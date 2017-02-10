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10.02.2017 21:28  Две партии пытаются вернуть госучреждения Мюнхена на проприетарное ПО

Представители двух партий (социал-демократы и христианско-социальный союз) выставили на голосование в городском совете города Мюнхен предложение по отказу от стратегии использования СПО в течение трёх ближайших лет. В случае принятия предложения проект LiMux будет свёрнут и информационные системы госучреждений Мюнхена постепенно будут возвращены на проприетарное ПО. Голосование состоится в следующую среду. Европейский Фонд СПО рекомендует участникам городского совета не отпускать процесс решения на самотёк и серьёзно отнестись к голосованию.

Намерения сторонников возврата на проприетарное ПО сводятся к желанию использовать привычное типовое ПО, включая просмотрщик PDF, офисные приложения, web-браузер и почтовый клиент. Среди аргументов упоминается улучшение совместимости с другими программными продуктами, такими как SAP. Предложение также предусматривает возможность предоставления альтернативного решения для рабочих станций на базе платформы Windows, которое, в случае принятия предложения, предписано подготовить до 2020 года.

Представители Европейского Фонда СПО намерены информировать голосующих, что в предложении умалчиваются некоторые обратные стороны возврата на проприетарное ПО, например, значительные расходы на миграцию и увеличение затрат на поддержание инфраструктуры. Следует отметить, что это не первая попытка саботажа использования СПО в Мюнхене, например, вышеотмеченные партии в 2015 году уже пытались убедить мэра установить Windows и Office 365 на используемых в госучреждениях ноутбуках.

За два года до этого, почти сразу после отчёта об успешном внедрении СПО в Мюнхене, позволившем сэкономить 10 млн евро, компания Microsoft запустила PR-кампанию, манипулирующую фактами и голословными заявлениями. В 2014 году вице-мером Мюнхена была создана рабочая группа для анализа проблем в результате миграции на Linux, которая к концу 2016 года подготовила отчёт, но выяснилось, что для разработки этого отчёта была нанята аффилированная с Microsoft консалтинговая компания Accenture (совместно с Microsoft владеет фирмой Avanade), заинтересованная в продвижении продуктов Microsoft.

  1. Главная ссылка к новости (https://joinup.ec.europa.eu/no...)
  2. OpenNews: Администрации Мюнхена предложен отчёт с анализом проблем в Linux-инфраструктуре
  3. OpenNews: Очередная попытка саботировать внедрение Linux в Мюнхене
  4. OpenNews: Администрация Мюнхена создаст рабочую группу для анализа проблем в результате миграции на Linux
  5. OpenNews: Успешно завершена миграция на Linux госучреждений Мюнхена
  6. OpenNews: Внедрение Linux в госучреждениях Мюнхена позволило сэкономить 10 млн евро
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: munich
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  • 1.1, jake, 21:36, 10/02/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –18 +/
    есть смысл, вин хотя бы просто работает в корпоративном сегменте, как и в гос ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.4, ram_scan, 21:49, 10/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    За те деньги которые надо отдать на лицензии как правило можно нанять толпу обез... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.13, Аноним, 22:21, 10/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    Да не обточить ваш паровоз Тем более за один раз И не в паровозе дело, а в угл... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.41, ixrws, 00:30, 11/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Несмотря на то, что сам использую Linux и для работы и для отдыха не могу согласится. Доработка будет дороже, причём намного, потому что нужно будет писать кучу софта заново.

    Однако можно пойти другим путём, просто поменять стратегию по использованию ПО в принципе. Допускать использование в госучреждениях и любых учреждениях с гос капиталом только ПО с открытым кодом для всего вновь приобретаемого ПО, а также того ПО, которое проходит по статье апгрейда. В итоге через 7-10 лет там просто никак не останется ни винды, ни мака ни чего бы то ни было. Но это против рыночной экономики, поэтому не взлетит.

     
     
  • 4.48, IB, 01:11, 11/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    То есть, по вашему, проекта LiMux и не было то никогда?
    Или они написали кучу софта заново?

    Вот уже где а в корпорациях и больших конторах где парк ПК стандартный, как и софт СПО внедряется только так.
    И как звоночек, число контор отказавшихся от аутсорса в пользу in-house разработки вовсе ее 0

     
  • 4.50, azure, 01:15, 11/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Можно 3 ярких примера из этой кучи софта, которую, якобы, необходимо написать заново под линукс?
     
  • 2.5, Аноним, 21:53, 10/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    А защита гос тайны корпоративной внутренней информации дсп Это самое главное,... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.17, Аноним, 22:36, 10/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ты сделал мне очень смешно Что на лине, что на в-нде, никто никакими защитами н... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.29, Аноним, 23:33, 10/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Ананчик, братюнь, ты б врал, да не завирался Тебе хоть глазом-то дсп и выше док... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.55, Вареник, 01:25, 11/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Хорошь врать или светить свою неграмотность.

    В политики разграничения доступа в Линуксе вложены миллиарды.
    SELinux, мандатный доступ и т.д. работает практически из коробки.

    Винда никогда не продвигалась дальше учетной записи в домене.

     
  • 1.3, Аноним, 21:43, 10/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    Кто хочет распилить много-много денег ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.6, cvbcfgbdzndgbxdfg, 21:54, 10/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –3 +/
    не проецируй
     
     
  • 3.11, Аноним, 22:19, 10/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +5 +/
    Ну да, в пресвятой Европе не воруют, как же я мог забыть.
     
     
  • 4.18, Аноним, 22:39, 10/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    не мешай ему, он борец и обличитель
     
  • 2.42, trdm, 00:35, 11/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Кто хочет распилить много-много денег.

    У вас в слове "много-много" еще парочки "-много" не хватает.

     
  • 2.57, Вареник, 01:28, 11/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Среди аргументов упоминается улучшение совместимости с другими программными продуктами, такими как SAP.
    > Кто хочет распилить много-много денег.

    SAP - это круче Сочинской Распилиады, по уровню.

     
  • 1.7, robux, 21:57, 10/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +5 +/
    Ну а что вы думали, эта тоталитарная гадина так просто людишек не отдаст.
     
  • 1.8, Аноним, 22:05, 10/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Левые парти против СПО - прошу запротоколировать Чтобы потом не говорили, что С... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.9, Аноним, 22:10, 10/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    СПО вообще соответствует либертарианским идеям D T O M Правее некуда Поэтому ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.14, sorrymak, 22:22, 10/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Одна история увлекательнее другой.
     
  • 3.21, commiethebeastie, 23:08, 10/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Либертарианство это пермиссивные лицензии.
     
     
  • 4.28, Evgueni, 23:30, 10/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    С какой стати? Либертарианцы отнюдь не требуют отдавать всё бесплатно.
     
  • 2.12, Аноним, 22:21, 10/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +4 +/
    Современные западные леваки - гибрид городского сумасшедшего и политической прос... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.30, judik, 23:45, 10/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    левые, правые,...
    жиды
     
  • 1.15, Baz, 22:33, 10/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    я один раз поставил офисный эксперимент: в сети с полностью виндовыми офисными "печатными машинками" работал из-под Fedora + OpenOffice + Gimp и прочими аналогами... трудность была только в открытии сложных документов и таблиц сохраняемых в моём офисе в формате мелкософт, но я просто сохранял в open document и всё работало )))))
     
     
  • 2.22, iLex, 23:10, 10/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    А мой  офисный эксперимент провалился по причине полнейшего отсутствия в Linux утилит распознавания текста. У любого офисного работника время от времени возникает задача распознать документ после сканирования, а у Linux тут зияющий пробел.
    Оказалось, что Tesseract и CuneiForm - это даже не полуфабрикат, а скорее просто концепт идеи, и находятся в таком состоянии уже много лет. GUI-обёртки вокруг них, YAGF и OCRfeeder - крайне глючные и падучие софтины, которые и на студенческие поделки не тянут.
    Уж не говорю о том, что всё это вместе взятое даже абзацы-то с трудом распознаёт, а уж о распознавании шрифтов и тем более таблиц в ближайшие 100 лет можно и не мечтать.
    В итоге остаётся разве только пиратский FineReader 6 юзать под wine. Пиратский - потому что такую старую версию уже не купить, а новая под wine не запускается. Но это студент может юзать пиратку, а солидная контора такого позволить себе не может.
     
     
  • 3.26, Evgueni, 23:26, 10/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А что мешает использовать веб морду для распознования?


     
  • 3.34, Elhana, 00:02, 11/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    У меня вот тут тоже недавно появилась надобность, впервые за последние лет 5, распознать документ с табличкой на 1000 строк с банковскими счетами, который наше федеральное казначейство почему-то решило отправить всем отсканированным в pdf (далее непереводимая игра слов).
    Замечательно обошелся finereaderonline.com, правда пришлось два акка зарегать, но при необходимости можно вполне оплатить доступ. Винда не нужна. Стоимость сравнима с лицензией на полноценный FR14, а скорее даже дешевле выйдет, если реально "время от времени".

     
  • 3.36, fi, 00:11, 11/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Хочешь купить: https://www.abbyy.com/ru-ru/support/finereader-engine-9linux/ ?
     
     
  • 4.39, Evgueni, 00:15, 11/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Это таки дорого. Online форма гораздо удобнее, если делать "время от времени"
     
  • 3.59, Вареник, 01:31, 11/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > А мой  офисный эксперимент провалился по причине полнейшего отсутствия в Linux
    > утилит распознавания текста. У любого офисного работника время от времени возникает
    > задача распознать документ после сканирования, а у Linux тут зияющий пробел.

    - Никогда не возникало потребности... Т.е. отправить "скан чека", "скан паспорт" (фактически фотографию с телефона) - это да, но распознавать - ни разу в жизни.

     
  • 1.16, Аноним, 22:35, 10/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Шеф Пентагона поедет в Мюнхен на конференцию по безопасности лол, чот либертар... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.19, rshadow, 22:40, 10/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Вроде бы и фейл. Зато будут меньше денег на танчики пускать, а больше проприетарщиков кормить. Причем даже не своих.

    Главное чтобы в этой стране все было хорошо.

     
     
  • 2.24, ы, 23:22, 10/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    По большому счёту, речь идёт о некомпетенции, либо коррупции в центре, так называемой, демократии.
     
     
  • 3.27, Evgueni, 23:29, 10/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    а) там демократия вполне себе реальная

    б) Бритва Ханлона говорит, что там скорее тупость и некомпетентность, нежели заговор. Я вполне себе понимаю людей, которые хотят использовать "привычное ПО", особенно если им за это платить не нужно.

     
     
  • 4.31, Аноним, 23:45, 10/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    там демократия вполне себе реальная конечно реальная разве могут обычные евро... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.35, Evgueni, 00:03, 11/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    У вас, как бы это сказать: обратный карго культ, третья стадия. Лечитесь, а то скрепы под лёд утянут.
     
     
  • 6.37, Аноним, 00:12, 11/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    о, ответить глупостью на факты это так по европейски :)
     
     
  • 7.40, Evgueni, 00:17, 11/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Не, не, не Дэвид Блейн -- глупость это скрепа, а не цивилизация. Так что не перекладывай лавры -- ешь их сам.
     
  • 4.45, труляляй, 00:58, 11/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Провозглашаемая демократия - свобода слова и мнения. Смотрим, что там происходит с "инакомыслящими" СМИ. Кроме всего, не приятно говорить о фатальных ошибках правительства, в виде свержений диктаторов вокруг европ, не принято говорить о сс-парадах в прибалтийских странах и пр. В общем, по полному списку нужно пройтись.
     
  • 1.20, chinarulezzz, 22:56, 10/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    http://c7.alamy.com/comp/D2M14H/potsdam-germany-28th-january-2013-spd-chancel

    Potsdam, Germany. 28th January 2013. SPD chancellor candidate Peer Steinbrueck (L-R), Microsoft co-founder Bill Gates and chairman of the German Social Democratic Party SPD Sigmar Gabriel chat before the SPD conference in Hermannswerder near Potsdam, Germany, 28 January 2013. The SPD's federal executive gathers at the two-day meeting to discuss current political topics. Photo: WOLFGANG KUMM/ Alamy Live News

     
  • 1.23, Дуплик, 23:17, 10/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Вы (СПО) сначала сделайте так, чтобы приложения на разных тулкитах выглядели в системе одинаково, избавьтесь от иксов, а потом уже и идите в госучереждения. На дворе 2017 год, а Linux так и не готов для десктопа. О чём речь?
     
     
  • 2.25, Evgueni, 23:26, 10/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Даже не смешно уже. Попробуйте ещё с огоньком и фактами.
     
  • 2.46, SubGun, 00:59, 11/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Согласен. Та вакханалия, что сейчас творится, вообще никуда не годится.
     
     
  • 3.52, Sluggard, 01:17, 11/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Это в винде, где у каждого приложения свой дизайн и декорации, и разноцветное метро, в результате чего система похожа на Скитлз и взрыв овощебазы одновременно?
     
     
  • 4.56, Аноним, 01:26, 11/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ты виндовз (хоть какой) вообще когда-нибудь видело?
     
  • 1.32, KOT040188, 23:55, 10/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ая-яй, соску отобрали. Бедные они бедные.
     
  • 1.33, fi, 00:02, 11/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Кремлевские хакеры приветствуют решение ХДС и СДПГ! И готовы помочь с переходом на win
     
     
  • 2.38, Аноним, 00:14, 11/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    сильна пропаганда кремля, но демократическая европа победит коммунистический лин... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.43, Аноним84701, 00:53, 11/02/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Мигрировать начали еще в 2004 МСшникам вроде бы не понравилось https joinu... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.58, Аноним, 01:30, 11/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Не понимаю. МС переехали из Редмонда в Мюнхен? Ибо Мюнхен решает всё?

     
  • 1.44, Аноним, 00:56, 11/02/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    попытка саботажа использования СПО - так вот оно, как оказывается, называется ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.47, SubGun, 01:01, 11/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > "попытка саботажа использования СПО" - так вот оно, как оказывается, называется... Что-то
    > никто подобного не говорил в отношении пропиерастов. Равенство однако!

    Правильная подача новости - путь к успеху)

     
     
  • 3.51, Аноним, 01:16, 11/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Это не правильная подача, а ржачная подача Конечно, в мире мыслящих людей нужно... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.49, Аноним, 01:14, 11/02/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Мюнхен бурлит Весь мир затаил дыхание Мюнхен бурлит Ничего подобного Кто-то ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.53, Аноним, 01:19, 11/02/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Мне лично глубоко пофиг на документооборот города Мюнхена Но вернутся, вернутся... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.54, gimrock, 01:22, 11/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    христианско-социальный союз? тоже мне христиане! позор!
    Идея СПО куда ближе по духу христианству, чем проприетарное ПО. Иисус накопировал хлеба и рыбы на 5000 человек, не обращая внимания на то, что это удар по продажам данных продуктов. Я уже не говорю о том, что Библия проповедует свободу от всего земного, а союз ратует за то, чтобы снова стать зависимыми от пропиетарного ПО. Срамота!
     

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