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11.08.2017 10:42  Уязвимости в реализации сокетов AF_PACKET и UDP-стеке ядра Linux

В сетевой подсистеме ядра Linux выявлены две опасные уязвимости, которые позволяют локальному пользователю повысить свои привилегии в системе:

  • Первая уязвимость (CVE-2017-1000112) вызвана состоянием гонки (race condition) в коде управления аппаратно акселерированным разбором фрагментированных UDP-пакетов - UFO (UDP Fragmentation Offload). Суть проблемы в том, что построение пакета для UFO осуществляется при помощи вызовов __ip_append_data() и ip_ufo_append_data(), а данные передаются через несколько вызовов send(), между которыми атакующий может подменить тип с UFO на не-UFO и вызвать наложение требующего фрагментации хвоста на область памяти вне границ выделенного буфера. Проблема присутствует в ядре с 18 октября 2005 года и проявляется как в стеке IPv4, так и при использовании IPv6.
  • Вторая уязвимость (CVE-2017-1000111) вызвана состоянием гонки при обработке сокетов AF_PACKET с опцией PACKET_RESERVE. Это третья уязвимость в реализации кольцевых буферов TPACKET_V3 сокетов AF_PACKET (функция packet_set_ring), которые включены по умолчанию ("CONFIG_PACKET=y") в большинстве дистрибутивов Linux. В отличие от прошлых проблем новая уязвимость проявляется при использовании опции PACKET_VERSION.

Для успешной эксплуатации обеих уязвимостей требуется наличие полномочий CAP_NET_RAW, которые обычно не предоставляются непривилегированным пользователям. С практической стороны уязвимости представляют интерес для организации атаки по выходу из изолированных контейнеров, так как проблема может быть эксплуатирована в системах с поддержкой пространств имён идентификаторов пользователей (user namespaces). В Debian и Red Hat Enterprise Linux поддержка user namespaces по умолчанию не активирована, но она включена в Ubuntu и Fedora. В Android право создавать сокеты AF_PACKET имеет процесс mediaserver, через который может быть эксплуатирована уязвимость.

Уязвимости пока устранены только в Ubuntu, SUSE и openSUSE. Проблемы остаются неисправленными в Fedora, Debian и RHEL/CentOS. Для ядра Linux предложены патчи, в том числе предложено полностью удалить подсистему UFO из ядра 4.14.

  1. Главная ссылка к новости (http://openwall.com/lists/oss-...)
  2. OpenNews: Локальная root-уязвимость в реализации сокетов AF_PACKET в ядре Linux
  3. OpenNews: Локальная root-уязвимость в ядре Linux
  4. OpenNews: Раскрыты подробности о root-уязвимости в ядре Linux, атакованной на Pwn2Own
  5. OpenNews: В Android и старых ядрах Linux устранена уязвимость, эксплуатируемая через отправку UDP-пакетов
  6. OpenNews: Локальная root-уязвимость в подсистеме inotify ядра Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: kernel, udp, linux
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  • 1.1, Аноним, 11:35, 11/08/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +1 +/
    Такое впечатление, что user namespaces придумали специально, чтобы проще из конт... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.2, Michael Shigorin, 11:40, 11/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Такое впечатление, что user namespaces придумали специально,
    > чтобы проще из контейнеров выходить.

    Ну так в *nix традиционно "рут? -- проходи!" же.  Соответственно пока _все_ хотя бы уже существующие проверки перепроверят...

    В общем, у нас userns по умолчанию отключены, но можно вглючить на свой страх и риск.

     
  • 2.3, Аноним, 11:46, 11/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот да. Такие-то дыры каждый раз~
     
  • 2.4, Аноним, 12:05, 11/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    В AF_PACKET и без user namespaces полно дыр.
     
     
  • 3.6, ваш К.О., 12:09, 11/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    af_packet без user namespaces доступен только руту.

    remote дыр в нем я что-то не припомню с того самого 2005го года

     
  • 2.7, Аноним, 12:19, 11/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Нет, user namespaces придумали специально, чтобы контейнеры _были_ В данном слу... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.10, EHLO, 13:07, 11/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >В данном случае, повышение CAP_NET_RAW -> root может быть проэксплуатировано и без userns

    речь о том что через user namespaces можно получить рута без CAP_NET_RAW, в смысле поставить CAP_NET_RAW, не будучи рутом.
    Это кроме очевидного выходе рута_в_контейнере из изоляции.

     
  • 2.13, Аноним, 13:21, 11/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Какие ядра уязвимы?
     
  • 1.5, Ирина, 12:07, 11/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Да ладно, может вся статья одно вранье! где доказательства?
    от куда ты все это взял? на фантазировал? лучше бы доучился если вообще школу закончил
     
  • 1.8, Аноним, 12:46, 11/08/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    анб разрабатывает ядро по своей методичке о безопасности, одобряю ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.9, Ирина, 12:54, 11/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В каком смысле, BSD системы работают на разведку?
     
  • 1.11, Аноним, 13:12, 11/08/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Что скажут хейтеры убунты Не ребрендинг дебиана всё же ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.14, Аноним, 13:23, 11/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Вопросы ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.12, Аноним, 13:15, 11/08/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    некто В опере есть фичи, которые ни один другой браузер на линуксе не умеет, к... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.15, Аноним, 13:23, 11/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Какие ядра уязвимы?
     
  • 1.16, Аноним, 13:28, 11/08/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Должно быть тоже - жидо-афроамериканец ... весь текст скрыт [показать]
     

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