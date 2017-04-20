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20.04.2017 11:50  Критическая уязвимость в криптографической библиотеке MbedTLS (PolarSSL)

В развиваемой компанией ARM криптографической библиотеке MbedTLS (бывший PolarSSL) выявлена критическая уязвимость (CVE-2017-2784), которая может привести к удалённому выполнению кода при обработке специально оформленного сертификата x509. Уязвимость устранена в выпуске MbedTLS 2.4.2.

Проблема вызвана ошибкой в коде обработки криптографических ключей на базе эллиптических кривых secp224k1. Атакующий может сформировать публичный ключ и сертификат x509, при проверке ключа которым будет очищен указатель стека, что может быть использовано для организации атаки. Уязвимость может быть эксплуатирована со стороны клиента и сервера. На современных стационарных системах вероятность эксплуатации невелика, но на встраиваемых платформах, на которые и ориентирован MbedTLS, из-за отсутствия средств для защиты кучи, атака вполне может быть доведена до выполнения кода злоумышленника (имеется прототип эксплоита).

  1. Главная ссылка к новости (http://blog.talosintelligence....)
  2. OpenNews: Новая атака SLOTH, затрагивающая протоколы TLS 1.2, SSH и IKE/IPsec с MD5 и SHA-1
  3. OpenNews: Новая техника атаки для выявления содержимого отдельных блоков SSL/TLS-соединений
  4. OpenNews: Представлен релиз легковесной криптографической библиотеки PolarSSL 1.0.0
  5. OpenNews: Проект PolarSSL перешел в руки компании ARM
  6. OpenNews: Критическая уязвимость в криптографической библиотеке PolarSSL
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: mbedtls, polarssl
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