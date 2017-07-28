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28.07.2017 11:55  В Tor Browser устранена уязвимость, допускавшая прямое соединение в обход Tor

Доступен корректирующий релиз специализированного браузера Tor Browser 7.0.3, ориентированного на обеспечение анонимности, безопасности и приватности. Браузер построен на кодовой базе Firefox и отличается тем, что весь трафик перенаправляется только через сеть Tor. В выпуске устранена опасная уязвимость, позволяющая при открытии специально оформленного URL, напрямую обратиться к внешнему ресурсу с реального IP-адреса текущей системы.

Проблема затрагивает только Linux-дистрибутивы, в которых присутствует сервис GVfs (GNOME Virtual file system) и используется библиотека GIO (GNOME Input/Output). Код поддержки GVfs/GIO в Firefox допускает запуск системного обработчика URL (например, smb://, sftp:// и т.п.), при помощи которого может быть осуществлено обращение к ресурсам в обход настроек прокси, что даёт возможность через GIO совершить прямое соединение на внешний хост и деанонимизировать пользователя.

Проблема не проявляется в дистрибутиве Tails, в сборке sandboxed-tor-browser (Tor Browser запускается в изолированном окружении) и в дистрибутиве Whonix (выход в сеть из производится только через шлюз Whonix-Gateway, что изолирует рабочее окружение от прямого взаимодействия с внешним миром и допускает использование только фиктивных сетевых адресов).

Например, при открытии ссылки "smb://8.8.8.8" или "sftp://8.8.8.8/" будет выполнено обращение к хосту 8.8.8.8 по сетевым портам 139 и 22: 


   $ sudo tcpdump -n -i wlan0 host 8.8.8.8

   14:06:12.577697 IP 192.168.1.11.39142 > 8.8.8.8.139: Flags [S], seq 1960788434, win 29200, options [mss 1460,sackOK,TS val 81835484 ecr 0,nop,wscale 7], length 0
   14:06:13.575642 IP 192.168.1.11.39142 > 8.8.8.8.139: Flags [S], seq 1960788434, win 29200, options [mss 1460,sackOK,TS val 81835734 ecr 0,nop,wscale 7], length 0
   14:07:12.291002 IP 192.168.1.11.47928 > 8.8.8.8.22: Flags [S], seq 3208825553, win 29200, options [mss 1460,sackOK,TS val 81850412 ecr 0,nop,wscale 7], length 0
   14:07:13.287567 IP 192.168.1.11.47928 > 8.8.8.8.22: Flags [S], seq 3208825553, win 29200, options [mss 1460,sackOK,TS val 81850662 ecr 0,nop,wscale 7], length 0


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.torproject.org/bl...)
  2. OpenNews: Выпуск Tor 0.3.0.9 с устранением уязвимости
  3. OpenNews: Выпуск Tor 0.3.0.8 с устранением DoS-уязвимостей в обработчике скрытых сервисов
  4. OpenNews: Выпуск web-браузера Tor Browser 7.0
  5. OpenNews: Выпуск Whonix 13, дистрибутива для обеспечения анонимных коммуникаций
  6. OpenNews: Выпуск sandboxed-tor-browser, прослойки для изоляции Tor Browser
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: tor
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  • 1.2, commiethebeastie, 12:11, 28/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Ага, зашибись, нефиг пользоваться тором с ненастроенным фаерволом.
     
     
  • 2.4, Аноним, 12:28, 28/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +1 +/
    Кстати, кто-нибудь знает как пустить виртуалку через Tor Чтобы даже теоретическ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.5, Виктор, 12:32, 28/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    скачать whonix gateway и поставить в виртуалке в качестве шлюза.
     
  • 3.8, Аноним, 13:23, 28/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    1 На своём компе ставь тор, ss -tulpan 124 grep 9050 2 Создай виртуалку бе... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, Аноним, 12:23, 28/07/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Как знал Вот мой конфиг --enable-application browser --host x86_64-pc-linux-gn... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.6, Пользователь, 12:42, 28/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Вы себе льстите
     
  • 2.12, Аноним, 14:08, 28/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Обновления безопасности чуть ли не каждую неделю выпускают Каждую неделю заново... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.7, Аноним, 13:00, 28/07/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ого, выходит не зря я установку этого gvfs запретил в пакетном менеджере Хоть g... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.9, Аноним, 13:25, 28/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Кстати, а гуглоаналитику из тор-браузера удалили?
     
     
  • 2.10, Аноним, 13:32, 28/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Тоже любопытно ))
     
  • 2.13, Аноним, 14:08, 28/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    Патчи то слабо посмотреть ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.11, Аноним, 14:01, 28/07/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    Как всегда дырявый гном виноват Вспомните их gnome-thumbnails, или как его там ... весь текст скрыт [показать]
     

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