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17.07.2017 11:20  В Cisco IOS устранены уязвимости, удалённо эксплуатируемые по SNMP

Компания Cisco выпустила обновления прошивок для продуктов на базе платформ IOS и IOS XE, в которых устранена серия опасных уязвимостей (CVE-2017-6736 - CVE-2017-6744), позволяющих выполнить свой код и получить полный контроль над устройством или инициировать перезагрузку через отправку специально оформленного пакета по протоколу SNMP.

Атака возможна только при наличии у злоумышленника возможности напрямую обратиться к устройству по SNMP при обработке устройством одного из следующих MIB (активированы по умолчанию при включении SNMP, для проверки можно использовать команду "show snmp mib"): ADSL-LINE-MIB, ALPS-MIB, CISCO-ADSL-DMT-LINE-MIB, CISCO-BSTUN-MIB, CISCO-MAC-AUTH-BYPASS-MIB, CISCO-SLB-EXT-MIB, CISCO-VOICE-DNIS-MIB, CISCO-VOICE-NUMBER-EXPANSION-MIB, TN3270E-RT-MIB.

В качестве обходного пути защиты рекомендуется исключить указанные MIB при помощи команды "snmp-server view". Проблема проявляется независимо от версии SNMP (1, 2c и 3), но для атаки на системы с SNMP 1 и 2c злоумышленнику достаточно указать верную строку community (часто "public"), а для атаки через SNMP 3 требуется указание параметров аутентификации.

  1. Главная ссылка к новости (https://tools.cisco.com/securi...)
  2. OpenNews: Устранена критическая уязвимость, затрагивающая 318 моделей коммутаторов Cisco
  3. OpenNews: В браузерном дополнении Cisco WebEx выявлен URL, позволяющий выполнить код в системе
  4. OpenNews: Серия уязвимостей в продуктах Cisco, выявленных после публикации эксплоитов АНБ
  5. OpenNews: Серьезная уязвимость в межсетевых экранах Cisco ASA
  6. OpenNews: Зафиксирована атака с подстановкой бэкдора в маршрутизаторы Cisco
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: cisco
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  • 1.1, Аноним, 11:34, 17/07/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Часто можно и без уязвимостей получить доступ Помню как сильно удивился открыто... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, Дуплик, 11:57, 17/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    >IOS

    Ну и зачем они слизали название у Apple?

     
     
  • 2.3, born to hate, 12:20, 17/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ну какбы у Cisco это название раньше появилось, а во вторых у Cisco IOS (Internetwork Operating System) у Apple iOS
     
     
  • 3.4, Онаним, 12:38, 17/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    «Cisco согласилась лицензировать торговую марку IOS в пользу Apple для использования в качестве имени для ее операционной системы iPhone, iPod touch и iPad. Лицензия дана только на торговую марку, но не на технологию».

    :)
    первая версия Cisco IOS наверное в 80х годах прошлого века вышла.
    Во времена Синклера и Apple II

     
     
  • 4.5, Аноним, 12:44, 17/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    В контексте падения продаж циски, скоро эта проблема сможет быть решена путём ск... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.6, Аноним, 12:58, 17/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Это чтобы не только "в гриву", но и "в хвост"?
     
  • 5.7, Онаним, 13:02, 17/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Эпл финансово по силам купить практически любую компанию в мире.
     
     
  • 6.8, ryoken, 13:07, 17/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Эпл финансово по силам купить практически любую компанию в мире.

    Предлагаю - правительство РФ & думу.

     
     
  • 7.9, Аноним, 13:10, 17/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Они уже лет двадцать куплены, судя по тому, что я вижу вокруг
     
  • 6.11, Аноним, 13:15, 17/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Да ладно, и даже Мелкомягких и Сине-полосатых?
     
     
  • 7.14, Онаним, 13:57, 17/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    IBM с потрохами за наличку купить могут.
    С Майкросфт тяжелее, но капитализация Apple превышает капитализацию MS на 200 с лишним миллиардов долларов.
     
  • 2.10, Аноним, 13:12, 17/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    чтобы нарушить патенты и трейдмарки самой успешной, самой креативной конторы в м... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.13, Аноним, 13:49, 17/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Apple использует торговый знак iOS название операционной системы iPhone, iPad и... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.12, Гость, 13:41, 17/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > В Cisco IOS перепрятаны уязвимости, удалённо эксплуатируемые по SNMP

    Fixed.

     
  • 1.15, alexpn, 14:01, 17/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    интересно какой дурак SNMP без ACL во внешний мир тащит ???
     

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