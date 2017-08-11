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11.08.2017 19:29  Релиз Polemarch 0.0.5, web-интерфейса для оркестровки серверной инфраструктуры

Представлен релиз Polemarch 0.0.5, web-интерфейса для оркестровки серверной инфраструктуры на базе Ansible, который по своим возможностям напоминает продукт Ansible Tower, но обладает некоторыми особенностями. Код проекта написан на языках Python и Javascript с использованием фреймворков Django и Celery. Проект распространяется под лицензией AGPL. Для хранения данных могут использоваться SQLite, MySQL/MariaDB, PostgreSQL и Oracle.

Основные возможности Polemarch:

  • Разделение задач на проекты;
  • Загрузка репозитория Ansible с плейбуками, настройками и другими файлами из Git, публичного tar-архива или файловой системы (например, при размещении директории проектов на NFS или другом сетевом хранилище);
  • Запуск задач по расписанию или с интервалом;
  • Запуск ansible-модулей или плейбуков из проекта;
  • Создание, экспорт и импорт шаблонов операций;
  • История запусков операций с подробным выводом;
  • Горизонтальное масштабирование (с использованием сервера БД и RabbitMQ);
  • Адаптивный дизайн.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/vstconsulti...)
  2. OpenNews: Выпуск системы управления конфигурацией Ansible 2.3
  3. OpenNews: Серьёзная уязвимость в системе управления конфигурацией Ansible
  4. OpenNews: Выпуск системы управления конфигурацией Ansible 2.2
  5. OpenNews: Google и IBM представили Istio, платформу для управления микросервисами
  6. OpenNews: SUSE и openSUSE представили Kubic, платформу для развёртывания контейнерной инфраструктуры
Автор новости: VST Consulting
Тип: Программы
Ключевые слова: ansible
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  • 1, Аноним, 19:44, 11/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    > Адаптивный дизайн

    Вот ради этого и стоит присмотреться к этому проекту.

     
     
  • 3, A.Stahl, 20:19, 11/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    А к глупости оператора он может адаптироваться? А то к ширине экрана адаптируются все кому не лень...
     
  • 2, Аноним, 20:02, 11/08/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
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    То есть о преимуществах речи не идёт ... весь текст скрыт [показать]
     

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