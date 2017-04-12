12.04.2017 10:02  Выпуск PoCL 0.14, независимой реализации стандарта OpenCL

Представлен релиз проекта PoCL 0.14 (Portable Computing Language OpenCL), развивающего реализацию стандарта OpenCL, независимую от производителей графических ускорителей и позволяющую использовать различные бэкенды для выполнения OpenCL-ядер на разных типах графических и центральных процессоров. Код проекта распространяется под лицензией MIT. Поддерживается работа на платформах X86_64, MIPS32, ARM v7, AMD HSA APUs и различные специализированные TTA-процессоры (Transport Triggered Architecture) c архитектурой VLIW.

Реализация компилятора ядер OpenCL построена на базе LLVM, а в качестве фронтэнда для OpenCL C используется Clang. Для обеспечения должной переносимости и производительности компилятор ядер OpenCL может генерировать комбинированные функции, которые могут использовать различные аппаратные ресурсы для распараллеливания выполнения кода, такие как VLIW, суперскалярность, SIMD, SIMT, многоядерность и многопоточность.

Имеется поддержка ICD-драйверов (Installable Client Driver) и устройств на базе архитектуры HSA. PoCL пока не полностью охватывает весь API OpenCL, но уже подходит для выполнения большинства OpenCL-программ и тестовых наборов. Например, выполняются ViennaCL 1.5.1, Rodinia 2.0.1, Parboil Benchmarks, Luxmark v2.0 и примеры из руководства по OpenCL и AMD APP SDK v2.9. PoCL также проходит более 97% тестов из набора piglit.

В новой версии реализована возможность использования выпусков LLVM/Clang 3.9 и 4.0. Представлен новый бинарный формат, включающий итоговые исполняемые компоненты, которые позволяют запускать OpenCL-приложения на хостах без online-компилятора. Обеспечена начальная поддержка планирования выполнения задач по неупорядоченной очереди команд. Внесены оптимизации и исправлены некоторые давно висевшие проблемы.



