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23.06.2017 09:57  Ubuntu переходит на формат сетевой конфигурации netplan

Разработчики Ubuntu сообщили о переводе находящегося в разработке осеннего выпуска дистрибутива (17.10) на использование системы netplan для хранения настроек сетевых интерфейсов, вместо ранее применяемого инструментария ifupdown, хранящего настройки в файле /etc/network/interfaces. Netplan обеспечивает хранение параметров в формате YAML и предоставляет бэкенды, абстрагирующие доступ к конфигурации для NetworkManager и systemd-networkd.

Для миграции на Netplan предусмотрена команда "netplan ifupdown-migrate", которая осуществляет преобразование старых настроек /etc/network/interfaces в формат netplan. Пользователям также предоставлена возможность продолжить использование ifupdown, явно установив данный пакет ("sudo apt install ifupdown"). В ежедневных сборках Ubuntu Server новая система уже задействована для записи сетевой конфигурации в каталог /etc/netplan. В Ubuntu Desktop простейшая конфигурация netplan уже применяется в NetworkManager, начиная с выпуска 16.10.

Применение netplan унифицирует определение базовых конфигурационных файлов, используемых в NetworkManager и systemd-networkd, избавляя от необходимости изучения деталей форматов конфигурации каждой из этих систем. Суть работы netplan сводится к тому, что в процессе начальной загрузки он читает базовые сетевые настройки из файлов "/{lib,etc,run}/netplan/*.yaml" и записывает конфигурацию в каталог /run в формате, подходящем для дальнейшей обработки сетевыми демонами (по умолчанию конфигурация передаётся systemd-networkd, но опционально поддерживается NetworkManager).

Из особенностей netplan также отмечается: игнорирование устройств, не отмеченных в конфигурации; вся конфигурация хранится только в исходном YAML-файле (без использования /etc/network/interfaces); поддерживается разбиение конфигурации на несколько файлов (например, для выноса настроек libvirt и lxd); гибкие возможности выбора и смены бэкенда. Из поддерживаемых команд отмечаются: "netplan generate" для генерации конфигурации для обработчиков (NetworkManager или systemd-networkd) на основе базовых YAML-настроек; "netplan apply" для применения всех настроек и перезапуска обработчиков.

Описание параметров сетевых интерфейсов в netplan осуществляется при помощи декларативного синтаксиса, позволяющего достаточно просто описать структуру сложной сети. Из достоинств netplan по сравнению с ifupdown отмечается декларативный синтаксис; возможность применения масок для имён сетевых интерфейсов, MAC-адресов, драйверов и других компонентов; учёт контекста при разборе иерархии параметров сетевых интерфейсов, что позволяет корректно и в правильном порядке передать настройки обработчикам (в ifupdown при разборе сложных конфигураций не исключено возникновение проблем, вызванных состоянием гонки).

В случае применения DHCP простейшая конфигурация netplan будет выглядеть следующим образом: 



   network:
     version: 2
     ethernets:
        enp3s0:
            dhcp4: yes

Более сложный пример: 


  network:
      version: 2

      ethernets:
        id0:
          match:
            macaddress: 00:11:22:33:44:55
          wakeonlan: true
          dhcp4: true
          addresses:
            - 192.168.14.2/24
            - 2001:1::1/64
          gateway4: 192.168.14.1
          gateway6: 2001:1::2
          nameservers:
            search: [foo.local, bar.local]
            addresses: [8.8.8.8]
        lom:
          match:
            driver: ixgbe
          set-name: lom1
          dhcp6: true
        switchports:
          match:
            name: enp2*
          mtu: 1280
      wifis:
        all-wlans:
          match: {}
          access-points:
            "Joe's home":
              password: "s3kr1t"
        wlp1s0:
          access-points:
            "guest":
               mode: ap
               channel: 11
      bridges:
        br0:
          interfaces: [wlp1s0, switchports]
          dhcp4: true
      routes:
       - to: 0.0.0.0/0
         via: 11.0.0.1
         metric: 3


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.ubuntu.com/archi...)
  2. OpenNews: Разработчики systemd предложили новую систему для настройки сетевой конфигурации
  3. OpenNews: Релиз NSH 1.0, командной оболочки для настройки сетевых компонентов OpenBSD
  4. OpenNews: /etc/net - новый метод управления сетевой конфигурацией в Linux
  5. OpenNews: Первый стабильный релиз сетевого конфигуратора ConnMan
  6. OpenNews: В ArchLinux интегрирован новый сетевой конфигуратор netctl
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: netplan
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  • 1.1, Аноним, 10:32, 23/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +13 +/
    Ну теперь-то заживём!
     
  • 1.2, angra, 10:40, 23/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +4 +/
    > В случае применения DHCP простейшиая конфигурация netplan будет выглядеть следующим образом:
    >    network:
    >      version: 2
    >      ethernets:
    >         enp3s0:
    >            
    > dhcp4: yes

    Ага, это без сомнения проще и многократно декларативней, чем старый сложный императивный(ха-ха три раза) вариант:

    iface enp3s0 inet dhcp

     
     
  • 2.6, Аноним, 10:52, 23/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    На этом преимущества ifupdown всё. закончились.
     
  • 1.3, Аноним, 10:40, 23/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Я правильно понимаю, что блоки выделяются табами/пробелами?
     
     
  • 2.4, Аноним, 10:42, 23/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    http://docs.ansible.com/ansible/YAMLSyntax.html
    Изучи, должно снять вопросы.
     
  • 2.5, KonstantinB, 10:45, 23/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Пробелами. Количество пробелов на вкус, главное - соблюдать вложенность. Табы в yaml запрещены, парсер yaml, реализованный в соответствии со спецификацией, должен на табы ругаться и прекращать парсинг.

    Вообще yaml странная штука. Вроде как задуман быть удобным для человека, но по факту как-то не очень. Хотя, несомненно, удобнее для ручной правки, чем json, надмножеством которого yaml является.

     
     
  • 3.11, Аноним, 11:02, 23/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Хотя, несомненно, удобнее для ручной правки, чем json

    А вот это спорно.

     
  • 2.8, Аноним, 10:55, 23/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Да. Поклонник си придумал json, поклонник питона ему отомстил. 😄
     
     
  • 3.16, ы, 11:13, 23/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Крокфорд вроде не был болшим фанатом си
     
  • 1.7, Аноним, 10:52, 23/06/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну выглядит конечно не особо лаконично, но думаю жить можно и с таким ну и NM п... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.9, Аноним, 10:59, 23/06/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Это конечно важная вещь, сталкивался не раз, но нельзя ли было ifupdown допилить... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.10, Аноним, 11:01, 23/06/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    А еще похуевей и побольше уровней абстракция нахуячить нельзя было ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.13, Аноним, 11:12, 23/06/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Сетевой стек убунту и ранее вызывал много нареканий С введением новой системы о... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.14, mimocrocodile, 11:12, 23/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Проиграет конкуренцию systemd-abstract-network-configd от Лёни
     
  • 1.15, _KUL, 11:13, 23/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Удобная иерархия - синтаксис джуниперов, всё очень приятно читать глазами. А данный питон-синтаксис очень провоцирует на ошибки.
     
     
  • 2.19, leap42, 11:18, 23/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> синтаксис джуниперов
    > джуниперов

    top kek

    там из синтаксиса джуников только пробелы

     
  • 1.17, via, 11:16, 23/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну-да, давайте в 10 местах хранить настройки сети, чтобы вообще не понимать, где их править. Удобно! И закончится все ifconfig-ом в rc.local
     
  • 1.18, Аноним, 11:16, 23/06/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А нафига абстрагировать доступ к конфигурации для NetworkManager и systemd-netwo... весь текст скрыт [показать]
     

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