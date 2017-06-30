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30.06.2017 10:01  Выпуск BIND 9.11.1-P2, 9.10.5-P2 и 9.9.10-P2 с устранением уязвимостей

Консорциум ISC представил новые выпуски DNS-сервера BIND 9.11.1-P2, 9.10.5-P2 и 9.9.10-P2, в которых устранены четыре уязвимости. Уязвимости CVE-2017-3142 и CVE-2017-3143 связанны с возможностью обхода механизмов аутентификации TSIG и позволяют удалённому атакующему выполнить операции динамического обновления или AXFR-передачи содержимого DNS-зоны без наличия ключа TSIG.

Уязвимость СVE-2017-3140 проявляется в некоторых конфигурациях RPZ (Response Policy Zones) и позволяет вызвать отказ в обслуживании через инициирование зацикливания при обработке ответка с нулевым TTL. Уязвимость CVE-2017-3141 затрагивает установщик для Windows и позволяет локальному пользователю через манипуляцию с неэкранированными путями повысить свои привилегии.

  1. Главная ссылка к новости (http://www.mail-archive.com/bi...)
  2. OpenNews: Обновление DNS-сервера BIND 9.9.9-P8, 9.10.4-P8 и 9.11.0-P5 с устранением уязвимостей
  3. OpenNews: Релиз DNS-сервера BIND 9.11, перешедшего на новую лицензию
  4. OpenNews: Обновление DNS-сервера BIND 9.9.9-P3 и 9.10.4-P3 с устранением уязвимости
  5. OpenNews: Утверждён переход DNS-сервера BIND на лицензию MPLv2
  6. OpenNews: Релиз DNS-сервера BIND 9.10
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: bind, dns
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