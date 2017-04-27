27.04.2017 19:27  Выпуск web-браузера Vivaldi 1.9

Доступен выпуск проприетарного web-браузера Vivaldi 1.9, разрабатываемого на базе движка Chromium и продолжающего развитие идей классического браузера Opera, предоставляя широкий спектр возможностей, включая удобную систему группировки вкладок, боковую панель, конфигуратор с большим числом настроек, режим блокировки изображений и нежелательного контента, систему ведения заметок, режим горизонтального отображения вкладок. Интерфейс браузера написан на языке JavaScript с использованием библиотеки React, платформы Node.js, Browserify и различных готовых NPM-модулей. Сборки Vivaldi подготовлены для Linux, Windows и macOS. Для прошлых выпусков проект распространяет под открытой лицензией исходные тексты изменений к Chromium. Реализация интерфейса Vivaldi написана на JavaScript, доступна в исходных текстах, но под проприетарной лицензией. Основные новшества: В список поддерживаемых поисковых движков добавлен сервис Ecosia, который тратит заработанные на рекламе средства на посадку деревьев;

Добавлена функция сортировки заметок;

В панели с адресной строкой появилась возможность изменения местоположения кнопок дополнений;

В панель интерфейса просмотра истории посещений добавлена возможность фильтрации вывода по заданному сайту;

В контекстном меню появилась секция со списком ранее удалённых web-панелей;

Улучшена система автодополнения ввода URL в адресной строке;

Возможность выбора директории для сохранения скриншотов.

Движок Chromium обновлён до версии 58.0.3029.82;



