16.07.2017 20:24  Выпуск дистрибутива Mageia 6, форка Mandriva Linux

Спустя два года с момента прошлого значительного выпуска состоялся релиз Linux-дистрибутива Mageia 6, в рамках которого независимым сообществом энтузиастов развивается форк проекта Mandriva. Для загрузки доступны 32- и 64-разрядные DVD-сборки (2.4 Гб), минималистичный образ для установки по сети (32 Мб) и набор Live-сборок на базе GNOME, KDE и Xfce. Срок поддержки Mageia 6 составит не менее 18 месяцев (до 16 января 2019 года). Обновления для прошлой ветки Mageia 5 будут формироваться до 31 октября 2017 года. Ключевые улучшения: Для управления пакетами, помимо ранее предлагаемого urpmi, в качестве альтернативы теперь поддерживается пакетный менеджер DNF 2.0, уже применяемый проектом Fedora. Пакетный менеджер DNF, обладает заметно более высокой скоростью работы, низким потреблением памяти и более качественным управлением зависимостями. DNF является ответвлением от Yum 3.4, созданным для развития некоторых новых идей, таких как использование библиотеки hawkey в качестве бэкенда для разрешения зависимостей. C точки зрения опций командной строки и файлов кофигурации, DNF почти полностью совместим с YUM, основные изменения заложены в его внутреннюю архитектуру. Возможность использования DNF позволила также обеспечить поддержку метаданных AppStream, используемых в интерфейсах управления пакетами GNOME Software и Plasma Discover. Добавлена возможность установки пакетов, подготовленных в сервисах Fedora COPR и openSUSE Build Service. Добавлена поддержка инструментария сборки пакетов Mock, при помощи которого из Mageia также можно создавать пакеты для Fedora и CentOS/RHEL. Для управления пакетами подготовлен новый графический интерфейс dnfdragora, реализованный по мотивам rpmdrake;

Для пользователей KDE предложен рабочий стол на основе KDE Plasma 5.8, KDE Applications 16.12 и KDE Frameworks 5.32, вместо ранее поставляемого KDE 4. Началось формирование сборок с Xfce. Общее число окружений рабочего стола и оконных менеджеров, предлагаемых из репозиториев, доведено до 25. В том числе доступны Plasma 5.8.7 (LTS), GNOME 3.24.2, MATE 1.18, Cinnamon 3.2.8, Xfce 4.12.1, LXQt 0.11, Enlightenment 21.8. Из оконных менеджеров можно установить afterstep, awesome, dwm, fluxbox, fvwm2, fvwm-crystal, i3, icewm, jwm, matchbox, openbox, pekwm, sugar, swm и windowmaker;

Изменено оформление центра управления Mageia Control Center, который переведён с WebKit1 на WebKit2. Во всех собственных приложениях Mageia задействован новый набор пиктограмм. MageiaWelcome портирован на Python 3 и GTK+3;

В систему сборки интегрирована поддержка порта для архитектуры ARM (ARMv5 и ARMv7). Установочные сборки для ARM пока не готовы и ожидаются позднее (в том числе появится сборка для Raspberry Pi);

По умолчанию в качестве загрузчика задействован GRUB2. Существенно улучшена интеграция GRUB2 с DrakX. Поддержка GRUB legacy и LILO прекращена. Существенно улучшены средства загрузки на системах с UEFI;

Подготовлена полностью новая тема оформления, в которой унифицирован внешний вид для различных рабочих столов, присутствует поддержка масштабирования изображений во время загрузки, добавлен новый набор пиктограмм. Модернизирован внешний вид окон всех специфичных для Mageia приложений;

Обновлены версии программ, в том числе используется ядро Linux 4.9.35, systemd 230, RPM 4.13, X.org 1.19.3, Wayland 1.11.0, Mesa 17.1.4, Qt 5.6.2 (LTS), GTK+ 3.22.1, LibreOffice 5.3.4.2, Firefox 52.2.0 ESR, Thunderbird 52.2.1, Chromium 57.



