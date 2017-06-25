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25.06.2017 09:34  В OpenBSD добавлена новая защита от атак на основе заимствования кусков кода

В состав OpenBSD принят набор патчей с реализацией технологии Trapsleds, позволяющей усложнить выполнение эксплоитов, использующих технику заимствования кусков кода, основанную на приёмах возвратно-ориентированного программирования (ROP, Return-Oriented Programming).

Суть добавленного в OpenBSD метода защиты в применении для заполнения добавочных областей (используются для выравнивания блоков с кодом функций по 16-байтовой границе) инструкций INT3 вместо NOP на системах с архитектурой AMD64. Любые последовательности NOP длиннее двух байт заменяются на двухбайтовый короткий переход JMP поверх набора инструкций INT3, используемых для заполнения. Таким образом, при штатном выполнении программа перепрыгнет набор инструкций INT3 вместо холостого выполнения серии инструкций NOP.

В случае осуществления атаки, при переходе на код гаджта (составляющий эксплоит блок заимствованных машинных инструкций) попадание на область заполнения на базе INT3 вместо NOP приведёт к возникновению исключения и остановке выполнения (SIGTRAP) атакованной программы. При вызове гаджета создатели эксплоита должны будут точно рассчитать адрес перехода, что значительно труднее, чем организовать переход на предшествующую гаджету область заполнения из NOP-инструкций. Разница в производительности при использование JMP-перехода при проведении синтетических тестов почти не заметна и составляет менее 1%, что может рассматриваться как погрешность измерения.

Напомним, что техника заимствования кусков кода используется для эксплуатации переполнений буфера в условиях, когда в страницах памяти стека и буфера установлен запрет на исполнение кода. Для организации выполнения кода атакующего в таких условиях логика выполнения shell-кода формируется с использованием методов возвратно-ориентированного программирования (ROP) - атакующий не пытается разместить свой код в памяти, а оперирует уже имеющимися в загруженных библиотеках кусками машинных инструкций, завершающихся инструкцией возврата управления (как правило, это окончания библиотечных функций). Работа эксплоита сводится к построению цепочки вызовов подобных блоков ("гаджетов") для получения нужной функциональности. Для автоматизации выявления гаджетов применяются специальные инструменты. Используя готовые блоки машинных инструкций (гаджеты) можно организовать достаточно сложные операции, в том числе организовать работу условных операторов и циклов.

  1. Главная ссылка к новости (http://undeadly.org/cgi?action...)
  2. OpenNews: Проект grsecurity представил защиту от атак с использованием заимствования кусков кода
  3. OpenNews: Разработчики OpenBSD подготовили для libc механизм защиты anti-ROP
  4. OpenNews: Для OpenBSD представлена новая техника рандомизации адресного пространства ядра
  5. OpenNews: Выпуск OpenBSD 6.0
  6. OpenNews: Проект grsecurity опубликовал реализацию механизма защиты RAP для ядра Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: rop, openbsd
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  • 1.1, Аноним, 10:26, 25/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –2 +/
    NOP? B 2k17?
     
     
  • 2.2, Онанимус, 10:47, 25/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Вы что то имеете против ассемблера?
     
  • 2.3, Аноним, 10:56, 25/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +4 +/
    Удивлен что под капотом все в опкодах работает У веб-скакак случился диссонанс ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.4, фвфыв, 11:04, 25/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А ты чем выравнивать собрался? Или другими оптимизациями заниматсья?
     
     
  • 3.5, Аноним, 11:12, 25/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Судя по его вбросу я думаю он вообще слабо представляет что глубже HTML-тегов чт... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.6, ыыы, 12:11, 25/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Мне казалось, я всю жизнь видел INT3 между функциями. Что за новую Америку открыли?
     
     
  • 2.7, Аноним, 12:16, 25/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Всё новое -- хорошо забытое старое же.
     
  • 1.8, Аноним, 13:10, 25/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    ROP - хипстота
     

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