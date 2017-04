12.04.2017 10:02  Выпуск PoCL 0.14, независимой реализации стандарта OpenCL

как я понял в сравнении с clover оно ещё не поддерживает ocl 1.2 и работает только с cpu и экспериментально apu (Kaveri and Carrizo only)

и в добавок не поддерживает работу на gpu "I don't see pocl supporting discrete GPUs anytime soon" https://github.com/pocl/pocl/issues/291#issuecomment-170128901