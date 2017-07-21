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21.07.2017 23:11  Выпуск Wine 2.13 и 2.0.2

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 2.13. С момента выпуска версии 2.12 было закрыто 33 отчёта об ошибках. Также доступно корректирующее обновление стабильной ветки Wine 2.0.2, в котором устранены 62 ошибки.

Наиболее важные изменения в Wine 2.13:

  • Улучшен внешний вид курсоров мыши по умолчанию;
  • В WinHTTP добавлена поддержка неразрываемых (persistent) соединений;
  • В WebServices добавлена поддержка Message Framing Protocol;
  • Данные Unicode обновлены до версии 10.0.0;
  • В GdiPlus улучшена поддержка metafile;
  • В обработчике исключений для x86-64 добавлена поддержка отладочных регистров;
  • В DirectWrite улучшена поддержка сглаживания шрифтов;
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: Ion Assault, Grand Theft Auto 5, Tomb Raider 2013, Command and Conquer Red Alert 3, The Technomancer, Eve Online, Guitar Pro 7, The Witcher 3, Uprising/Uprising 2, Dai-Senryaku Perfect 3.0, Sacred Gold v2.28, Crazyracing KartRider, BitLord,


  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/announc...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 2.12
  3. OpenNews: Выпуск Wine 2.11
  4. OpenNews: Выпуск проекта Wine Staging 2.0, дополняющего Wine 2.0
  5. OpenNews: Стабильный релиз Wine 2.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: wine
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  • 1.1, Аноним, 23:13, 21/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Поддержку GTA снова завезли?
     
     
  • 2.9, Аноним, 04:05, 22/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]
    		• +/
    Как видишь, да Но в лучших традициях швободности - совсем не играбельно ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.11, anonimous, 04:25, 22/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    В лучших традициях свободности (вы б сходили к логопеду все-таки) и свободного ПО -- отправка багрепортов и патчей в проект. А то, что вы назвали, это традиции лора и опеннета.
     
     
  • 4.15, Аноним, 04:36, 22/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Вот вы линуксоиды багрепорты пишите, разгребаете последствия оновы на Rolling Re... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.17, Аноним, 05:42, 22/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Еще один Штольмана обижает
     
  • 4.21, rpm, 05:55, 22/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > В лучших традициях свободности (вы б сходили к логопеду все-таки) и свободного
    > ПО -- отправка багрепортов и патчей в проект. А то, что
    > вы назвали, это традиции лора и опеннета.

    К 6ыдлопеду

     
  • 3.14, Аноним, 04:30, 22/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Не обижай Штольмана, не порицай его коммунистическую идеологию швободности.
     
  • 1.2, Аноним, 23:18, 21/07/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –4 +/
    Облагорожены предлагаемые по умолчанию курсоры мыши Они теперь благородные Го... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.3, A.Stahl, 23:25, 21/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >Облагорожены

    О, бла, горожены. Нагородили курсоров-костылей. Какое ещё благородство?

     
  • 1.4, Аноним, 04:01, 22/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Когда завезут поддержку GTA V?
     
  • 1.5, Аноним, 04:01, 22/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Когда завезут поддержку GTA IV?
     
  • 1.6, Аноним, 04:02, 22/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Когда завезут поддержку GTA San Andreas?
     
  • 1.7, Аноним, 04:02, 22/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Когда завезут поддержку GTA Vice City?
     
  • 1.8, Аноним, 04:04, 22/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Когда завезут поддержку GTA III?
     
  • 1.10, Аноним, 04:12, 22/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Когда завезут поддержку GTA II?
     
  • 1.12, Аноним, 04:27, 22/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Когда завезут поддержку Ведьмака?
     
  • 1.13, Аноним, 04:29, 22/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Когда завезут поддержку WoT?
     
  • 1.16, KhabMan, 05:14, 22/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Кто-нибудь, почистите комменты...
     
     
  • 2.18, Аноним, 05:43, 22/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    От тебя пусть почистят
     
  • 1.19, Аноним, 05:43, 22/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Когда завезут поддержку Рамзана Кадырова?
     
  • 1.20, Аноним, 05:49, 22/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Когда завезут поддержку сапера?
     

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