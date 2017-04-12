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12.04.2017 10:02  Выпуск PoCL 0.14, независимой реализации стандарта OpenCL

Представлен релиз проекта PoCL 0.14 (Portable Computing Language OpenCL), развивающего реализацию стандарта OpenCL, независимую от производителей графических ускорителей и позволяющую использовать различные бэкенды для выполнения OpenCL-ядер на разных типах графических и центральных процессоров. Код проекта распространяется под лицензией MIT. Поддерживается работа на платформах X86_64, MIPS32, ARM v7, AMD HSA APUs и различные специализированные TTA-процессоры (Transport Triggered Architecture) c архитектурой VLIW.

Реализация компилятора ядер OpenCL построена на базе LLVM, а в качестве фронтэнда для OpenCL C используется Clang. Для обеспечения должной переносимости и производительности компилятор ядер OpenCL может генерировать комбинированные функции, которые могут использовать различные аппаратные ресурсы для распараллеливания выполнения кода, такие как VLIW, суперскалярность, SIMD, SIMT, многоядерность и многопоточность.

Имеется поддержка ICD-драйверов (Installable Client Driver) и устройств на базе архитектуры HSA. PoCL пока не полностью охватывает весь API OpenCL, но уже подходит для выполнения большинства OpenCL-программ и тестовых наборов. Например, выполняются ViennaCL 1.5.1, Rodinia 2.0.1, Parboil Benchmarks, Luxmark v2.0 и примеры из руководства по OpenCL и AMD APP SDK v2.9. PoCL также проходит более 97% тестов из набора piglit.

В новой версии реализована возможность использования выпусков LLVM/Clang 3.9 и 4.0. Представлен новый бинарный формат, включающий итоговые исполняемые компоненты, которые позволяют запускать OpenCL-приложения на хостах без online-компилятора. Обеспечена начальная поддержка планирования выполнения задач по неупорядоченной очереди команд. Внесены оптимизации и исправлены некоторые давно висевшие проблемы.

  1. Главная ссылка к новости (http://lists.llvm.org/pipermai...)
  2. OpenNews: Доступны спецификации OpenCL 2.0 и OpenVX 1.0. AMD развивает альтернативу OpenGL
  3. OpenNews: В LibreOffice добавлена поддержка ускорения вычислений с использованием OpenCL
  4. OpenNews: Выход спецификаций OpenGL 4.4 и OpenCL 2.0
  5. OpenNews: Драйвер RadeonSI достиг уровня выполнения простых OpenCL программ
  6. OpenNews: Улучшение открытых драйверов Radeon: интеграция UVD в Mesa, поддержка OpenCL и возможность расчёта Bitcoin
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: opencl, pocl
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  • 1, Аноним, 11:24, 12/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
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    И какой был смысл уходить в оппозицию Какие преимущества у них по сравнению с о... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2, Аноним, 11:36, 12/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Свобода, она такая )
     
  • 3, 01, 13:29, 12/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    как я понял в сравнении с clover оно ещё не поддерживает ocl 1.2 и работает только с cpu и экспериментально apu (Kaveri and Carrizo only)
    и в добавок не поддерживает работу на gpu "I don't see pocl supporting discrete GPUs anytime soon" https://github.com/pocl/pocl/issues/291#issuecomment-170128901
     
  • 5, Аноним, 15:01, 12/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    Автор писал, что у них архитектурные различия, он считает свою лучше, более пере... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4, вмажемся вместе чрнявкой, 14:50, 12/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    вмазывайся по вене афганским маком!
     

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