07.06.2017 22:57  Анализатор PVS-Studio бесплатно доступен экспертам по безопасности (реклама)

Компания СиПроВер расширила категории разработчиков, которым предоставляет возможность бесплатного использования PVS-Studio, коммерческого статического анализатора для кода на языках C, C++ и C#. Отныне бесплатный ключ к полной версии PVS-Studio может быть предоставлен экспертам, занимающимся выявлением проблем безопасности и размещающим результаты своих работ в открытом доступе. Кроме того, команда разработчиков PVS-Studio выступила с инициативой применения PVS-Studio для повышения качества кодовой базы открытой мобильной платформы Tizen. Выполнив предварительный анализ кодовой базы Tizen разработчики PVS-Studio пришли к выводу (slideshare, pptx), что могут выявить и исправить около 27 тысяч ошибок. Для оценки возможного числа ошибок был проведён анализ порции случайно выбранных компонентов Tizen. Компоненты были разделены на две категории: разработанные компанией Samsung и сторонними разработчиками. В ходе анализа 2.4 млн строк кода (3.3%) при помощи PVS-Studio было выявлено 900 ошибок (подчёркивается, что речь об ошибках, а не о сообщениях анализатора), т.е. на каждые 1000 строк найдено примерно 0.36 ошибок. Общий размер кодовой базы Tizen на языках C и C++ насчитывает 72.5 млн строк, вместе со сторонними библиотеками, но без учёта комментариев. Если экстраполировать результаты случайной проверки на всю кодовую базу число возможных ошибок было оценено на уровне 27000.