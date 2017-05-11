12.05.2017 08:47  Выпуск графического редактора GIMP 2.8.22

Доступен корректирующий выпуск растрового графического редактора GIMP 2.8.22, в котором отмечено 11 исправлений. В новом выпуске внесены изменения в организацию иерархии окон в однооконном режиме, что позволило добиться увеличения призводительности отрисовки при использовании некоторых видов тем оформления GTK+.

Устранена уязвимость (CVE-2007-3126), которая теоретически могла привести к краху при попытке импорта специально оформленных изображений в формате ICO (ошибка оставалась в ветке 2.8, но не проявлялась). Устранены проблемы, приводящие к крахам на платформе macOS при выполнении операций с буфером обмена и перемещении элементов в режиме drag&drop. Устранён крах, проявляющийся на платформе Windows при использовании инструмента определения цвета точек в конфигурациях с несколькими мониторами.



