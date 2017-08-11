11.08.2017 19:29  Релиз Polemarch 0.0.5, web-интерфейса для оркестровки серверной инфраструктуры

Представлен релиз Polemarch 0.0.5, web-интерфейса для оркестровки серверной инфраструктуры на базе Ansible, который по своим возможностям напоминает продукт Ansible Tower, но обладает некоторыми особенностями. Код проекта написан на языках Python и Javascript с использованием фреймворков Django и Celery. Проект распространяется под лицензией AGPL. Для хранения данных могут использоваться SQLite, MySQL/MariaDB, PostgreSQL и Oracle. Основные возможности Polemarch: Разделение задач на проекты;

Загрузка репозитория Ansible с плейбуками, настройками и другими файлами из Git, публичного tar-архива или файловой системы (например, при размещении директории проектов на NFS или другом сетевом хранилище);

Запуск задач по расписанию или с интервалом;

Запуск ansible-модулей или плейбуков из проекта;

Создание, экспорт и импорт шаблонов операций;

История запусков операций с подробным выводом;

Горизонтальное масштабирование (с использованием сервера БД и RabbitMQ);

Адаптивный дизайн.



