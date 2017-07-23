23.07.2017 08:45  Доступен язык программирования Rust 1.19

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Подготовлен релиз языка программирования Rust 1.19, развиваемого проектом Mozilla, обеспечивающего автоматическое управление памятью и предоставляющего средства для высокого параллелизма выполнения заданий, при этом обходясь без использования сборщика мусора и runtime. Параллельно с Rust совместно с компанией Samsung развивается экспериментальный браузерный движок Servo, написанный на языке Rust и отличающийся поддержкой многопоточного рендеринга web-страниц и распараллеливанием операций с DOM (Document Object Model). На Rust также разрабатывается операционная система Redox, использующая концепцию экзоядра и продвигающая принцип "все есть URL".
В подготовке нового выпуска приняли участие 144 разработчика. Основные новшества:
Напомним, что язык Rust сфокусирован на безопасной работе с памятью и обеспечении высокого параллелизма выполнения заданий. При этом Rust обходится без использования сборщика мусора или runtime, что делает возможным создания на Rust библиотек, которые могут выступать в роли прозрачной замены библиотекам для языка Си. Для распространения библиотек на языке Rust, обеспечения сборки и управления зависимостями проектом развивается пакетный менеджер Cargo, позволяющий получить нужные для программы библиотеки в один клик. Для размещения библиотек введён в строй репозиторий crates.io.
По структуре язык Rust напоминает C++, но существенно отличается в некоторых деталях реализации синтаксиса и семантики. Автоматическое управление памятью избавляет разработчика от манипулирования указателями и защищает от проблем, возникающих из-за низкоуровневой работы с памятью, таких как обращение к области памяти после её освобождения, разыменование нулевых указателей, выход за границы буфера и т.п. Rust поддерживает смесь императивных, процедурных и объектно-ориентированных методов с такими парадигмами, как функциональное программирование, обобщённое программирование и метапрограммирование, в статических и динамических стилях.