11.08.2017 10:42  Уязвимости в реализации сокетов AF_PACKET и UDP-стеке ядра Linux

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|2.2, Michael Shigorin, 11:40, 11/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
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> Такое впечатление, что user namespaces придумали специально,
> чтобы проще из контейнеров выходить.
Ну так в *nix традиционно "рут? -- проходи!" же. Соответственно пока _все_ хотя бы уже существующие проверки перепроверят...
В общем, у нас userns по умолчанию отключены, но можно вглючить на свой страх и риск.
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|3.10, EHLO, 13:07, 11/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>В данном случае, повышение CAP_NET_RAW -> root может быть проэксплуатировано и без userns
речь о том что через user namespaces можно получить рута без CAP_NET_RAW, в смысле поставить CAP_NET_RAW, не будучи рутом.
Это кроме очевидного выходе рута_в_контейнере из изоляции.
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|1.5, Ирина, 12:07, 11/08/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–2 +/–
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Да ладно, может вся статья одно вранье! где доказательства?
от куда ты все это взял? на фантазировал? лучше бы доучился если вообще школу закончил
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