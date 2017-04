07.04.2017 18:25  Компания-разработчик Adblock Plus покупает систему микроплатежей Flattr

Компания EYEO, курирующая разработку блокировщика рекламы Adblock Plus, объявила о приобретении системы микрофинансирования Flattr, нацеленной на организацию финансирования создателей онлайн-контента. Flattr предлагает альтернативную схему монетизации web-ресурсов и позволяет пользователям напрямую финансировать контент, который им нравится. Совместно с разработчиками Adblock Plus создатели Flattr подготовили полностью переработанную версию сервиса микроплатежей, оформленную в виде браузерного расширения Flattr Plus. Новый сервис даёт возможность пользователям поддерживать любой веб-сайт, который они посещают, с одной учетной записи. После перехода Flattr в руки EYEO основная часть команды Flattr продолжит свою работу в Швеции, Питер Сунде будет выступать в качестве советника, а его соучредитель Линус Олссон продолжит возглавлять работу команды.