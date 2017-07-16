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16.07.2017 20:24  Выпуск дистрибутива Mageia 6, форка Mandriva Linux

Спустя два года с момента прошлого значительного выпуска состоялся релиз Linux-дистрибутива Mageia 6, в рамках которого независимым сообществом энтузиастов развивается форк проекта Mandriva. Для загрузки доступны 32- и 64-разрядные DVD-сборки (2.4 Гб), минималистичный образ для установки по сети (32 Мб) и набор Live-сборок на базе GNOME, KDE и Xfce. Срок поддержки Mageia 6 составит не менее 18 месяцев (до 16 января 2019 года). Обновления для прошлой ветки Mageia 5 будут формироваться до 31 октября 2017 года.

Ключевые улучшения:

  • Для управления пакетами, помимо ранее предлагаемого urpmi, в качестве альтернативы теперь поддерживается пакетный менеджер DNF 2.0, уже применяемый проектом Fedora. Пакетный менеджер DNF, обладает заметно более высокой скоростью работы, низким потреблением памяти и более качественным управлением зависимостями. DNF является ответвлением от Yum 3.4, созданным для развития некоторых новых идей, таких как использование библиотеки hawkey в качестве бэкенда для разрешения зависимостей. C точки зрения опций командной строки и файлов кофигурации, DNF почти полностью совместим с YUM, основные изменения заложены в его внутреннюю архитектуру.

    Возможность использования DNF позволила также обеспечить поддержку метаданных AppStream, используемых в интерфейсах управления пакетами GNOME Software и Plasma Discover. Добавлена возможность установки пакетов, подготовленных в сервисах Fedora COPR и openSUSE Build Service. Добавлена поддержка инструментария сборки пакетов Mock, при помощи которого из Mageia также можно создавать пакеты для Fedora и CentOS/RHEL. Для управления пакетами подготовлен новый графический интерфейс dnfdragora, реализованный по мотивам rpmdrake;

  • Для пользователей KDE предложен рабочий стол на основе KDE Plasma 5.8, KDE Applications 16.12 и KDE Frameworks 5.32, вместо ранее поставляемого KDE 4. Началось формирование сборок с Xfce. Общее число окружений рабочего стола и оконных менеджеров, предлагаемых из репозиториев, доведено до 25. В том числе доступны Plasma 5.8.7 (LTS), GNOME 3.24.2, MATE 1.18, Cinnamon 3.2.8, Xfce 4.12.1, LXQt 0.11, Enlightenment 21.8. Из оконных менеджеров можно установить afterstep, awesome, dwm, fluxbox, fvwm2, fvwm-crystal, i3, icewm, jwm, matchbox, openbox, pekwm, sugar, swm и windowmaker;
  • Изменено оформление центра управления Mageia Control Center, который переведён с WebKit1 на WebKit2. Во всех собственных приложениях Mageia задействован новый набор пиктограмм. MageiaWelcome портирован на Python 3 и GTK+3;
  • В систему сборки интегрирована поддержка порта для архитектуры ARM (ARMv5 и ARMv7). Установочные сборки для ARM пока не готовы и ожидаются позднее (в том числе появится сборка для Raspberry Pi);
  • По умолчанию в качестве загрузчика задействован GRUB2. Существенно улучшена интеграция GRUB2 с DrakX. Поддержка GRUB legacy и LILO прекращена. Существенно улучшены средства загрузки на системах с UEFI;
  • Подготовлена полностью новая тема оформления, в которой унифицирован внешний вид для различных рабочих столов, присутствует поддержка масштабирования изображений во время загрузки, добавлен новый набор пиктограмм. Модернизирован внешний вид окон всех специфичных для Mageia приложений;
  • Обновлены версии программ, в том числе используется ядро Linux 4.9.35, systemd 230, RPM 4.13, X.org 1.19.3, Wayland 1.11.0, Mesa 17.1.4, Qt 5.6.2 (LTS), GTK+ 3.22.1, LibreOffice 5.3.4.2, Firefox 52.2.0 ESR, Thunderbird 52.2.1, Chromium 57.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mageia.org/en/201...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Mageia 5.1, форка Mandriva Linux
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Mageia 5, форка Mandriva Linux
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Mageia 5.1, форка Mandriva Linux
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива OpenMandriva Lx 3.0
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива OpenMandriva Lx 3.02
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: mageia, mandriva
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  • 1.1, Sunderland93, 20:38, 16/07/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –3 +/
    Как оно в сравнении с Rosa?
     
     
  • 2.7, Аноним, 21:19, 16/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    > Как оно в сравнении с Rosa?

    Да такой же полутруп.

     
     
  • 3.8, Аноним, 22:19, 16/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –5 +/
    Стабильнее ROSA 8 Fresh за последние годы из линукса ничего не видел Подозреваю... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.15, Аноним, 22:39, 16/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Стабильнее

    Это что, пакеты древнее, чем в дебе и центоси?

     
  • 4.17, Аноним, 23:42, 16/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Да стабильность там на уровне. Сколько времени уже gksudo стабильно сломан?
     
  • 2.12, Аноним, 22:25, 16/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Перешёл с Rosa 8 1 KDE на MATE Просто не нравится KDE4 - но там не было ни одно... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, Baz, 21:16, 16/07/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    это же её чуть не зафорсили в Mandala Linux на голосовании названий?
     
     
  • 2.6, Аноним, 21:18, 16/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Нет, то стало OpenMandrivaLx.
     
  • 1.5, Аноним, 21:17, 16/07/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Жив, курилка!
     
  • 1.9, Teocally, 22:21, 16/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Ключевые улучшения (https://wiki.mageia.org/en/Mageia_6_Release_Notes):

    Как там со скоростью работы, со стабильностью?
    Убунтоподобных уже догнал?

     
     
  • 2.11, anonimus, 22:24, 16/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    а с каких это пор убунтоподобные стали эталоном стабильности и скорости?)
     
  • 1.13, Ананимус, 22:27, 16/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Как там с недостающими пакетами? Слишком новыми или редкими. Откуда их брать в случае чего?
     
     
  • 2.14, Аноним, 22:37, 16/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Любители экзотики всегда идут в ой, хотел сказать в Арч и Генту Да нет же Не... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.16, Аноним, 23:26, 16/07/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Какие шрифты отвратительные Linux всё ещё движется в сторону desktop a Шрифты ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.19, Anonymo, 01:05, 17/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А что со шрифтами не так? Или ты по картинке судишь?
     
  • 2.20, Аноним, 01:26, 17/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Присоединяюсь к вопросу. Что не так со шрифтами на картинке?
     
  • 1.18, Аноним, 00:03, 17/07/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Жиль Дюваль Ну как там Mandrake, потомки Сообщество Mageia, ROSA, OpenMandriv... весь текст скрыт [показать]
     

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