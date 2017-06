12.06.2017 21:57  Выпуск системы фильтрации спама Rspamd 1.6

Представлен релиз системы фильтрации спама Rspamd 1.6, предоставляющей средства для оценки сообщений по различным критериям, включая правила, статистические методы и чёрные списки, на основе которых формируется итоговый вес сообщения, используемый для принятия решения о необходимости блокировки. Rspamd поддерживает практически все возможности, реализованные в SpamAssassin, и имеет ряд особенностей, позволяющих фильтровать почту в среднем в 10 раз быстрее, чем SpamAssassin, а также обеспечивать лучшее качество фильтрации. Код системы написан на языке Си и распространяется под лицензией BSD. Rspamd построен с использованием событийно-ориентированной архитектуры (Event-driven) и изначально рассчитан на применение в высоконагруженных системах, позволяя обрабатывать сотни сообщений в секунду. Правила для выявления признаков спама отличаются высокой гибкостью и в простейшем виде могут содержать регулярные выражения, а в более сложных ситуациях могут оформляться на языке Lua. Расширение функциональности и добавление новых типов проверок реализуется через модули, которые могут создаваться на языках Си и Lua. Например, доступны модули для проверки отправителя с использованием SPF, подтверждения домена отправителя через DKIM, формирования запросов в списки DNSBL. Для упрощения настройки, создания правил и отслеживания статистики предоставляется административный web-интерфейс. Основные новшества: Встроенная поддержка протокола Milter, позволяющая обойтись без надстройки Rmilter, развитие которой прекращено. Встроенный Milter может использоваться в двух режимах - Proxy для крупных систем и Self-scan для небольших конфигураций (данный режим отличается существенным упрощением настройки). Режим Proxy требует отдельного сканирующего слоя, в то время как в режиме "self-scan" обработчик rspamd_proxy сканирует сообщение собственными силами и взаимодействует с MTA, такими как Postfix и Sendmail, напрямую при помощи протокола Milter;

Полная поддержка цифровых подписей и меток ARC (Authenticated Received Chain), позволяющих гарантировать, что сообщение было подписано и затем перенаправлено через ряд заслуживающих доверия шлюзов. Реализованный в Rspamd модуль ARC поддерживает как верификацию, так и создание подписей для исходящих сообщений. Настройка модуля ARC очень похожа на модуль dkim_signing;

Новая модель хранения статистики в БД Redis, упрощающая выборку необходимых токенов и определение времени их жизни. В выпуске Rspamd 1.6 новая схема хранения статистики позиционируется как экспериментальная, но в будущем выпуске она будет включена по умолчанию, а также будут предоставлены инструменты для преобразования старого хранилища без потери данных;

Задействован новый алгоритм определения устаревших записей для внутренних кэшей. Вместо ранее применяемого классического алгоритма LRU (Least Recently Used) в ноой версии задействован алгоритм LFU ( Least Frequently Used), при котором фактором актуальности записи является не последнее обращение, а частота обращений. При новом алгоритме в кэше дольше сохраняются наиболее часто используемые записи, что положительно отражается на производительности кэширования;

В модуле DMARC появилась поддержка отправки отчётов для определённых доменов и правил. Администратору предоставлены гибкие возможности по настройке содержимого отчётов и частоты их отправки. Отчёты позволяют увеличить качество взаимодействия с ресурсами, использующими DMARC (например, paypal.com), в том числе дают возможность отследить и отреагировать на некоторые попытки фишинга;

Представлен новый плагин spamtrap, позволяющий выхватить письмо со спамом по заданным признакам, например можно использовать для обучения фильтров на основе работы ловушек спама (honeypots);

Внесена большая порция улучшений в модуль url_redirector, выполняющий проверку пробросов на спамерские ссылки, скрытые через применение сервисов редиректа URL;

В прокси добавлена поддержка сжатия данных при отправке сообщений на уровень сканирования;

Внесена порция оптимизаций производительности: для регулярных выражений Hfilter задействована библиотека hyperscan, обеспечено кэширования хэшей тел сообщений DKIM, добавлено кэширование результатов работы алгоритма стемминга Snowball.