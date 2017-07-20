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20.07.2017 09:30  Утверждена единая спецификация для образов и runtime изолированных контейнеров

Проект Open Container Initiative (OCI) объявил о готовности первого открытого стандарта, призванного унифицировать формат образов контейнеров и runtime-компонентов, обеспечивающих запуск и жизненный цикл контейнеров. Опубликованные спецификации изначально не привязаны к решениям отдельных вендоров и учитывают повышенные требования к безопасности и переносимости. Благодаря OCI пользователи получат возможность упаковывать свои приложения в универсальные контейнеры, которые смогут работать с любым инструментарием, включая Docker и rkt.

Стандарт подготовлен благодаря совместной работе создателей конкурирующих проектов Docker и CoreOS, ранее пытавшиеся продвигать собственные форматы контейнеров. В состав рабочей группы также вошли представители компаний Google, Microsoft, Amazon Web Services, Cisco, EMC, Fujitsu, Oracle, HP, Huawei, IBM, Intel, Red Hat и VMware. Совместный проект развивается под эгидой организации Linux Foundation. В дальнейшем планируется ввести в строй программу сертификации, нацеленную на подтверждение полного соответствия спецификациям OCI в продуктах, заявляющих об их поддержке.

Одним из первых эталонных решений c реализацией спецификаций OCI стала связка из runtime runC и управляющего инструментария containerd, уже применяемых в Docker и Garden (Cloud Foundry), а также запланированного для интеграции в rkt от CoreOS. Runc предоставляет обособленный набор компонентов для запуска контейнеров на широком спектре систем, позволяя обойтись без внешних зависимостей. Для организации работы с контейнерами runc поддерживает пространства имён Linux (namespaces), различные средства повышения безопасности Linux (SELinux, Apparmor, seccomp, cgroups, capability, pivot_root, сброс uid/gid), live-миграцию (используется CRIU), возможности создания контейнеров в Windows 10, компоненты systemd и переносимые профили производительности. Containerd включает фоновый процесс и клиент командной строки, использующий runc для запуска контейнеров, соответствующих спецификации OCI.

Компания Oracle в рамках проекта Railcar развивает совместимую со спецификациями OCI альтернативу runc/containerd, написанную на языке Rust. В платформе Kubernetes реализован новый экспериментальный интерфейс CRI (Container Runtime Interface), позволяющий подключать альтернативные runtme, в том числе rklet и CRI-O. Компании Amazon, Intel, IBM и Google анонсировали поддержку спецификаций OCI в Amazon ECR (EC2 Container Registry), Intel Clear Containers, IBM Bluemix Container Service и Google Cloud Platform. Над поддержкой OCI также работает команда Apache Mesos.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.opencontainers.org...)
  2. OpenNews: Docker 1.11 переведён на containerd и runC
  3. OpenNews: Выпуск rkt 1.3, конкурирующего с Docker инструментария управления контейнерами
  4. OpenNews: Intel представил Clear Linux с контейнерами приложений на базе виртуализации
  5. OpenNews: Docker представил Moby и LinuxKit для построения произвольных систем контейнерной изоляции
  6. OpenNews: SUSE и openSUSE представили Kubic, платформу для развёртывания контейнерной инфраструктуры
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: oci, container
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  • 1, via, 10:30, 20/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Чего-то Canonical их динамит
     
     
  • 3, Аноним, 10:47, 20/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    это кто такой?
     
     
  • 4, A.Stahl, 10:56, 20/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Была не так давно такая конторка. Её основал какой-то сумасшедший миллионер, который что-то там кричал про лучший линукс. Нанял кучу людей (среди них даже какое-то количество программистов, которые нарожали никому не нужных и ни с чем не совместимых велосипедов). В основном маркетологов и рекламщиков. Ну и навыпускал много рекламы, таблиц, слайдов и прочих футболок с кружками. До Линукса дело так и не дошло.
    Пшик в общем.
     
  • 2, Аноним, 10:34, 20/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    хкцд/15конкурирующихстандартов.пнг
     

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