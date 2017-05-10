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10.05.2017 22:06  Локальная root-уязвимость в реализации сокетов AF_PACKET в ядре Linux

Исследователи безопасности из группы Zero, созданной компанией Google для предотвращения атак, совершаемых с использованием ранее неизвестных уязвимостей, опубликовали технику эксплуатации уязвимости (CVE-2017-7308) в ядре Linux, позволяющей поднять свои привилегии в системе через передачу специально оформленных параметров при манипуляции с RAW-сокетами AF_PACKET.

Уязвимость проявляется в ядрах до 4.10.6 при включении сокетов AF_PACKET с поддержкой кольцевых буферов TPACKET_V3 ( "CONFIG_PACKET=y", в большинстве дистрибутивов включены по умолчанию). Проблема была выявлена в результате fuzzing-тестирования системных вызовов ядра Linux. Опубликован прототип эксплоита, работоспособного в Ubuntu 16.04.2 с ядром 4.8.0-41-generic с включенными механизмами защиты KASLR, SMEP и SMAP.

Уязвимость вызвана целочисленным переполнением в функции packet_set_ring() для сокетов AF_PACKET. Примечательно, что это вторая уязвимость в packet_set_ring() за последнее время, похожая проблема (CVE-2016-8655) была выявлена в конце прошлого года. Для атаки злоумышленник должен иметь полномочия CAP_NET_RAW, которые необходимы для создания сокетов AF_PACKET. В Ubuntu и Fedora данные полномочия можно получить через использование пространств имён идентификаторов пользователей (user namespace), которые включёны по умолчанию.

В Ubuntu и Fedora проблема была устранена в апрельском обновлении пакетов с ядром. Для SUSE 12 и openSUSE исправление было выпущено несколько дней назад. Red Hat Enterprise Linux 5/6 и SUSE 11, проблеме не подвержены, а в RHEL 7 и Debian для эксплуатации требуется явное предоставление полномочий CAP_NET_RAW. В Android право создавать сокеты AF_PACKET имеет процесс mediaserver, через который может быть эксплуатирована уязвимость.

  1. Главная ссылка к новости (https://googleprojectzero.blog...)
  2. OpenNews: Локальная root-уязвимость в ядре Linux
  3. OpenNews: Уязвимость в ядре Linux, позволяющая повысить свои привилегии в системе
  4. OpenNews: Раскрыты подробности о root-уязвимости в ядре Linux, атакованной на Pwn2Own
  5. OpenNews: В Android и старых ядрах Linux устранена уязвимость, эксплуатируемая через отправку UDP-пакетов
  6. OpenNews: Предварительное сообщение об удалённой уязвимости в сетевом стеке ядра Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: linux, kerel
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  • 1.1, Michael Shigorin, 22:21, 10/05/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –5 +/
    и опять userns в альте подумали и перевели в вид если хочешь сидеть на э... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.3, Аноним, 22:30, 10/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Эти user namespaces, как и контейнеры со своим root-ом, просто раздолье для атак... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.4, Аноним, 22:38, 10/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Я же говорил альт эта крута Шигорин обясни им
     
     
  • 3.5, Аноним, 22:52, 10/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Спрашиваю не ради флейма а ради интереса альт реально чем-то хуже десятка други... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.7, Аноним, 23:15, 10/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Иногда мне кажется, что Шигорин на самом деле сотрудник не альта, а какого-то др... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.6, A.Stahl, 22:54, 10/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >Исследователи безопасности из группы ... для предотвращения атак ... опубликовали технику эксплуатации уязвимости

    Они точно понимают значение слова "предотвращение"?

     
     
  • 2.8, Аноним, 23:27, 10/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Это ж гугл, им напару с мс не западло порасшатывать экосистему линуксов
     

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