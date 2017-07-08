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08.07.2017 07:44  Выпуск Wine 2.12

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 2.12. С момента выпуска версии 2.11 было закрыто 9 отчётов об ошибках.

Наиболее важные изменения:

  • Продолжено развитие компонентов для обеспечения работы Wine в окружении платформы Android. В новом выпуске добавлен звуковой драйвер для Android;
  • Проведена работа по увеличению производительности ввода/вывода в асинхронном режиме;
  • Улучшена работа парсера файлов реестра в RegEdit;
  • Началась реализация пользовательского интерфейса MSI;
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: Lost Horizon, Deus Ex: Human Revolution, Lara Croft and the Guardian of Light, Dai-Senryaku Perfect 3.0.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/announc...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 2.11
  3. OpenNews: Выпуск Wine 2.10 с начальной поддержкой платформы Android
  4. OpenNews: Выпуск Wine 2.1
  5. OpenNews: Выпуск проекта Wine Staging 2.0, дополняющего Wine 2.0
  6. OpenNews: Стабильный релиз Wine 2.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: wine
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  • 1, Аноним, 08:09, 08/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Когда завезут поддержку GTA 5?
     
  • 2, Аноним, 08:10, 08/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Когда завезут поддержку GTA 4?
     
     
  • 5, SR_tean, 08:30, 08/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    > Когда завезут поддержку GTA 4?

    С тормозами можно поиграть

     
  • 3, Аноним, 08:10, 08/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Когда завезут поддержку GTA San Andreas?
     
     
  • 4, SR_tean, 08:30, 08/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Давно завезли, производительность в staging отличная
     

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