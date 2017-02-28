28.02.2017 19:50  Проект Raspberry Pi анонсировал плату Zero W с Bluetooth и Wi-Fi

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|1.3, Zenitur, 20:39, 28/02/2017 [ответить] [смотреть все]
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Bocha говорит что по результатам его тестов, сеть на RPi - 13 мегабит. 100 мегабит это только линк. Так что модель вообще без Ethernet имеет право на жизнь.
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|3.13, AlexYeCu, 22:49, 28/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Незнаю как Raspberry Pi Zero, но Orange Pi Zero из Китая доставили
> за 20 дней. Плата с 512 Мб памяти обошлась в 800
> рублей с доставкой.
Orange на allwinner'е к сожалению. Сам подумывал взять хотя б из-за дешевизны, но потом махнул рукой на затею. Правда, я последний апельсин хотел брать, там с поддержкой много хуже, чем у прочих цитрусовых.
А с Малиной — полноразмерными ( в смысле с банковскую карточку) весь Али завален по бросовым ценам, а вот зерошки — от полутора тысяч рублей, никакими пятью баксами и не пахнет. По пять баксов они только на сайте разработчика были, по штуке в одни руки.
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|4.14, QuAzI, 23:01, 28/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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А что не так с allwinner?
Я тут недавно собрал себе вполне рабочий хост на Orange Pi One: armbian, awesome wm, remmina, firefox esr+vimperator, synergy (софтовый KVM)
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|5.17, AlexYeCu, 23:31, 28/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>А что не так с allwinner?
Очень скверно с поддержкой. Форумы апельсино- и банановодов традиционны полны вопросами «где взять хоть один 100% рабочий образ?!». На счёт Олинуксино не знаю, но они гораздо менее популярны хотя бы из-за цены и доставки из Европы.
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|6.21, Аномномномнимус, 01:28, 01/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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А при чём там allwinner? Это вопросы конкретно по кривоте дистрибутивов, железо же работает вполне нормально. Если брать нормальный дистрибутив рекомендованный конкретно под железку, а не тыкать первый попавшийся хлам с файлопомоек, то всё ок.
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|2.9, AlexYeCu, 21:50, 28/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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> Десктоп на ней можно или чисто побаловаться?
На обычной Pi 3 — вполне. Но там 1.2 4-х ядерник и гиг рамы. Хотя, конечно, зависит от того, что требуется для десктопа. Зерошки же больше для всяких там «умных домов», mpd/dlna-серверов, видеонаблюдения, управления всякой всячиной.
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|2.15, QuAzI, 23:04, 28/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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Больше конкретики ж, пруфы, а то не совсем понятно, что вы хотите за 10$. Из нерешаемых проблем у меня только количество ОЗУ, скорость microSD и собственно тот факт что софт собранный только для x86/AMD64 не работает на arm (машем оригинальным скайпу и телеграму ручкой)
И зачем собственно должно быть много дистрибутивов? Чтобы увеличивать фрагментацию и затруднять сопровождение? Хотя и так на вскидку: raspbian, armbian, пачка убунт, андроид, ещё несколько линуксов (не помню названий) и FreeBSD - мне даже пробовать всё это влом, остановился на armbian.
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|3.16, Michael Shigorin, 23:18, 28/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> и собственно тот факт что софт собранный только для x86/AMD64
> не работает на arm (машем оригинальным скайпу и телеграму ручкой)
Он-то работает через exagear, но хотите ли Вы именно этого...
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