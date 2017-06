23.06.2017 09:57  Ubuntu переходит на формат сетевой конфигурации netplan

Разработчики Ubuntu сообщили о переводе находящегося в разработке осеннего выпуска дистрибутива (17.10) на использование системы netplan для хранения настроек сетевых интерфейсов, вместо ранее применяемого инструментария ifupdown, хранящего настройки в файле /etc/network/interfaces. Netplan обеспечивает хранение параметров в формате YAML и предоставляет бэкенды, абстрагирующие доступ к конфигурации для NetworkManager и systemd-networkd. Для миграции на Netplan предусмотрена команда "netplan ifupdown-migrate", которая осуществляет преобразование старых настроек /etc/network/interfaces в формат netplan. Пользователям также предоставлена возможность продолжить использование ifupdown, явно установив данный пакет ("sudo apt install ifupdown"). В ежедневных сборках Ubuntu Server новая система уже задействована для записи сетевой конфигурации в каталог /etc/netplan. В Ubuntu Desktop простейшая конфигурация netplan уже применяется в NetworkManager, начиная с выпуска 16.10. Применение netplan унифицирует определение базовых конфигурационных файлов, используемых в NetworkManager и systemd-networkd, избавляя от необходимости изучения деталей форматов конфигурации каждой из этих систем. Суть работы netplan сводится к тому, что в процессе начальной загрузки он читает базовые сетевые настройки из файлов "/{lib,etc,run}/netplan/*.yaml" и записывает конфигурацию в каталог /run в формате, подходящем для дальнейшей обработки сетевыми демонами (по умолчанию конфигурация передаётся systemd-networkd, но опционально поддерживается NetworkManager). Из особенностей netplan также отмечается: игнорирование устройств, не отмеченных в конфигурации; вся конфигурация хранится только в исходном YAML-файле (без использования /etc/network/interfaces); поддерживается разбиение конфигурации на несколько файлов (например, для выноса настроек libvirt и lxd); гибкие возможности выбора и смены бэкенда. Из поддерживаемых команд отмечаются: "netplan generate" для генерации конфигурации для обработчиков (NetworkManager или systemd-networkd) на основе базовых YAML-настроек; "netplan apply" для применения всех настроек и перезапуска обработчиков. Описание параметров сетевых интерфейсов в netplan осуществляется при помощи декларативного синтаксиса, позволяющего достаточно просто описать структуру сложной сети. Из достоинств netplan по сравнению с ifupdown отмечается декларативный синтаксис; возможность применения масок для имён сетевых интерфейсов, MAC-адресов, драйверов и других компонентов; учёт контекста при разборе иерархии параметров сетевых интерфейсов, что позволяет корректно и в правильном порядке передать настройки обработчикам (в ifupdown при разборе сложных конфигураций не исключено возникновение проблем, вызванных состоянием гонки). В случае применения DHCP простейшая конфигурация netplan будет выглядеть следующим образом: network: version: 2 ethernets: enp3s0: dhcp4: yes Более сложный пример: network: version: 2 ethernets: id0: match: macaddress: 00:11:22:33:44:55 wakeonlan: true dhcp4: true addresses: - 192.168.14.2/24 - 2001:1::1/64 gateway4: 192.168.14.1 gateway6: 2001:1::2 nameservers: search: [foo.local, bar.local] addresses: [8.8.8.8] lom: match: driver: ixgbe set-name: lom1 dhcp6: true switchports: match: name: enp2* mtu: 1280 wifis: all-wlans: match: {} access-points: "Joe's home": password: "s3kr1t" wlp1s0: access-points: "guest": mode: ap channel: 11 bridges: br0: interfaces: [wlp1s0, switchports] dhcp4: true routes: - to: 0.0.0.0/0 via: 11.0.0.1 metric: 3