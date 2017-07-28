28.07.2017 11:55  В Tor Browser устранена уязвимость, допускавшая прямое соединение в обход Tor

Доступен корректирующий релиз специализированного браузера Tor Browser 7.0.3, ориентированного на обеспечение анонимности, безопасности и приватности. Браузер построен на кодовой базе Firefox и отличается тем, что весь трафик перенаправляется только через сеть Tor. В выпуске устранена опасная уязвимость, позволяющая при открытии специально оформленного URL, напрямую обратиться к внешнему ресурсу с реального IP-адреса текущей системы.

Проблема затрагивает только Linux-дистрибутивы, в которых присутствует сервис GVfs (GNOME Virtual file system) и используется библиотека GIO (GNOME Input/Output). Код поддержки GVfs/GIO в Firefox допускает запуск системного обработчика URL (например, smb://, sftp:// и т.п.), при помощи которого может быть осуществлено обращение к ресурсам в обход настроек прокси, что даёт возможность через GIO совершить прямое соединение на внешний хост и деанонимизировать пользователя.

Проблема не проявляется в дистрибутиве Tails, в сборке sandboxed-tor-browser (Tor Browser запускается в изолированном окружении) и в дистрибутиве Whonix (выход в сеть из производится только через шлюз Whonix-Gateway, что изолирует рабочее окружение от прямого взаимодействия с внешним миром и допускает использование только фиктивных сетевых адресов).

Например, при открытии ссылки "smb://8.8.8.8" или "sftp://8.8.8.8/" будет выполнено обращение к хосту 8.8.8.8 по сетевым портам 139 и 22: