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02.05.2017 10:09  Intel устранил удалённую уязвимость в технологии AMT (Active Management Technology)

Компания Intel сообщила об устранении критической уязвимости, позволяющей непривилегированному атакующему получить доступ к функциям удалённого управления оборудованием. Проблема затрагивает серверные системы с чипами, предоставляющими независимые интерфейсы Intel Active Management Technology (AMT), Intel Standard Manageability (ISM) и Intel Small Business Technology (SBT), применяемые для мониторинга и управления оборудованием. Утверждается, что уязвимость проявляется в версиях прошивок с 6 по 11.6 включительно. Персональные компьютеры на чипах Intel проблеме не подвержены.

Описывается два возможных вектора атаки - сетевой и локальный. При сетевой атаке злоумышленник может получить привилегии для управления системой через AMT и ISM (сетевые порты 16992 и 16993, проброс на которые осуществляется автоматически без обработчика на уровне ОС), а при локальной атаке доступ можно получить через локальное обращение к интерфейсам AMT, ISM и SBT. В обычных условиях вход в интерфейс AMT защищён паролем, но рассматриваемая уязвимость позволяет получить доступ без пароля. Атака возможна только при явном включении AMT, а для локальной атаки непривилегированным пользователем в системе должны быть активированы специальные драйверы. Детали о методе эксплуатации пока остаются неопубликованными.

Интерфейс AMT позволяет получить доступ к функциям управления питанием, мониторингу трафика, изменению настроек BIOS, обновлению прошивок, очистке дисков, удалённой загрузке новой ОС (эмулируется USB-накопитель с которого можно загрузиться), перенаправлению консоли (Serial Over LAN и KVM по сети) и т.д. Предоставляемых интерфейсов достаточно для проведения атак, применяемых при наличии физического доступа к системе, например, можно загрузить Live-систему и внести из неё изменения в основную систему. В настоящее время сервис Shodan находит около 7 тысяч хостов с открытыми сетевыми портами 16992 и 16993, что относительно немного.

Для пользователей, которые не имеют возможность установить обновление прошивки подготовлено руководство с описанием обходных путей решения проблемы. В частности для блокирования удалённых атак рассказано как отключить обработку сетевых запросов (перевод в состояние UnConfigure), а для защиты от проведения локальных атак указано как отключить сервисы LMS (Local Manageability Service, применяются на серверах под управлением Windows). Определить наличие поддержки AMT из Linux можно командной 'lspci| grep -E "MEI|HECI"', если один из данных контроллеров присутствует, то следует убедиться в BIOS (ctrl+p при загрузке), что он не активирован.

Напомним, что современные чипсеты Intel оснащены отдельным микропоцессором Management Engine, работающим независимо от CPU и операционной системы. На Management Engine вынесено выполнение задач, которые необходимо отделить от ОС, такие как обработка защищённого контента (DRM), реализации модулей TPM (Trusted Platform Module) и низкоуровневые интерфейсы для мониторинга и управления оборудованием. Примечательно, что Фонд СПО несколько лет назад предупреждал о потенциальных проблемах с безопасностью в Management Engine и признавал не соответствующим критериям обеспечения приватности и свободы пользователей. Кроме того, Йоанна Рутковская (Joanna Rutkowska) развивала проект по созданию ноутбука, не сохраняющего состояние (stateless), для обеспечения блокировки скрытого доступа к информации пользователя из аппаратных компонентов, подобных Management Engine.

  1. Главная ссылка к новости (http://mjg59.dreamwidth.org/48...)
  2. OpenNews: Уязвимость в UEFI-прошивках, позволяющая выполнить код в режиме SMM
  3. OpenNews: Концепция stateless-ноутбука, защищённого от аппаратных бэкдоров
  4. OpenNews: Оценка возможности создания аппаратных бэкдоров, работающих на транзисторном уровне
  5. OpenNews: Семь уязвимостей в IPMI-прошивках Supermicro
  6. OpenNews: CoreBoot не сможет работать с новыми чипами Haswell и Broadwell от Intel
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: intel, amt
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  • 1.1, Аноним, 10:44, 02/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    дождались)
     
  • 1.2, Аноним, 11:00, 02/05/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +2 +/
    Это называется бэкдор ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, Hellraiser, 11:08, 02/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    наверно правильнее так - "Intel перепрятал удалённую уязвимость в технологии AMT"
     
     
  • 2.6, Анонимус_б6_выпуск_3, 11:24, 02/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    читаешь мысли
     
  • 1.4, Гость, 11:18, 02/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Epic Fail - уязвимость в технологии, которая призвана защищать компьютер на "железном" уровне.
     
     
  • 2.5, Аноним, 11:21, 02/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Intel
    > призвана защищать компьютер

    Ты правда в это веришь? А ты наивный.

     
     
  • 3.7, Аноним, 11:38, 02/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    конечно же он призван защитить компьютер.

    только не от всех.

     
  • 3.8, Гость, 11:51, 02/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Это https://habrahabr.ru/company/dsec/blog/278549/#comment_8804945 для тебя - посмейся еще.
     

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