06.07.2017 12:09  Выпуск Rapid Photo Downloader 0.9.0

После двух с половиной лет разработки представлен релиз проекта Rapid Photo Downloader 0.9.0, в рамках которого развивается приложение для импорта фотографий и видео с камер, смартфонов, карт памяти и других устройств. Программа предоставляет средства для первичной автоматической обработки, например, может переименовывать фотографии и создавать каталоги с учётом времени и метаданных, а также сохранять отдельно резервные копии. Поддерживается одновременная загрузка файлов сразу с нескольких устройств. Программа написана на языке Python и распространяется под лицензией GPLv3.

Новый выпуск примечателен переходом на Python 3 и полной переработкой графического интерфейса, который был переведён с GTK+ на Qt. Для взаимодействия межу процессами-обработчиками задействован ZeroMQ, для работы с метаданными - GExiv2, для создания эскизов - Gstreamer, для обработки RAW-изображений - Libraw. Программа теперь может работать с любыми камерами и смартфонами, поддерживаемыми в GPhoto2 (в прошлой версии Rapid Photo Downloader поддерживался лишь ограниченный набор камер).

Rapid Photo Downloader автоматически определяет подключенное устройство и теперь загружает только новые фотографии и видео, которых нет в локальной коллекции (ранее загруженные фотографии, в том числе переименованные, автоматически не помечаются для загрузки, но их можно выделить вручную). Пользователю предоставлены гибкие средства для навигации по коллекции фотографий с использованием шкалы времени с умной группировкой снимков, учитывающей длительность промежутков времени между созданием фотографий для выделения связанных между собой серий.

Переработана система автоматического переименования. Увеличен размер генерируемых эскизов, которые теперь создаются асинхронно в отдельном процессе, а в интерфейсе могут быть отсортированы по различных критериям, включая тип камеры. Обеспечена возможность выбрать отдельные каталоги и файлы для обработки до начала загрузки. Задействован новый установщик, использующий pip для загрузки зависимостей. В ближайшее время запланировано создание самодостаточных сборок в форматах Snap и AppImage.



