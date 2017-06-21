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21.06.2017 10:14  Выпуск дистрибутива OpenMandriva Lx 3.02

Опубликован выпуск дистрибутива OpenMandriva Lx 3.02. Проект развивается силами сообщества после того как компания Mandriva S.A. передала управление проектом в руки некоммерческой организации "OpenMandriva Association". Дистрибутив примечателен использованием по умолчанию компилятора Clang, инсталлятором на базе проекта Calamares и наличием пользовательского окружения LXQt. Для загрузки предлагается Live-сборка размером 2.1 Гб (x86_64, i586).

Изменения в OpenMandriva Lx 3.02 в основном сводятся к обновлению версий программ. Пользователю предлагаются KDE Plasma 5.9.5, KDE Applications 17.04, Qt 5.8.0, офисный пакет Calligra 3.0.0, Xorg-сервер 1.19.3, Wayland 1.12.0 (поверх Wayland может запускаться окружения Weston и KDE Plasma 5), Mesa 17.1.1, LXQt 0.11.0, LibreOffice 5.3.3, ядро Linux 4.11.3 с планировщиком задач BFQ, systemd 233, LLVM/clang 4.0.1, gcc 6.3.1_2017.02, glibc 2.25, установщик Calamares 3.1.0. После загрузки автоматически запускается приложение OMA Welcome, через которое можно поменять базовые настройки и установить дполнительные программы, такие как VirtualBox, Dropbox и Wine.

На выбор предлагаются популярные медиапроигрыватели mpv, VLC и SMPlayer, приложения для работы с изображениями Krita, ShowFoto и digiKam, несколько реализаций меню для KDE (Kickoff, Kicker и альтернативный полноэкранный интерфейс). Для систем с ограниченными ресурсами по умолчанию предлагается пользовательское окружение LXQt, файловый менеджер PCManFM и браузер Qupzilla 2.1.2. Обеспечена поддержка файловой системы F2FS для SSD-накопителей.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.openmandriva.org/e...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива OpenMandriva Lx 3.01
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива OpenMandriva Lx 3.0
  4. OpenNews: OpenMandriva переходит на Clang и новый инсталлятор
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива OpenMandriva Lx 2014.1
  6. OpenNews: Проект OpenMandriva запустил собственную инфраструктуру разработки
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: openmandriva
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  • 1.1, Аноним, 10:31, 21/06/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    А оно кому-то ещё нужно?
     
  • 1.2, Юрий, 10:54, 21/06/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    https://pp.userapi.com/c621418/v621418117/6d91/13Pfcd4gx70.jpg
     
  • 1.3, kknight, 11:11, 21/06/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Мандрива уже обгоняет Росу по свежести: в R9 ещё не завезли KDE Apps 17.04.
     
     
  • 2.8, Pulfer, 12:02, 21/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    С KDE Apps 17.04.x я спешить не стал, т.к. ранние релизы были проблемными (во многом из-за того, что файлы локализации из kde-l10n наконец-то перенесли непосредственно в проекты, к которым эти локализации относятся, и процесс этот прошёл не очень гладко). Так что решил подождать, пока всё более менее утрясётся. Планирую собрать 17.04.3, как выйдет.
     
  • 1.4, KhabMan, 11:32, 21/06/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Я немножко не догнал. Wayland по умолчанию стоит?
     
  • 1.5, миливольт, 11:45, 21/06/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Кто пояснит, где укрылись основные беженцы мандривы? В этом проекте или в Росе?
     
     
  • 2.6, Аноним, 11:53, 21/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Mageia. Но этот дистр очень интересен использованием Clang.
     
  • 2.7, Zomby, 11:57, 21/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    В Магее, вестимо!
     
  • 2.14, Pulfer, 12:32, 21/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Костяк часть старых разработчиков (в первую очередь сотрудники-французы) - в Магее. Бразильцы из Connectiva (Paulo Cesar Pereira de Andrade и др.) сперва оставались в Мандриве/Росе, потом ушли кто куда. Итальянское сообщество (Mandriva Italia Backports) по большей части в Росе (я сам, Giovanni Mariani, Falticska Florin, Nicolò Costanza), частично в OpenMandriva (Christina "Rugyada"). Отдельные старые мейнтейнеры Мандривы, кто не ушёл в Магею, ушли в OpenMandriva (в частности, Tomasz Paweł Gajc). Про немецкое сообщество (а оно у Мандривы было достаточно большим и самостоятельным) не знаю. Российское сообщество - кто в Магею, кто в Росу (впрочем, некоторые из старых участников сообщества типа Саши Казанцева потом совсем другими делами стали заниматься, не связанными с дистрибутивами).

    Всё это про разработчиков/мейнтейнеров, не про пользователей.

     
     
  • 3.18, миливольт, 13:55, 21/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Спасибо, было любопытно прочитать.
     
  • 1.9, Аноним, 12:06, 21/06/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    На обоях - дикорастущие чипсы. :-)
     
  • 1.16, Игорь Арбичев, 13:28, 21/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    По выходу честно пытался поставить Lx 3.01. Обнаружилась забавная проблема с переключалкой раскладки. Все настраиваешь, как тебе надо, закрываешь конфигуратор. Начинаем эксперимент. Раскладка латинская. Переключаюсь на русскую. Да, стоит русская. Переключаюсь на латинскую. Да, переключилась. Переключаюсь на русскую. Не переключается. То есть, на русскую раскладку можно переключиться только один раз! Ну и дальше я его щупать не стал и снес. Может в 3.02 это починили?
     

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