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07.06.2017 22:57  Анализатор PVS-Studio бесплатно доступен экспертам по безопасности (реклама)

Компания СиПроВер расширила категории разработчиков, которым предоставляет возможность бесплатного использования PVS-Studio, коммерческого статического анализатора для кода на языках C, C++ и C#. Отныне бесплатный ключ к полной версии PVS-Studio может быть предоставлен экспертам, занимающимся выявлением проблем безопасности и размещающим результаты своих работ в открытом доступе.

Кроме того, команда разработчиков PVS-Studio выступила с инициативой применения PVS-Studio для повышения качества кодовой базы открытой мобильной платформы Tizen. Выполнив предварительный анализ кодовой базы Tizen разработчики PVS-Studio пришли к выводу (slideshare, pptx), что могут выявить и исправить около 27 тысяч ошибок. Для оценки возможного числа ошибок был проведён анализ порции случайно выбранных компонентов Tizen. Компоненты были разделены на две категории: разработанные компанией Samsung и сторонними разработчиками.

В ходе анализа 2.4 млн строк кода (3.3%) при помощи PVS-Studio было выявлено 900 ошибок (подчёркивается, что речь об ошибках, а не о сообщениях анализатора), т.е. на каждые 1000 строк найдено примерно 0.36 ошибок. Общий размер кодовой базы Tizen на языках C и C++ насчитывает 72.5 млн строк, вместе со сторонними библиотеками, но без учёта комментариев. Если экстраполировать результаты случайной проверки на всю кодовую базу число возможных ошибок было оценено на уровне 27000.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.viva64.com/ru/b/05...)
  2. OpenNews: PVS-Studio доступен для бесплатного использования открытыми проектами (реклама)
  3. OpenNews: Статический анализатор PVS-Studio доступен для Linux (реклама)
  4. OpenNews: Samsung анонсировал Tizen 4.0 и Tizen RT
  5. OpenNews: Первый тестовый выпуск мобильной платформы Tizen 4.0
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: pvs-studio
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  • 1.1, Sw00p aka Jerom, 23:09, 07/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    на 52-ом слайде ошибка - memVory-leak
     
     
  • 2.2, Anonim, 23:12, 07/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +12 +/
    > на 52-ом слайде ошибка - memVory-leak

    Тут нужен статический анализатор слайдов.

     
  • 2.9, Аноним, 00:07, 08/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    а на 51 - английское описание ошибки не то
     
     
  • 3.10, Аноним, 00:09, 08/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +1 +/
    53 слайд выделят указатель на выделенную памятью чтооо ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, Аноним, 23:18, 07/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    macOS и iOS уже проверили?))
     
     
  • 2.4, Andrey_Karpov, 23:30, 07/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Код закрыт.
     
     
  • 3.16, Аноним, 02:39, 08/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    https://opensource.apple.com/
     
     
  • 4.18, soarin, 05:23, 08/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    curl, bash, apache, openal, openssh, webkit, awk, zsh...
    Это отдельные куски - всякие проекты.
     
  • 1.11, Аноним, 00:30, 08/06/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    что то чиселки не сходятся в первом слайде про 522 ошибку указано 73 ошибки, а ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.15, A.Stahl, 00:44, 08/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >на каждые 1000 строк найдено примерно 0.36 ошибок.

    Хм. Да это просто идеальный код.
    При этом 99% этого кода -- открытые свободные библиотеки, которые используются в тысячах других проектах и проверяются увлечёнными людьми.

     
     
  • 2.17, anonim1000, 03:54, 08/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    был бы идеальным, но это не 0.36 ошибки на 1000 строк, а 0.36 тех ошибок что способен выловить данный анализатор на 1000 строк.
     
     
  • 3.19, Аноним, 05:25, 08/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    тоесть если программа более 3000 строк, вероятность что она падает стремится к 1... весь текст скрыт [показать]
     

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