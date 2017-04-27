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27.04.2017 19:27  Выпуск web-браузера Vivaldi 1.9

Доступен выпуск проприетарного web-браузера Vivaldi 1.9, разрабатываемого на базе движка Chromium и продолжающего развитие идей классического браузера Opera, предоставляя широкий спектр возможностей, включая удобную систему группировки вкладок, боковую панель, конфигуратор с большим числом настроек, режим блокировки изображений и нежелательного контента, систему ведения заметок, режим горизонтального отображения вкладок. Интерфейс браузера написан на языке JavaScript с использованием библиотеки React, платформы Node.js, Browserify и различных готовых NPM-модулей. Сборки Vivaldi подготовлены для Linux, Windows и macOS. Для прошлых выпусков проект распространяет под открытой лицензией исходные тексты изменений к Chromium. Реализация интерфейса Vivaldi написана на JavaScript, доступна в исходных текстах, но под проприетарной лицензией.

Основные новшества:

  • В список поддерживаемых поисковых движков добавлен сервис Ecosia, который тратит заработанные на рекламе средства на посадку деревьев;
  • Добавлена функция сортировки заметок;
  • В панели с адресной строкой появилась возможность изменения местоположения кнопок дополнений;
  • В панель интерфейса просмотра истории посещений добавлена возможность фильтрации вывода по заданному сайту;
  • В контекстном меню появилась секция со списком ранее удалённых web-панелей;
  • Улучшена система автодополнения ввода URL в адресной строке;
  • Возможность выбора директории для сохранения скриншотов.
  • Движок Chromium обновлён до версии 58.0.3029.82;


  1. Главная ссылка к новости (https://vivaldi.com/blog/vival...)
  2. OpenNews: Создатель JavaScript и бывший руководитель Mozilla представил новый браузер Brave
  3. OpenNews: Выпуск web-браузера Chrome 58
  4. OpenNews: Выпуск браузера Otter 0.9.12, предлагающего интерфейс в стиле Opera 12
  5. OpenNews: Выпуск web-браузера Opera 43
  6. OpenNews: Выпуск web-браузера Vivaldi 1.8
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: vivaldi
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  • 1.1, A.Stahl, 19:32, 27/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +11 +/
    Стрёмная проприетарщина не имеющая никаких положительных свойств, оправдывавших бы ситуацию.
     
     
  • 2.3, Аноним, 19:47, 27/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Вы не правы Есть много пользователей которые спят и видят что все вокруг будет ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.5, Юрий, 20:02, 27/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Посоветуйте чем пользоваться?
     
     
  • 3.7, A.Stahl, 20:36, 27/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Но зачем кому-то нужен мой совет? Я что, гуру браузеров? Я могу лишь отличить проприетарщину от более свободных программ. Да и то не всегда. Я не буду никому ничего советовать.
     
  • 1.2, Аноним, 19:37, 27/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Добавили POST-запросы в настройках поисковиков. Ай, нраица!
     
  • 1.4, Аноним Анонимович Анонимов, 19:52, 27/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >В список поддерживаемых поисковых движков добавлен сервис Ecosia, который тратит заработанные на рекламе средства на посадку деревьев;

    хипстота-то какая...

     
     
  • 2.6, папа карло, 20:12, 27/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Какое-нибудь дерево в их поисковике начнет искать про то, как взломать контактик соседки, вот они его и посодють.
     
  • 1.8, Дима, 20:42, 27/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот что странно, Opera все же перегнала Vivaldi по удобству и функционалу, а ведь планировалось обратное, когда форкали.
     
     
  • 2.9, Dolphin, 20:59, 27/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Я даже больше скажу, он стал удобнее и красивее даже хрома и жрет оперативы меньше - лично сравнивал, правда на шиндовсе.
     
  • 2.10, Аноним, 21:00, 27/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    эээ это в чем она обогнала по удобству - прибитыми гвоздями вкладками к заголо... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.11, Аноним, 21:26, 27/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Что, дро _ ите Аццкие, мерзкие, отвратительные дро _ илы Не помню точной цита... весь текст скрыт [показать]
     

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