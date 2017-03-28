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28.03.2017 20:56  Уязвимость в утилите eject, позволяющая повысить свои привилегии

В утилите eject, предназначенной для инициирования операции извлечения съёмного накопителя (например, CD), обнаружена уязвимость (CVE-2017-6964), позволяющая локальному пользователю повысить свои привилегии в системе.

Утилита dmcrypt-get-device (/usr/lib/eject/dmcrypt-get-device), которая вызывается при запуске eject, выполняется с флагом suid root. Расширенные права требуются только для открытия файла /dev/mapper/control, после чего привилегии сбрасываются и разбор данных от device mapper производится под обычным непривилегированным пользователем. Суть проблемы в том, что разработчики полагали, что выполнение setuid(getuid()) всегда выполнятся успешно и не выполняли проверку возвращаемого значения. Атакующий может создать условия, при которых setuid не сможет быть выполнен (например, из-за превышения лимитов RLimitMEM или RLimitNPROC) и тогда выполнение продолжится без сброса привилегий.

Так как dmcrypt-get-device поставляется только в Debian и Ubuntu, лишь данные дистрибутивы подвержены проблеме (обновления с исправлениями уже выпущены).

  1. Главная ссылка к новости (http://seclists.org/bugtraq/20...)
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: eject, suid, ubuntu
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  • 1.1, EuPhobos, 21:22, 28/03/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +9 +/
    Пытаюсь сделать eject /dev/sde, а флэшка не выпрыгивает из порта, похоже не работает эта программулина..
     
     
  • 2.2, Maks, 21:33, 28/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    А в ReactOS выпрыгивает...
     
     
  • 3.3, mihalych, 22:06, 28/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    Проц с разъёма?
     
     
  • 4.4, Crazy Alex, 22:11, 28/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +6 +/
    от ужаса?
     
     
  • 5.7, Аноним, 22:36, 28/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    а-а-а-а!
    пипец..удалю сейчас нафиг этот eject
    от греха подальше..
     
  • 4.6, A.Stahl, 22:27, 28/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Птичка.
     
  • 3.11, Мойша, 23:54, 28/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Выпрыгивает, но пока нет.
     
  • 1.8, Аноним, 23:02, 28/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Когда же уже вместо suid начнут использовать Capabilities и технологию сброса не... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.9, Аноним, 23:44, 28/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ха https github com zalora nixsap blob 0bded4b541fa6b43026f9ca789dfb603ad366d... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.10, iZEN, 23:52, 28/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    % eject
    eject: Команда не найдена.
     
     
  • 2.12, Аноним, 02:37, 29/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    И что это значит, CD уже устарели давно, а в BSD ещё не добавили их поддержку?
     

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