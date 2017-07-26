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26.07.2017 08:28  Третий выпуск операционной системы Redox OS, написанной на языке Rust

Доступен выпуск операционной системы Redox 0.3, разработанной с использованием языка Rust и концепции микроядра. Наработки проекта распространяются под свободной лицензией MIT. После сборки систему можно опробовать при помощи VirtualBox или QEMU.

Пользовательское окружение в Redox построено на базе графической оболочки Orbital. Операционная система использует концепцию микроядра, при котором на уровне ядра обеспечивается только взаимодействие между процессами и управление ресурсами, а вся остальная функциональность вынесена в библиотеки, которые могут использоваться как ядром, так и пользовательскими приложениями. Все драйверы выполняются в пространстве пользователя в изолированных sandbox-окружениях. Для совместимости с существующими приложениями предоставляется специальная POSIX-прослойка, позволяющая запускать многие программы без портирования.

Redox развивается в соответствии с философией Unix c заимствованием некоторых идей из SeL4, Minix и Plan 9. В системе применяется принцип "все есть URL". Например, для записи в лог может использоваться URL "log://", для взаимодействия между процессами "bus://", для сетевого взаимодействия "tcp://" и т.п. Модули, которые могут быть реализованы в форме драйверов, расширений ядра и пользовательских приложений, могут регистрировать свои обработчики URL, например, можно написать модуль обращения к портам ввода/вывода и привязать его к URL "port_io://", после чего можно использовать его для доступа к 60 порту через открытие URL "port_io://60".

Проектом также развивается собственный пакетный менеджер, набор стандартных утилит (binutils, coreutils, netutils, extrautils), командная оболочка ion, vim-подобный текстовый редактор sodium и файловая система TFS, развиваемая на основе идей ZFS (модульный вариант ZFS на языке Rust). Конфигурация задаётся на языке Toml. Система поддерживает запуск на процессорах с архитектурой x86_64 c VBE-совместимой графической картой (nvidia, intel, amd), AHCI-дисками и сетевыми картами на базе чипов E1000 или RTL8168.

Из новшеств, добавленных в выпуске Redox 0.3, можно отметить:

  • Сборочная система переведена на cookbook, коллекцию shell-скриптов с инструкциями по сборке различных компонентов Redox и патчами для обеспечения совместимости. Основным преимуществом новой системы является использования одного набора типовых рецептов (скриптов) для сборки как отдельных пакетов, так и установочных образов. Каждый файл в предлагаемом по умолчанию установочном наборе теперь устанавливается как пакет и управляется пакетным менеджером. В настоящее время пользователям предлагается около 40 пакетов;
  • Вместо скрипта-обвязки вокруг GCC теперь применяется полноценный кросс-компилятор, что позволяет значительно поднять уровень поддержки программ на языке Си и обеспечить возможность самосборки системы (Self-hosting, сборка redox из кружения redox). В настоящее время для Redox уже портированы binutils, newlib, gcc, nasm, llvm и rustc, ведётся портирование git. По мере портирования стороннего ПО параллельно всплывают и исправляются многочисленные проблемы с совместимостью с POSIX и добавляется неодостающая функциональность;
  • Продолжено усовершенствование ядра системы: добавлен новый стек ACPI, включающий парсер AML. Поддержка ACPI позволила наладить обработку сигнала завершения работы, спящий режим и поддержку HPET (High Precision Event Timer);
  • В командную оболочку ion внесено 139 изменений, добавлена поддержка новых возможностей и элементов синтаксиса, например, появилась возможность использования арифметических выражений в блоках let/export, переработана реализация циклов while, добавлены операторы "&&" и "||", реализованы псевдонимы (alias);
  • Добавлена поддержка драйверов для гостевых систем VirtualBox;
  • Добавлен драйвер для etherne-адаптеров Atheros ALX;
  • Продолжена работа над файловой системой TFS, в которую перенесена очередная порция возможностей ZFS;
  • Внесены многочисленные улучшения в реализации утилит на языке Rust, в том числе добавлены недостающие опции в утилиты mv, dd, ls, ln, tail, wc, sort. Добавлены команды shutdown и unique.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/redox-os/re...)
  2. OpenNews: Доступна операционная система Redox 0.2, написанная на языке Rust
  3. OpenNews: Представлена операционная система Redox, написанная на языке Rust
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: redox, rust
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  • 1.2, 123, 10:24, 26/07/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –4 +/
    Эффект плэнайн - идеи хорошие, но не работает MacOs единственная микроядерная ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.4, Аноним, 10:34, 26/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Она не микроядерная.
     
  • 2.9, asdsdsa, 11:03, 26/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Она гибридная, как и Nt в Windows.
     
  • 1.3, Аноним, 10:32, 26/07/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Я так и не пойму, эта система Posix совместима или нет?
     
     
  • 2.5, Аноним, 10:35, 26/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Скорее бы сентябрь, хоть читать научишься ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.6, Аноним, 10:38, 26/07/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Т.е. можно без этой прослойки получается писать какой-то нативный софт?
     
  • 1.10, Аноним, 11:05, 26/07/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Фтoпкy не-POSIX Ещё один велосипед с квадратными колёсами ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.11, Аноним, 11:33, 26/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Годнота. Надеюсь, что взлетит.
     

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