30.06.2017 10:01  Выпуск BIND 9.11.1-P2, 9.10.5-P2 и 9.9.10-P2 с устранением уязвимостей

Консорциум ISC представил новые выпуски DNS-сервера BIND 9.11.1-P2, 9.10.5-P2 и 9.9.10-P2, в которых устранены четыре уязвимости. Уязвимости CVE-2017-3142 и CVE-2017-3143 связанны с возможностью обхода механизмов аутентификации TSIG и позволяют удалённому атакующему выполнить операции динамического обновления или AXFR-передачи содержимого DNS-зоны без наличия ключа TSIG.

Уязвимость СVE-2017-3140 проявляется в некоторых конфигурациях RPZ (Response Policy Zones) и позволяет вызвать отказ в обслуживании через инициирование зацикливания при обработке ответка с нулевым TTL. Уязвимость CVE-2017-3141 затрагивает установщик для Windows и позволяет локальному пользователю через манипуляцию с неэкранированными путями повысить свои привилегии.



