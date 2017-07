23.07.2017 08:45  Доступен язык программирования Rust 1.19

Подготовлен релиз языка программирования Rust 1.19, развиваемого проектом Mozilla, обеспечивающего автоматическое управление памятью и предоставляющего средства для высокого параллелизма выполнения заданий, при этом обходясь без использования сборщика мусора и runtime. Параллельно с Rust совместно с компанией Samsung развивается экспериментальный браузерный движок Servo, написанный на языке Rust и отличающийся поддержкой многопоточного рендеринга web-страниц и распараллеливанием операций с DOM (Document Object Model). На Rust также разрабатывается операционная система Redox, использующая концепцию экзоядра и продвигающая принцип "все есть URL". В подготовке нового выпуска приняли участие 144 разработчика. Основные новшества: Добавлена поддержка структур данных "union", представляющих собой объединения, совместимые с аналогичным типом в языке Си. В отличие от структур enum, в union не производится сохранение тегов, используемых для проверки выбора корректного варианта данных во время выполнения, т.е. запись и чтение полей в "union" может применяться только в блоках unsafe. Основным назначением union является обеспечение переносимости с кодом на языке Си и упрощение создания обвязок вокруг библиотек на Си; union MyUnion { f1: u32, f2: f32, } let u = MyUnion { f1: 1 }; unsafe { u.f1 = 5 }; let value = unsafe { u.f1 };

Реализована возможность прерывания цикла с возвратом определённого значения. Например, теперь можно обойтись без создания промежуточной переменной для передачи результата работы цикла и использовать конструкции вида " let x = loop { break 7; }; "

" Замыкания (closures), которые не захватывают окружение, теперь могут быть приведены к типу "указатель на функцию". Например, " let f: fn(i32) -> i32 = |x| x + 1; ";

"; Для сжатия архивов вместо gzip по умолчанию теперь применяется сжатие с использованием xz;

Добавлена поддержка сборки компилятора (bootstrap) в окружении платформы Android;

В разряд стабильных переведена новая порция функций и методов, в том числе API OsString::shrink_to_fit, cmp::Reverse, Command::envs и thread::ThreadId. Также стабилизированы макросы "eprint!" и "eprintln!", которые работают по аналогии с "print!" "еprintn!", но выводят результат в stderr вместо stdout;

В пакетном менеджере Cargo прекращён учёт локального рабочего каталога в индексе crates.io, что позволило добиться сокращения размера файла со сборочным реестром и уменьшить время операций клонирования. В команду "cargo bench" добавлена опция "--all" для вызова тестов сразу для всех пакетов в указанном рабочем окружении (отдельные пакеты можно исключить через опцию "--exclude"). В опции "--features" теперь допускается перечисление нескольких значений, разделённых запятой или пробелом. Реализована возможность подключения своих обработчиков (runner) для заданных целевых платформ. Напомним, что язык Rust сфокусирован на безопасной работе с памятью и обеспечении высокого параллелизма выполнения заданий. При этом Rust обходится без использования сборщика мусора или runtime, что делает возможным создания на Rust библиотек, которые могут выступать в роли прозрачной замены библиотекам для языка Си. Для распространения библиотек на языке Rust, обеспечения сборки и управления зависимостями проектом развивается пакетный менеджер Cargo, позволяющий получить нужные для программы библиотеки в один клик. Для размещения библиотек введён в строй репозиторий crates.io. По структуре язык Rust напоминает C++, но существенно отличается в некоторых деталях реализации синтаксиса и семантики. Автоматическое управление памятью избавляет разработчика от манипулирования указателями и защищает от проблем, возникающих из-за низкоуровневой работы с памятью, таких как обращение к области памяти после её освобождения, разыменование нулевых указателей, выход за границы буфера и т.п. Rust поддерживает смесь императивных, процедурных и объектно-ориентированных методов с такими парадигмами, как функциональное программирование, обобщённое программирование и метапрограммирование, в статических и динамических стилях.