)
  2. OpenNews: Intel устранил удалённую уязвимость в технологии AMT (Active Management Technology)
  3. OpenNews: Концепция stateless-ноутбука, защищённого от аппаратных бэкдоров
  4. OpenNews: Оценка возможности создания аппаратных бэкдоров, работающих на транзисторном уровне
  5. OpenNews: CoreBoot не сможет работать с новыми чипами Haswell и Broadwell от Intel
  6. OpenNews: Pwnie Awards 2017: наиболее существенные уязвимости и провалы в безопасности
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: intel, amt
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Линейный вид | Ajax | Показать все | RSS
 
 
Часть нити удалена модератором

  • 2.3, Andrey Mitrofanov, 09:48, 29/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    > Кстати с Ryzen тоже есть проблемки:
    >заключалась в том, что при продолжительных многопоточных тяжёлых нагрузках, например,

    Совсем не похоже.

    > Сейчас уже исправили.

     
  • 2.13, топик, 11:04, 29/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    аналогичной проблемой райзена можно считать наличие аналогичного intelME чипа PSP(Platform Security Processor) который тоже требует сомнительный бинарный блоб в системе.. но никак не сложная ошибка в аппаратных инструкциях..
     
  • 2.15, Anonplus, 11:16, 29/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    >> Это все отлично, конечно, только вот Ryzen — первый CPU от AMD, в который добавили PSP, прошивка которого (основанная на Trustonic TEE) подписана и зашифрована, а сам он занимается на платформе тренировкой памяти, возвратом системы из S3, реализует fTPM 2.0 и криптоускорение. У AMD был шанс выпустить нормальный производительный процессор, которому можно доверять, но вместо этого они догнали и перегнали Intel с их Management Engine, да еще и AGESA стали поставлять в виде BLOB'а, а ведь еще относительно недавно (в 2011) эти же люди обещали всегда поставлять ее в исходниках и поддерживать проект coreboot. В итоге, на рынке ни осталось ни одного процессора от Intel и AMD без «ядра обеспечения безопасности», и это печально.

    https://geektimes.ru/post/290907/#comment_10181397

     
  • 1.2, redix, 09:44, 29/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –4 +/
    Какое отношение эта новость имеет к opensource?
     
     
  • 2.4, rvotb, 09:54, 29/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +5 +/
    Самое прямое.
     
  • 2.6, Аноним, 10:05, 29/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Возможность сократить число работающих в системе блобов имеет самое прямое отнош... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.9, Vkni, 10:35, 29/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Какое отношение эта новость имеет к opensource?

    Minix 3 унутре.

     
  • 2.19, Аноним, 11:29, 29/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Никакого Но авторы справедливо полагают что опенсорс юзают только параноики... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, Аноним, 10:04, 29/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ура, товарищи!
     
  • 1.7, Аноним, 10:05, 29/08/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ну хорошо, а если включить этот HAP, чтобы деактивировать Intel ME, а он не стан... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.8, Аноним, 10:33, 29/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Может это хохма такая, на самом деле он престанет связываться.
     
  • 1.10, Онанимус, 10:44, 29/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Поправьте ссылку на статью. Вот русскоязычная на Секлабе:
    http://www.securitylab.ru/analytics/488098.php
     
     
  • 2.12, Фтщтшьщг1110, 10:57, 29/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    https://habrahabr.ru/company/pt/blog/336242/
     
     
  • 3.16, EHLO, 11:19, 29/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    что дальше? LOR, YAP, VK?
     
  • 1.11, vitalif, 10:55, 29/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Вот такие исследователи безопасности, никто до сих пор reserved опцию почесатт не додумался))
     
  • 1.14, Anonplus, 11:13, 29/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> "Networking&Connectivity"

    Только не тут, а в Intel ME Kernel. Серый на скрине - текущий раздел, который открыт. Синий - куда просто наведен курсор мыши.

     
  • 1.17, EHLO, 11:22, 29/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >Компания Intel подтвердила, что опция была добавлена по запросу некоторых производителей оборудования, которые выполняют поставки по контракту с правительством США

    Что как бы лишний раз подтверждает, что Intel ME

     
  • 1.18, EHLO, 11:23, 29/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >Компания Intel подтвердила, что опция была добавлена по запросу некоторых производителей оборудования, которые выполняют поставки по контракту с правительством США

    Что как бы лишний раз подтверждает, что Intel ME не более чем дыра.

     
  • 1.20, Sw00p aka Jerom, 11:33, 29/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    выполняемые пос>>О<<ле начальной стадии

    поправьте ошибку

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2017 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor