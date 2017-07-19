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19.07.2017 11:25  Релиз минималистичного набора системных утилит BusyBox 1.27

После шести месяцев разработки состоялся стабильный релиз пакета BusyBox 1.27.1 (версия 1.27.0 была отнесена к категории нестабильных) с реализацией набора стандартных утилит UNIX, оформленных в виде единого исполняемого файла и оптимизированных для минимального потребления системных ресурсов при размере комплекта менее 1 Мб. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2.

Модульный характер BusyBox даёт возможность сформировать один унифицированный исполняемый файл, содержащий в себе произвольный набор реализованных в пакете утилит (каждая утилита доступна в форме символической ссылки на данный файл). Размер, состав и функциональность коллекции утилит можно варьировать в зависимости от потребностей и возможностей встраиваемой платформы, для которой осуществляется сборка. Пакет самодостаточный, при статической сборке с uclibc для создания рабочей системы поверх ядра Linux требуется лишь создать несколько файлов устройств в директории /dev и подготовить файлы конфигурации. По сравнению с прошлым выпуском 1.26 потребление оперативной памяти типовой сборкой BusyBox 1.27 увеличилось на 1346 байт (с 925769 до 927115 байт).

BusyBox является основным инструментом в борьбе с нарушением GPL в прошивках. Организации Software Freedom Conservancy (SFC) и Software Freedom Law Center (SFLC) от лица разработчиков BusyBox как через суд, так и путём заключения внесудебных соглашений неоднократно успешно воздействовала на компании, не предоставляющие доступ к исходному коду GPL-программ. В тоже время автор BusyBox всячески возражает против такой защиты - считая что она ломает ему бизнес. Для производителей, которые не желают открывать исходные тексты модифицированных компонентов, в рамках проекта Toybox развивается аналог BusyBox, распространяемый под лицензией BSD (2 clause). По возможностям Toybox пока отстаёт от BusyBox.

В версии BusyBox 1.27 выделяются следующие изменения:

  • Добавлены новые утилиты: link, setpriv, factor, fallocate, fsfreeze, nproc, nl, partprobe, shred, w (аналог "who -H"), xxd, lsscsi, paste;
  • В ftpd добавлен режим анонимного входа, включаемый опцией "-a ANON_USER". При выполнении команды ls в FTP-сеансе обеспечен вывод каталогов в начале списка;
  • В iproute добавлена поддержка фильтрации по параметру scope;
  • В modprobe обеспечено чтение индекса modules.builtin;
  • Включены по умолчанию опции сборки: DPKG=y, DPKG_DEB=y, FEATURE_USERNAME_COMPLETION=y, INSMOD=y и RMMOD=y;
  • Добавлен скрипт make_single_applets.sh для проверки обособленной сборки утилит;
  • В gzip, bzip2 и lzop добавлена опция "-k" (сохранение исходных файлов после распаковки/упаковки);
  • В cryptpw добавлена поддержка задания раундов в поле с солью ("rounds=NNNNNNN$");
  • В httpd добавлена защита от атак, нацеленных на исчерпание доступной памяти;
  • В iplink добавлена настройка "set promisc on|off";
  • В ip обеспечена возможность выбора отдельных IP-алиасов;
  • В iproute добавлена поддержка опции advmss;
  • В pgrep добавлена опция "-a" (вывод полного содержимого командной строки и идентификатора процесса);
  • Утилиты runsv и sv обновлены для соответствия версии runit 2.1.2;
  • В sendmail добавлена возможность указания символа "+" в поле с адресом получателя;
  • В time обеспечена возможность установки формата вывода (-f FMT), добавлены опции "-o FILE" (вывод в файл) и "-a" (добавление в конец вместо перезаписи);
  • В утилиту wget добавлена опция "-S" (--server-response).


  1. Главная ссылка к новости (https://busybox.net/news.html...)
  2. OpenNews: Релиз минималистичного набора системных утилит BusyBox 1.26
  3. OpenNews: Релиз минималистичного набора системных утилит BusyBox 1.25
  4. OpenNews: Проект ubuntuBSD будет поставляться с OpenRC и BusyBox
  5. OpenNews: В BusyBox прекращена поддержка systemd
  6. OpenNews: Противоречивая ситуация вокруг создания альтернативы Busybox
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: busybox
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  • 1.3, Andrey Mitrofanov, 12:38, 19/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Школьникам чтение на лето:
    https://lkml.org/lkml/2015/5/28/880
     
     
  • 2.4, Аноним, 12:39, 19/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Школьники читают твитор, там яркие микроблоггеры выражают креативные мысли, а ту... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.7, A.Stahl, 12:46, 19/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Сарказма-то сколько... Нахрена это читать школьнику? Содержимое текста по ссылке действительно интересно лишь очень узкому кругу людей.
    Но ты продолжай разбрасываться сарказмами считая что интересность этого текста делает тебя "небыдлoм". Да, ты "небыдлo". Ты пафосное самодовольное небыдлo. Это ещё хуже.

     
     
  • 4.10, Аноним, 13:46, 19/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Привет, как там на реддите? Давно не заглядывал сюда
     
  • 2.6, Andrey Mitrofanov, 12:46, 19/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Школьникам чтение на лето:
    > https://lkml.org/lkml/2015/5/28/880

    А не, вот это  ---  красочнее.
    http://landley.net/talks/ohio-2013.txt

     
  • 2.9, J.L., 13:24, 19/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Школьникам чтение на лето:
    > https://lkml.org/lkml/2015/5/28/880

    ты б кратенько пересказывал для тех у кого в школе китайский вместо английского

     
     
  • 3.12, Andrey Mitrofanov, 16:01, 19/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    26085 26399 26143 26399 22235 65292 2015 24180 5 26376 28 26085... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.13, Аннон, 16:03, 19/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    https://lkml.org/lkml/2015/5/29/408

    не менее достойный ответ ящитаю

     
  • 1.8, VINRARUS, 13:07, 19/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Шото не вижу бинарников под arm. :( Не люблю компилить сам.
     
  • 1.11, Аноним, 14:37, 19/07/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Как это похоже сначала отдал права на представление в суде, а потом плевали н... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.14, кверти, 16:04, 19/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Кто мешает не делегировать такие права? А, он хочет чтобы его защищали, но не сильно, а только там, где ему выгодно. Так ему к адвокатам нужно, потому как эти организации борются с нарушением лицензии, а не соблюдением бизнес интересов отдельных лиц
     

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