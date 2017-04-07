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07.04.2017 18:25  Компания-разработчик Adblock Plus покупает систему микроплатежей Flattr

Компания EYEO, курирующая разработку блокировщика рекламы Adblock Plus, объявила о приобретении системы микрофинансирования Flattr, нацеленной на организацию финансирования создателей онлайн-контента. Flattr предлагает альтернативную схему монетизации web-ресурсов и позволяет пользователям напрямую финансировать контент, который им нравится.

Совместно с разработчиками Adblock Plus создатели Flattr подготовили полностью переработанную версию сервиса микроплатежей, оформленную в виде браузерного расширения Flattr Plus. Новый сервис даёт возможность пользователям поддерживать любой веб-сайт, который они посещают, с одной учетной записи. После перехода Flattr в руки EYEO основная часть команды Flattr продолжит свою работу в Швеции, Питер Сунде будет выступать в качестве советника, а его соучредитель Линус Олссон продолжит возглавлять работу команды.

  1. Главная ссылка к новости (https://eyeo.com/press/release...)
  2. OpenNews: Adblock Plus объявил состав независимого комитета по приемлемой рекламе
  3. OpenNews: Adblock Plus запустил собственную рекламную сеть с приемлемой рекламой
  4. OpenNews: Проект AdBlock Plus выиграл второе разбирательство в немецком суде
  5. OpenNews: AdBlock Plus отстоял свободу блокировки рекламы в немецком суде
  6. OpenNews: Создатель JavaScript и бывший руководитель Mozilla представил новый браузер Brave
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: adblockplus
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  • 1.1, A.Stahl, 21:11, 07/04/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +8 +/
    Т.е. они хотят и рекламу показывать и процент с пользовательских donate'ов грести...
    Плюньте им там в рожу кто ближе всех.
     
     
  • 2.3, Аноним, 21:20, 07/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Ни много ни мало, а Flattr берёт 10 комиссии ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.6, Пиони, 21:38, 07/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Они хотят, чтобы сайты отказывались от рекламы, но всё равно могли получать деньги за полезный контент. Flattr позволяет быстро делать небольшие взносы за понравившийся контент
     
     
  • 3.7, paulus, 22:42, 07/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Они хотят блокировать чужую рекламу и получать свое предоплаченное бабло за белые списки в АВР, и проценты через флаттр.
     
  • 3.9, Аноним, 23:11, 07/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А чо, лайки больше не котируются?
     
     
  • 4.11, Sw00p aka Jerom, 01:44, 08/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    эпоха 1000 кликов за бакс возвращается )))
     
  • 1.5, Аноним, 21:20, 07/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Flattr

    В первую очередь подумал про тему иконок

     
  • 1.8, Аноним, 23:00, 07/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Заплатил пять копеек - можешь смотреть сайт без рекламы полчаса.
     
  • 1.10, denis111, 01:03, 08/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну и ладно, уже год ничего не получаю с этого флаттра, хотя флаттерен 24 раза.
     

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