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06.07.2017 12:09  Выпуск Rapid Photo Downloader 0.9.0

После двух с половиной лет разработки представлен релиз проекта Rapid Photo Downloader 0.9.0, в рамках которого развивается приложение для импорта фотографий и видео с камер, смартфонов, карт памяти и других устройств. Программа предоставляет средства для первичной автоматической обработки, например, может переименовывать фотографии и создавать каталоги с учётом времени и метаданных, а также сохранять отдельно резервные копии. Поддерживается одновременная загрузка файлов сразу с нескольких устройств. Программа написана на языке Python и распространяется под лицензией GPLv3.

Новый выпуск примечателен переходом на Python 3 и полной переработкой графического интерфейса, который был переведён с GTK+ на Qt. Для взаимодействия межу процессами-обработчиками задействован ZeroMQ, для работы с метаданными - GExiv2, для создания эскизов - Gstreamer, для обработки RAW-изображений - Libraw. Программа теперь может работать с любыми камерами и смартфонами, поддерживаемыми в GPhoto2 (в прошлой версии Rapid Photo Downloader поддерживался лишь ограниченный набор камер).

Rapid Photo Downloader автоматически определяет подключенное устройство и теперь загружает только новые фотографии и видео, которых нет в локальной коллекции (ранее загруженные фотографии, в том числе переименованные, автоматически не помечаются для загрузки, но их можно выделить вручную). Пользователю предоставлены гибкие средства для навигации по коллекции фотографий с использованием шкалы времени с умной группировкой снимков, учитывающей длительность промежутков времени между созданием фотографий для выделения связанных между собой серий.

Переработана система автоматического переименования. Увеличен размер генерируемых эскизов, которые теперь создаются асинхронно в отдельном процессе, а в интерфейсе могут быть отсортированы по различных критериям, включая тип камеры. Обеспечена возможность выбрать отдельные каталоги и файлы для обработки до начала загрузки. Задействован новый установщик, использующий pip для загрузки зависимостей. В ближайшее время запланировано создание самодостаточных сборок в форматах Snap и AppImage.

  1. Главная ссылка к новости (http://damonlynch.net/rapid/re...)
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Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: photo
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  • 1.1, Аноним, 12:11, 06/07/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +1 +/
    То что нужно для загрузки данных со смартфона, а то уже замучился вручную выбира... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.8, VINRARUS, 13:17, 06/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А я просто из свого смарта веб сервер сделал для просмотра фоток в браузере по вифи.
    http://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=270591
    http://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=270592
     
  • 1.2, Аноним, 12:20, 06/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Не осилили GTK3.
     
     
  • 2.4, Аноним, 12:35, 06/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Это уже закономерность.
     
  • 2.5, Норм, 13:00, 06/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Ушли с мертвого тулкита. Правильно сделали.
     
  • 1.3, Аноним, 12:22, 06/07/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Реквестирую готовых пакетов для популярных дистрибутивов, а его питоновский инст... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.6, Аноним, 13:00, 06/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Qt это сила, а GTK сплошное разочарование.
     
  • 1.7, Аноним, 13:06, 06/07/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    zeromq это ок, а вот почему до сих пор не используют орацле для хранения метадан... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.9, Имя, 13:51, 06/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    а чем тебе 0mq не угодил? это такой sqlite для очередей
     
  • 1.10, Аноним, 13:59, 06/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Программа для скачивания фотографий с хостинга RapidShare?
     

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