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25.04.2017 07:36  Предварительное сообщение об удалённой уязвимости в сетевом стеке ядра Linux

Джейсон Доненфилд (Jason A. Donenfeld), выявил уязвимость в сетевом стеке ядра Linux, позволяющую удалённо инициировать переполнение буфера. Уязвимость вызвана ошибкой в коде drivers/net/macsec.c с реализацией стандарта IEEE 802.1AE (MACsec). Подробности пока не сообщаются, а CVE ID не назначен, но, судя по всему, эксплуатация возможна только в локальных сетях, в которых применяется достаточно редкая технология MACsec.

Джейсон Доненфилд возглавляет компанию Edge Security и является достаточно известным исследователем безопасности и разработчиком открытого ПО. Например, в своё время он выявил такие уязвимости в ядре Linux, как CVE-2012-0056, CVE-2011-1485, CVE-2011-4594, CVE-2011-4330 и CVE-2010-4258. Джейсон также является автором cgit и WireGuard (новая реализация VPN для ядра Linux).

  1. Главная ссылка к новости (http://seclists.org/oss-sec/20...)
  2. OpenNews: В Android и старых ядрах Linux устранена уязвимость, эксплуатируемая через отправку UDP-пакетов
  3. OpenNews: Раскрыты подробности о root-уязвимости в ядре Linux, атакованной на Pwn2Own
  4. OpenNews: Уязвимость в ядре Linux, позволяющая повысить свои привилегии в системе
  5. OpenNews: Уязвимость в ядре Linux, позволяющая получить права root
  6. OpenNews: Локальная root-уязвимость в ядре Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: linux, kernel
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  • 1.1, бедный буратино, 08:18, 25/04/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    хорошую вещь маком не назовут :)
     
     
  • 2.4, A.Stahl, 08:29, 25/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• –1 +/
    Не любишь булочки с маком? Бедняга...
     
     
  • 3.11, Аноним, 11:26, 25/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    > мак

    Люблю мак. Не люблю булочки.

     
  • 2.5, angra, 08:52, 25/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• –1 +/
    Это ты сейчас так подколол коллег из FreeBSD с их Mandatory Access Control?
     
     
  • 3.6, aurved, 10:05, 25/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    а так же MAC-адреса и message authentication code (MAC) из криптографи
     
  • 2.8, накроманы, 11:22, 25/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    против!
     
     
  • 3.13, Аноним, 11:28, 25/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > накроманы
    > против!

    Против мака? Лол что?


     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 5.18, Аноним, 13:02, 25/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ты такой толстый, что даже тонкий.
     
  • 1.3, Аноним, 08:22, 25/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Когда уже WireGuard релизнется?
     
     
  • 2.7, Дима, 10:36, 25/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    А чем он хорош? Впервые про него слышу, если честно.
     
     
  • 3.9, 1, 11:22, 25/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Это неуловимый Джо
     
  • 3.12, накроманы, 11:27, 25/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    1. Он очень быстр.
    2. Написан на Си.
    3. Написан не на Java,Go,Rust и прочем треэшаке.
     
     
  • 4.14, Аноним, 11:49, 25/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Как вы интересно поставили в один ряд джаву, голанг и раст, хотя максимум два по... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.16, Аноним, 12:48, 25/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    "Даже миллионы мух никогда не убедят что.."
     
  • 5.19, Вареник, 13:31, 25/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Как раз самый трешак. Трешевей только PHP.
     
  • 2.10, Александрик, 11:25, 25/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    В Debian Unstable уже есть, ставишь и пользуешься.
     
     
  • 3.21, Аноним, 14:07, 25/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Скорее всего ставишь и тестишь, оно еще не стабилизировалось и кроссплатформу не... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.17, Аноним, 12:58, 25/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    что-то remote execution в ядре раз в месяц находят стабильно..
     
     
  • 2.20, Аноним, 13:55, 25/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Радоваться надо же, что не ЦРУ продают
     

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