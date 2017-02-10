10.02.2017 21:28  Две партии пытаются вернуть госучреждения Мюнхена на проприетарное ПО

Представители двух партий (социал-демократы и христианско-социальный союз) выставили на голосование в городском совете города Мюнхен предложение по отказу от стратегии использования СПО в течение трёх ближайших лет. В случае принятия предложения проект LiMux будет свёрнут и информационные системы госучреждений Мюнхена постепенно будут возвращены на проприетарное ПО. Голосование состоится в следующую среду. Европейский Фонд СПО рекомендует участникам городского совета не отпускать процесс решения на самотёк и серьёзно отнестись к голосованию.

Намерения сторонников возврата на проприетарное ПО сводятся к желанию использовать привычное типовое ПО, включая просмотрщик PDF, офисные приложения, web-браузер и почтовый клиент. Среди аргументов упоминается улучшение совместимости с другими программными продуктами, такими как SAP. Предложение также предусматривает возможность предоставления альтернативного решения для рабочих станций на базе платформы Windows, которое, в случае принятия предложения, предписано подготовить до 2020 года.

Представители Европейского Фонда СПО намерены информировать голосующих, что в предложении умалчиваются некоторые обратные стороны возврата на проприетарное ПО, например, значительные расходы на миграцию и увеличение затрат на поддержание инфраструктуры. Следует отметить, что это не первая попытка саботажа использования СПО в Мюнхене, например, вышеотмеченные партии в 2015 году уже пытались убедить мэра установить Windows и Office 365 на используемых в госучреждениях ноутбуках.

За два года до этого, почти сразу после отчёта об успешном внедрении СПО в Мюнхене, позволившем сэкономить 10 млн евро, компания Microsoft запустила PR-кампанию, манипулирующую фактами и голословными заявлениями. В 2014 году вице-мером Мюнхена была создана рабочая группа для анализа проблем в результате миграции на Linux, которая к концу 2016 года подготовила отчёт, но выяснилось, что для разработки этого отчёта была нанята аффилированная с Microsoft консалтинговая компания Accenture (совместно с Microsoft владеет фирмой Avanade), заинтересованная в продвижении продуктов Microsoft.



