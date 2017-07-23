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23.07.2017 08:45  Доступен язык программирования Rust 1.19

Подготовлен релиз языка программирования Rust 1.19, развиваемого проектом Mozilla, обеспечивающего автоматическое управление памятью и предоставляющего средства для высокого параллелизма выполнения заданий, при этом обходясь без использования сборщика мусора и runtime. Параллельно с Rust совместно с компанией Samsung развивается экспериментальный браузерный движок Servo, написанный на языке Rust и отличающийся поддержкой многопоточного рендеринга web-страниц и распараллеливанием операций с DOM (Document Object Model). На Rust также разрабатывается операционная система Redox, использующая концепцию экзоядра и продвигающая принцип "все есть URL".

В подготовке нового выпуска приняли участие 144 разработчика. Основные новшества:

  • Добавлена поддержка структур данных "union", представляющих собой объединения, совместимые с аналогичным типом в языке Си. В отличие от структур enum, в union не производится сохранение тегов, используемых для проверки выбора корректного варианта данных во время выполнения, т.е. запись и чтение полей в "union" может применяться только в блоках unsafe. Основным назначением union является обеспечение переносимости с кодом на языке Си и упрощение создания обвязок вокруг библиотек на Си; 
    
   union MyUnion {
       f1: u32,
       f2: f32,
   }

   let u = MyUnion { f1: 1 };
   unsafe { u.f1 = 5 };
   let value = unsafe { u.f1 };
  • Реализована возможность прерывания цикла с возвратом определённого значения. Например, теперь можно обойтись без создания промежуточной переменной для передачи результата работы цикла и использовать конструкции вида "let x = loop { break 7; };"
  • Замыкания (closures), которые не захватывают окружение, теперь могут быть приведены к типу "указатель на функцию". Например, "let f: fn(i32) -> i32 = |x| x + 1;";
  • Для сжатия архивов вместо gzip по умолчанию теперь применяется сжатие с использованием xz;
  • Добавлена поддержка сборки компилятора (bootstrap) в окружении платформы Android;
  • В разряд стабильных переведена новая порция функций и методов, в том числе API OsString::shrink_to_fit, cmp::Reverse, Command::envs и thread::ThreadId. Также стабилизированы макросы "eprint!" и "eprintln!", которые работают по аналогии с "print!" "еprintn!", но выводят результат в stderr вместо stdout;
  • В пакетном менеджере Cargo прекращён учёт локального рабочего каталога в индексе crates.io, что позволило добиться сокращения размера файла со сборочным реестром и уменьшить время операций клонирования. В команду "cargo bench" добавлена опция "--all" для вызова тестов сразу для всех пакетов в указанном рабочем окружении (отдельные пакеты можно исключить через опцию "--exclude"). В опции "--features" теперь допускается перечисление нескольких значений, разделённых запятой или пробелом. Реализована возможность подключения своих обработчиков (runner) для заданных целевых платформ.

Напомним, что язык Rust сфокусирован на безопасной работе с памятью и обеспечении высокого параллелизма выполнения заданий. При этом Rust обходится без использования сборщика мусора или runtime, что делает возможным создания на Rust библиотек, которые могут выступать в роли прозрачной замены библиотекам для языка Си. Для распространения библиотек на языке Rust, обеспечения сборки и управления зависимостями проектом развивается пакетный менеджер Cargo, позволяющий получить нужные для программы библиотеки в один клик. Для размещения библиотек введён в строй репозиторий crates.io.

По структуре язык Rust напоминает C++, но существенно отличается в некоторых деталях реализации синтаксиса и семантики. Автоматическое управление памятью избавляет разработчика от манипулирования указателями и защищает от проблем, возникающих из-за низкоуровневой работы с памятью, таких как обращение к области памяти после её освобождения, разыменование нулевых указателей, выход за границы буфера и т.п. Rust поддерживает смесь императивных, процедурных и объектно-ориентированных методов с такими парадигмами, как функциональное программирование, обобщённое программирование и метапрограммирование, в статических и динамических стилях.



  1. Главная ссылка к новости (https://blog.rust-lang.org/201...)
  2. OpenNews: Эксперимент по разработке частей ядра Linux на языке Rust
  3. OpenNews: Доступна операционная система Redox 0.2, написанная на языке Rust
  4. OpenNews: Успехи Rust: Подготовка первого выпуска Servo и использование Rust в новом хранилище Dropbox
  5. OpenNews: Facebook работает над реализацией сервера Mercurial на языке Rust
  6. OpenNews: В Firefox 48 начнётся интеграция компонентов на языке Rust
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: rust
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  • 1.2, Аноним, 12:38, 23/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –3 +/
    Не нужно!

    > мидиратери здеся гaндoны

     
     
  • 2.4, Легион Анонов, 13:02, 23/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Ты не аноним, а гандурас.
     
  • 1.3, Аноним, 12:50, 23/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Годно... Заменит питон в машинном обучении - вообще будет замечательно
     
     
  • 2.5, nazarpc, 13:05, 23/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    С чего бы это? У языков совсем разные цели и характеристики.
     
  • 2.6, Аноним, 13:07, 23/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Но зачем Rust же не векторный язык программирования как тот же R, или уж тем бо... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.9, Аноним, 13:29, 23/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Раст претендует на функциональность По производительности, естественно, питон о... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.7, Аноним, 13:19, 23/07/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Будто спайс Впрочем, пользователи Rust a это растаманы, так что есть что-то общ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.8, ШаиХулуд, 13:27, 23/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Добыча спайса не должна прекращаться. Спайс дает нам возможность эволюции уже 4 тысячи лет.
     
     
  • 3.10, Аноним, 13:31, 23/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    https://www.youtube.com/watch?v=Tt9gn3VS0NI
     

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