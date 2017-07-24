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24.07.2017 11:01  Проблемы в systemd и Apache httpd при обработке DNS-имён с символом подчёркивания

Администраторы ресурсов, использующих имена хостов с символом подчёркивания, столкнулись с проблемами, проявляющимися в новых выпусках systemd и Apache httpd, и вызванными неоднозначной трактовкой требований к именам в DNS.

В соответствии с RFC 1123 в DNS запрещено использовать символ подчёркивания в именах хостов, но разрешено в именах меток. Т.е. в записях типа "A" и "MX", а также в содержимом полей "SOA" и "NS", символы подчёркивания недопускаются, но, в соответствии с RFC-2782, разрешены во вспомогательных полях, подобных "TXT" и "SRV", что активно используется, например, в системе DomainKeys. Обычно клиентское и серверное ПО достаточно лояльно относится к символу "_" в именах хостов, не требуя жесткого следования RFC, поэтому в обиходе часто встречаются поддомены с символом подчёркивания, например, в популярном на западе сервисе доставки видео Netflix используются имена подобные "ipv6_1-cxl0-c088.1.lhr004.ix.nflxvideo.net", а проект Fedora использует хост "_443._tcp.fedoraproject.org".

Проблемы всплыли после формировния новых выпусков systemd и Apache httpd. В systemd 234 была добавлена экспериментальная поддержка использования библиотеки libidn2 вместо libidn для обработки доменных имён с символами национальных алфавитов. При сборке c libidn2 в systemd-resolver применялся предлагаемый в libidn2 фильтр имён хостов, который просто вырезал символ "_", что привело к проблемам с использованием сервиса Netflix на клиентских систмах с systemd-resolver. Проблема уже решена в libidn2 и войдёт в состав следующего обновления. Для systemd также выпущен патч, обходящий проблему при использовании старых версий libidn2.

Администраторы серверных систем столкнулись с похожей проблемой при переходе на Apache 2.4.25 или установке в RHEL/CentOS обновления httpd-2.2.15-60. В рамках устранения уязвимости CVE-2016-8743 код разбора HTTP-заголовков был приведён в строгое соответствие с RFC-7230. В случае наличия некорректного заголовка, оформление параметров которого не соответстует требованиям стандарта, теперь выдаётся ошибка 500 "Bad Request". В основном исправление было нацелено на блокирование использования закодированных символов пробелов к именах, но за одним было запрещено и применение других недопустимых символов, в том числе подчёркивания. Таким образом, после установки обновления перестали обрабатываться запросы к хостам, в именах которых присутствует символ "_". Для обхода проблемы в Apache 2.4.25 можно использовать настройку "HttpProtocolOptions Unsafe".

  1. Главная ссылка к новости (https://www.theregister.co.uk/...)
  2. OpenNews: Релиз systemd 234
  3. OpenNews: Спорная ошибка в systemd, позволяющая повысить привилегии, закрыта без исправления
  4. OpenNews: Уязвимость в systemd-resolved
  5. OpenNews: Релиз http-сервера Apache 2.4.25
  6. OpenNews: Новый метод фишинга с использованием unicode-символов в домене
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: systemd, apache, httpd
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  • 1, Crazy Alex, 11:10, 24/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Вот интересно, а зачем они вообще в доменных именах подчёркивание запретили?
     
     
  • 5, Аноним, 11:24, 24/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Чтобы с тире не путать, но с IDN все эти запреты стали глубокой историей - для ф... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2, кверти, 11:12, 24/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    сейчас опять начнется про "поцтера и его уё..ищный системд"...а клоуны нарушающие стандарты(типа нетфликс) - они молодцы, чо.
     
  • 3, Аноним, 11:15, 24/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    notabug (c)
     
  • 4, Аноним, 11:20, 24/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Как бы плохо я не относился к systemd, ошибка всё же в libidn2, а не в systemd
     

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