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28.02.2017 19:50  Проект Raspberry Pi анонсировал плату Zero W с Bluetooth и Wi-Fi

В день пятилетия проекта организация Raspberry Pi Foundation объявила о поступлении в продажу новой платы Raspberry Pi Zero W, сочетающую компактные размеры и наличие поддержки Bluetooth и Wi-Fi. Стоимость новой модели составляет 10 долларов США, что в два раза дороже прошлой модели Raspberry Pi Zero.

Модель Zero W выполнена в том же форм-факторе, что и ранее поставляемая Raspberry Pi Zero (65 x 30 x 5 мм), т.е. примерно в два раза меньше обычного Raspberry Pi. Ключевым отличием является интеграция чипа Cypress CYW43438, обеспечивающего поддержку 802.11 b/g/n и Bluetooth 4.1. В остальном параметры Zero W сходны с прошлым компактным вариантом - CPU 1GHz (Broadcom BCM2835, одно ядро ARM11, графический ускоритель Broadcom VideoCore IV 250 MHz), 512MB ОЗУ, порт Mini-HDMI, два порта Micro-USB, слот microSD, 40-контактный разъём GPIO (не распаян), выводы для композитного видео и камеры.

Дополнительно подготовлено несколько вариантов корпусов для Raspberry Pi Zero, отличающихся наличием отверстий для камеры и доступа к GPIO.

Из ранее выпускаемых конкурирующих устройств к Raspberry Pi Zero W наиболее близка китайская плата Orange Pi Zero, которая поставляется за 7 и 9 долларов с 256 и 512 Мб ОЗУ. Плата Orange Pi Zero не поддерживает Bluetooth и вывод для подключения камеры, но имеет полноценный порт 10/100M Ethernet с опциональной поддержкой PoE (Power over Ethernet), USB OTG, USB 2.0 HOST, а также контакты для соединения микрофона, инфракрасного приёмника (IR) и двух дополнительных USB-портов. Вместо одноядерного Broadcom BCM2835 плата оснащена четырёхядерным 32-разрядным процессором Allwinner H2 (Cortex-A7, 1.2 GHz) и GPU Mali 400MP2 с декодировщиком для H.265/HEVC 1080P. Вместо 40-контактного GPIO поставляется сокращённый 26-контактный разъём, совместимый с Raspberry Pi B+.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.raspberrypi.org/bl...)
  2. OpenNews: Начались поставки варианта Raspberry Pi 3 в форм-факторе планки памяти
  3. OpenNews: Проект по созданию полностью открытой прошивки для Raspberry Pi
  4. OpenNews: Официально представлена плата Raspberry Pi 3 c 64-разрядным CPU, Wi-Fi и Bluetooth
  5. OpenNews: Началось распространение плат Orange Pi PC 2 и Orange Pi Zero, конкурирующих с Raspberry Pi
  6. OpenNews: Официально представлена плата Raspberry Pi 3 c 64-разрядным CPU, Wi-Fi и Bluetooth
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: raspberrypi
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  • 1.1, электронщег, 20:18, 28/02/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +3 +/
    > Bluetooth 4.1 и Bluetooth Low Energy (BLE)

    Это синонимы.

     
     
  • 2.2, p5n, 20:36, 28/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +1 +/
    Насколько я знаю, нет. Начиная с BT4.0 появился BLE, но это не обязательная опция. Подозреваю могут быть адаптеры BT4+ без BLE.
     
  • 1.3, Zenitur, 20:39, 28/02/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Bocha говорит что по результатам его тестов, сеть на RPi - 13 мегабит. 100 мегабит это только линк. Так что модель вообще без Ethernet имеет право на жизнь.
     
  • 1.5, AlexYeCu, 20:57, 28/02/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    Главное, чтоб её реально было за эти самые 10 баксов купить, а не как предыдщую «зерошку».
     
     
  • 2.10, Аноним, 22:17, 28/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]
    		• +1 +/
    Незнаю как Raspberry Pi Zero, но Orange Pi Zero из Китая доставили за 20 дней П... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.13, AlexYeCu, 22:49, 28/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Незнаю как Raspberry Pi Zero, но Orange Pi Zero из Китая доставили
    > за 20 дней. Плата с 512 Мб памяти обошлась в 800
    > рублей с доставкой.

    Orange на allwinner'е к сожалению. Сам подумывал взять хотя б из-за дешевизны, но потом махнул рукой на затею. Правда, я последний апельсин хотел брать, там с поддержкой много хуже, чем у прочих цитрусовых.

    А с Малиной — полноразмерными ( в смысле с банковскую карточку) весь Али завален по бросовым ценам, а вот зерошки — от полутора тысяч рублей, никакими пятью баксами и не пахнет. По пять баксов они только на сайте разработчика были, по штуке в одни руки.

     
     
  • 4.14, QuAzI, 23:01, 28/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А что не так с allwinner?
    Я тут недавно собрал себе вполне рабочий хост на Orange Pi One: armbian, awesome wm, remmina, firefox esr+vimperator, synergy (софтовый KVM)
     
     
  • 5.17, AlexYeCu, 23:31, 28/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >А что не так с allwinner?

    Очень скверно с поддержкой. Форумы апельсино- и банановодов традиционны полны вопросами «где взять хоть один 100% рабочий образ?!». На счёт Олинуксино не знаю, но они гораздо менее популярны хотя бы из-за цены и доставки из Европы.

     
     
  • 6.21, Аномномномнимус, 01:28, 01/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А при чём там allwinner? Это вопросы конкретно по кривоте дистрибутивов, железо же работает вполне нормально. Если брать нормальный дистрибутив рекомендованный конкретно под железку, а не тыкать первый попавшийся хлам с файлопомоек, то всё ок.
     
  • 3.19, turbo2001, 00:32, 01/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    wifi работает?
     
  • 1.6, Аноним, 21:08, 28/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Десктоп на ней можно или чисто побаловаться?
     
     
  • 2.7, Аноним, 21:44, 28/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    да это будет аналог Pentium-II
     
     
  • 3.8, AlexYeCu, 21:48, 28/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Гигагерцовый проц, пусть и arm, и 512 метров рамы. Неслабый такой PII.
     
     
  • 4.18, Аноним, 00:28, 01/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    гигагерцы не весь показатель процессоров
     
  • 2.9, AlexYeCu, 21:50, 28/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > Десктоп на ней можно или чисто побаловаться?

    На обычной Pi 3 — вполне. Но там 1.2 4-х ядерник и гиг рамы. Хотя, конечно, зависит от того, что требуется для десктопа. Зерошки же больше для всяких там «умных домов», mpd/dlna-серверов, видеонаблюдения, управления всякой всячиной.

     
  • 1.11, Аноним, 22:24, 28/02/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Все эти поделки на allwinner сплошной геморрой для использования Поддержка от р... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.12, AlexYeCu, 22:44, 28/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Ты б хоть пояснил для невнимательных читателей, о какой плате речь ведешь.
     
  • 2.15, QuAzI, 23:04, 28/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Больше конкретики ж, пруфы, а то не совсем понятно, что вы хотите за 10$. Из нерешаемых проблем у меня только количество ОЗУ, скорость microSD и собственно тот факт что софт собранный только для x86/AMD64 не работает на arm (машем оригинальным скайпу и телеграму ручкой)
    И зачем собственно должно быть много дистрибутивов? Чтобы увеличивать фрагментацию и затруднять сопровождение? Хотя и так на вскидку: raspbian, armbian, пачка убунт, андроид, ещё несколько линуксов (не помню названий) и FreeBSD - мне даже пробовать всё это влом, остановился на armbian.
     
     
  • 3.16, Michael Shigorin, 23:18, 28/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > и собственно тот факт что софт собранный только для x86/AMD64
    > не работает на arm (машем оригинальным скайпу и телеграму ручкой)

    Он-то работает через exagear, но хотите ли Вы именно этого...

     
  • 2.20, Аноним, 00:52, 01/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    броадком еще та-же фигня анально-огороженная В оранже есть большой плюс - распа... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     

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