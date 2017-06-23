23.06.2017 09:57  Ubuntu переходит на формат сетевой конфигурации netplan

Разработчики Ubuntu сообщили о переводе находящегося в разработке осеннего выпуска дистрибутива (17.10) на использование системы netplan для хранения настроек сетевых интерфейсов, вместо ранее применяемого инструментария ifupdown, хранящего настройки в файле /etc/network/interfaces. Netplan обеспечивает хранение параметров в формате YAML и предоставляет бэкенды, абстрагирующие доступ к конфигурации для NetworkManager и systemd-networkd.

Для миграции на Netplan предусмотрена команда "netplan ifupdown-migrate", которая осуществляет преобразование старых настроек /etc/network/interfaces в формат netplan. Пользователям также предоставлена возможность продолжить использование ifupdown, явно установив данный пакет ("sudo apt install ifupdown"). В ежедневных сборках Ubuntu Server новая система уже задействована для записи сетевой конфигурации в каталог /etc/netplan. В Ubuntu Desktop простейшая конфигурация netplan уже применяется в NetworkManager, начиная с выпуска 16.10.

Применение netplan унифицирует определение базовых конфигурационных файлов, используемых в NetworkManager и systemd-networkd, избавляя от необходимости изучения деталей форматов конфигурации каждой из этих систем. Суть работы netplan сводится к тому, что в процессе начальной загрузки он читает базовые сетевые настройки из файлов "/{lib,etc,run}/netplan/*.yaml" и записывает конфигурацию в каталог /run в формате, подходящем для дальнейшей обработки сетевыми демонами (по умолчанию конфигурация передаётся systemd-networkd, но опционально поддерживается NetworkManager).

Из особенностей netplan также отмечается: игнорирование устройств, не отмеченных в конфигурации; вся конфигурация хранится только в исходном YAML-файле (без использования /etc/network/interfaces); поддерживается разбиение конфигурации на несколько файлов (например, для выноса настроек libvirt и lxd); гибкие возможности выбора и смены бэкенда. Из поддерживаемых команд отмечаются: "netplan generate" для генерации конфигурации для обработчиков (NetworkManager или systemd-networkd) на основе базовых YAML-настроек; "netplan apply" для применения всех настроек и перезапуска обработчиков.

Описание параметров сетевых интерфейсов в netplan осуществляется при помощи декларативного синтаксиса, позволяющего достаточно просто описать структуру сложной сети. Из достоинств netplan по сравнению с ifupdown отмечается декларативный синтаксис; возможность применения масок для имён сетевых интерфейсов, MAC-адресов, драйверов и других компонентов; учёт контекста при разборе иерархии параметров сетевых интерфейсов, что позволяет корректно и в правильном порядке передать настройки обработчикам (в ifupdown при разборе сложных конфигураций не исключено возникновение проблем, вызванных состоянием гонки).

В случае применения DHCP простейшая конфигурация netplan будет выглядеть следующим образом:

network: version: 2 ethernets: enp3s0: dhcp4: yes

Более сложный пример: