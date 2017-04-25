25.04.2017 07:36  Предварительное сообщение об удалённой уязвимости в сетевом стеке ядра Linux

Джейсон Доненфилд (Jason A. Donenfeld), выявил уязвимость в сетевом стеке ядра Linux, позволяющую удалённо инициировать переполнение буфера. Уязвимость вызвана ошибкой в коде drivers/net/macsec.c с реализацией стандарта IEEE 802.1AE (MACsec). Подробности пока не сообщаются, а CVE ID не назначен, но, судя по всему, эксплуатация возможна только в локальных сетях, в которых применяется достаточно редкая технология MACsec.

Джейсон Доненфилд возглавляет компанию Edge Security и является достаточно известным исследователем безопасности и разработчиком открытого ПО. Например, в своё время он выявил такие уязвимости в ядре Linux, как CVE-2012-0056, CVE-2011-1485, CVE-2011-4594, CVE-2011-4330 и CVE-2010-4258. Джейсон также является автором cgit и WireGuard (новая реализация VPN для ядра Linux).



