21.07.2017 23:11  Выпуск Wine 2.13 и 2.0.2

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 2.13. С момента выпуска версии 2.12 было закрыто 33 отчёта об ошибках. Также доступно корректирующее обновление стабильной ветки Wine 2.0.2, в котором устранены 62 ошибки. Наиболее важные изменения в Wine 2.13: Улучшен внешний вид курсоров мыши по умолчанию;

В WinHTTP добавлена поддержка неразрываемых (persistent) соединений;

В WebServices добавлена поддержка Message Framing Protocol;

Данные Unicode обновлены до версии 10.0.0;

В GdiPlus улучшена поддержка metafile;

В обработчике исключений для x86-64 добавлена поддержка отладочных регистров;

В DirectWrite улучшена поддержка сглаживания шрифтов;

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: Ion Assault, Grand Theft Auto 5, Tomb Raider 2013, Command and Conquer Red Alert 3, The Technomancer, Eve Online, Guitar Pro 7, The Witcher 3, Uprising/Uprising 2, Dai-Senryaku Perfect 3.0, Sacred Gold v2.28, Crazyracing KartRider, BitLord,