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16.06.2017 20:33  Выпуск легковесного дистрибутива antiX 16.2

Состоялся релиз легковесного Live-дистрибутива AntiX 16.2, построенного на пакетной базе Debian и ориентированного для установки на устаревшее оборудование. Выпуск основан на пакетной базе Debian 8.8 (Jessie), но поставляется без системного менеджера systemd. Пользовательское окружение по умолчанию сформировано при помощи оконного менеджера IceWM, но на выбор также предлагается fluxbox, jwm и herbstluftwm. Для работы с файлами предлагаются Midnight Commander, spacefm и rox-filer. Дистрибутив работоспособкн на системах с 256 Мб ОЗУ. Размер iso-образа 718 Мб.

В antiX 16.2 поставляется кастомизированное ядро Linux 4.4.10 с заставкой fbcondecor. В поставку входят: libreoffice 4.3.3-2, firefox-esr 52.2.0, claws-mail 3.13.0, xmms, gnome-mplaye, просмотрщик YouTube smtube 17.1.0, приложение для потокового видеовещания streamlight-antix, конвертеры мультимедийных форматов winff и asunder, сетевые конфигураторы wicd, ceni и gnome-ppp, редакторы geany, leafpad и mcedit, утилиты для создания загрузочных Live-снапшотов рабочей системы (iso-snapshot, remaster, Unetbootin и antix2usb), интерфейс для сканирования документов simple-scan, торрент-клиент transmission-gtk, утилита для передачи файлов по сети droopy-antix, установщик пакетов install-meta-antix, конфигуратор antiX Control Centre.

  1. Главная ссылка к новости (http://antix.mepis.org/index.p...)
  2. OpenNews: Выпуск легковесного дистрибутива antiX 16.1
  3. OpenNews: Выпуск легковесного дистрибутива antiX 16
  4. OpenNews: Новая версия дистрибутива antiX 15
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: , antix
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  • 1, Аноним, 20:53, 16/06/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
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    Не хочет Антикс на старом компе у меня работать, а казалось бы идеальный вариант... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2, Аноним, 21:59, 16/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Какой же он легковесный? Он даже на CD не уместиться.
     

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