21.06.2017 10:14  Выпуск дистрибутива OpenMandriva Lx 3.02

Опубликован выпуск дистрибутива OpenMandriva Lx 3.02. Проект развивается силами сообщества после того как компания Mandriva S.A. передала управление проектом в руки некоммерческой организации "OpenMandriva Association". Дистрибутив примечателен использованием по умолчанию компилятора Clang, инсталлятором на базе проекта Calamares и наличием пользовательского окружения LXQt. Для загрузки предлагается Live-сборка размером 2.1 Гб (x86_64, i586).

Изменения в OpenMandriva Lx 3.02 в основном сводятся к обновлению версий программ. Пользователю предлагаются KDE Plasma 5.9.5, KDE Applications 17.04, Qt 5.8.0, офисный пакет Calligra 3.0.0, Xorg-сервер 1.19.3, Wayland 1.12.0 (поверх Wayland может запускаться окружения Weston и KDE Plasma 5), Mesa 17.1.1, LXQt 0.11.0, LibreOffice 5.3.3, ядро Linux 4.11.3 с планировщиком задач BFQ, systemd 233, LLVM/clang 4.0.1, gcc 6.3.1_2017.02, glibc 2.25, установщик Calamares 3.1.0. После загрузки автоматически запускается приложение OMA Welcome, через которое можно поменять базовые настройки и установить дполнительные программы, такие как VirtualBox, Dropbox и Wine.

На выбор предлагаются популярные медиапроигрыватели mpv, VLC и SMPlayer, приложения для работы с изображениями Krita, ShowFoto и digiKam, несколько реализаций меню для KDE (Kickoff, Kicker и альтернативный полноэкранный интерфейс). Для систем с ограниченными ресурсами по умолчанию предлагается пользовательское окружение LXQt, файловый менеджер PCManFM и браузер Qupzilla 2.1.2. Обеспечена поддержка файловой системы F2FS для SSD-накопителей.