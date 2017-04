05.04.2017 11:53  Сетевые проекты FRRouting (форк Quagga) и DPDK перешли под крыло Linux Foundation

Проект FRRouting, в рамках которого развивается стек с реализацией протоколов маршрутизации (BGP4, BGP4+, OSPFv2, OSPFv3, RIPv1, RIPv2, RIPng, PIM-SM/MSDP, LDP, IS-IS), ответвившийся от проекта Quagga, перешёл под управление организации Linux Foundation. Перевод процесса управления проектом под покровительство некоммерческой организации Linux Foundation позволит создать нейтральную площадку для совместного развития и управления проектом, независимую от предпочтений отдельных поставщиков. К разработке FRRouting уже присоединились такие компании, как 6WIND, Architecture Technology Corporation, Big Switch Networks, Cumulus Networks, LabN Consulting, NetDEF (OpenSourceRouting), Orange и Volta Networks. Одновременно сформирован первый релиз FRRouting, в котором отмечены следующие изменения, по сравнению с Quagga: В BGP и OSPFv2/v3 добавлена реализация 32-разрядных тегов маршрутизации, упрощающих сопровождение политик маршрутизации и улучшающих переносимость в окружениях с оборудованием различных производителей;

В BGP включена поддержка отслеживания nexthop и групп обновления (Update-groups) для обеспечения масштабирования в постоянно растущих инфраструктурах;

В BGP добавлена операция add-path для анонса сразу нескольких путей до одного и того же префикса;

В дополнение к RFC 5549 в BPG обеспечена возможность предоставления доступа к IPv4, используя инфраструктуру на базе IPv6;

Поддержка виртуальной маршрутизации и перенаправления (VRF, Virtual routing and forwarding), позволяющая использовать BGP в окружениях с обособленной маршрутизацией, таких как виртуальные сети хостинг-провайдеров;

Поддержка EVPN с маршрутами пятого типа (route-type 5), что позволяет клиентам с ЦОД layer 2 использовать BGP EVPN для обмена информацией о подсетях;

Поддержка PIM-SM (Protocol Independent Multicast Sparse Mode) и MSDP (Multicast Source Discovery Protocol);

Поддержка статических LSPs (Label-Switched Paths) c протоколом LDP (Label Distribution Protocol), что позволяет использовать MPLS для управления потоками данных;

Переработан CLI-интерфейс и представлена новая инфраструктура для unit-тестировани;

Включены средства сетевой виртуальизации IETF NVO3 (Network Virtualization Overlays);

Добавлена возможность вывода статистики в формате JSON;

Сформированы самодостаточные пакеты в формате SnapCraft. О переходе под крыло Linux Foundation также объявило сообщество разработчиков фреймворка DPDK (Data Plane Development Kit), предоставляющего средства для создания высокопроизводительных сетевых приложений, напрямую работающих с сетевым оборудованием и обрабатывающих пакеты минуя сетевой стек ядра. О своём участии в совместном проекте объявили такие компании, как ARM, AT&T, Cavium, Intel, Mellanox, NXP, Red Hat, ZTE, Huawei и Wind River, а также ряд университетов. DPDK отмечается как важное звено для развития технологий виртуализации компонентов сетей (NFV, Network Functions Virtualization), которые позволяет избавиться от необходимости применения отдельного оборудования для каждой сетевой функции, благодаря обеспечению работы данных функций в виртуальных окружениях. Например, можно виртуализировать работу пограничных контроллеров сессий (SBC), коммутаторов, балансировщиков нагрузки, межсетевых экранов, систем обнаружения атак и WAN-ускорителей. В том числе DPDK уже применяется в развиваемом под эгидой Linux Foundation продукте OPNFV (Open Platform for NFV Project), в рамках которой подготовлена платформа для создания NFV-решений. Вчера Linux Foundation представила четвёртый релиз OPNFV, выпущенный под кодовым именем "Danube". Из улучшений в OPNFV Danube отмечается интеграция менеджера управления виртуальной инфраструктурой (NFVI/VIM) с платформой оркестровки Open-O, возможность создания многодоменных шаблонов, расширение средств автоматизации DevOps, задействование методологий тестирования через системы непрерывной интеграции, поддержка LaaS (Lab-as-a-Service) c динамическим предоставлением ресурсов, web-интерфейс Common Dashboard для координации проведения тестирования, задействование FD.io для ускорения передачи данных на 2 и 3 уровнях сетевой модели, расширение возможностей OVS-DPDK, подготовка подсистемы для тестирования производительности, возможность динамического изменения пропускной способности через интеграцию с OpenStack Gluon, развитие средств для обеспечения высокой доступности, расширение поддержки IPv6, SFC (Service Function Chaining), L2 и L3 VPN.