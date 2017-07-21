21.07.2017 23:11  Выпуск Wine 2.13 и 2.0.2

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|3.11, anonimous, 04:25, 22/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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В лучших традициях свободности (вы б сходили к логопеду все-таки) и свободного ПО -- отправка багрепортов и патчей в проект. А то, что вы назвали, это традиции лора и опеннета.
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|4.21, rpm, 05:55, 22/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> В лучших традициях свободности (вы б сходили к логопеду все-таки) и свободного
> ПО -- отправка багрепортов и патчей в проект. А то, что
> вы назвали, это традиции лора и опеннета.
К 6ыдлопеду
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