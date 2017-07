08.07.2017 07:44  Выпуск Wine 2.12

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 2.12. С момента выпуска версии 2.11 было закрыто 9 отчётов об ошибках. Наиболее важные изменения: Продолжено развитие компонентов для обеспечения работы Wine в окружении платформы Android. В новом выпуске добавлен звуковой драйвер для Android;

Проведена работа по увеличению производительности ввода/вывода в асинхронном режиме;

Улучшена работа парсера файлов реестра в RegEdit;

Началась реализация пользовательского интерфейса MSI;

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: Lost Horizon, Deus Ex: Human Revolution, Lara Croft and the Guardian of Light, Dai-Senryaku Perfect 3.0.