10.02.2017 21:28  Две партии пытаются вернуть госучреждения Мюнхена на проприетарное ПО

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|3.41, ixrws, 00:30, 11/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Несмотря на то, что сам использую Linux и для работы и для отдыха не могу согласится. Доработка будет дороже, причём намного, потому что нужно будет писать кучу софта заново.
Однако можно пойти другим путём, просто поменять стратегию по использованию ПО в принципе. Допускать использование в госучреждениях и любых учреждениях с гос капиталом только ПО с открытым кодом для всего вновь приобретаемого ПО, а также того ПО, которое проходит по статье апгрейда. В итоге через 7-10 лет там просто никак не останется ни винды, ни мака ни чего бы то ни было. Но это против рыночной экономики, поэтому не взлетит.
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|4.48, IB, 01:11, 11/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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То есть, по вашему, проекта LiMux и не было то никогда?
Или они написали кучу софта заново?
Вот уже где а в корпорациях и больших конторах где парк ПК стандартный, как и софт СПО внедряется только так.
И как звоночек, число контор отказавшихся от аутсорса в пользу in-house разработки вовсе ее 0
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|4.55, Вареник, 01:25, 11/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Хорошь врать или светить свою неграмотность.
В политики разграничения доступа в Линуксе вложены миллиарды.
SELinux, мандатный доступ и т.д. работает практически из коробки.
Винда никогда не продвигалась дальше учетной записи в домене.
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|1.15, Baz, 22:33, 10/02/2017 [ответить] [смотреть все]
|+1 +/–
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я один раз поставил офисный эксперимент: в сети с полностью виндовыми офисными "печатными машинками" работал из-под Fedora + OpenOffice + Gimp и прочими аналогами... трудность была только в открытии сложных документов и таблиц сохраняемых в моём офисе в формате мелкософт, но я просто сохранял в open document и всё работало )))))
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|2.22, iLex, 23:10, 10/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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А мой офисный эксперимент провалился по причине полнейшего отсутствия в Linux утилит распознавания текста. У любого офисного работника время от времени возникает задача распознать документ после сканирования, а у Linux тут зияющий пробел.
Оказалось, что Tesseract и CuneiForm - это даже не полуфабрикат, а скорее просто концепт идеи, и находятся в таком состоянии уже много лет. GUI-обёртки вокруг них, YAGF и OCRfeeder - крайне глючные и падучие софтины, которые и на студенческие поделки не тянут.
Уж не говорю о том, что всё это вместе взятое даже абзацы-то с трудом распознаёт, а уж о распознавании шрифтов и тем более таблиц в ближайшие 100 лет можно и не мечтать.
В итоге остаётся разве только пиратский FineReader 6 юзать под wine. Пиратский - потому что такую старую версию уже не купить, а новая под wine не запускается. Но это студент может юзать пиратку, а солидная контора такого позволить себе не может.
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|3.34, Elhana, 00:02, 11/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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У меня вот тут тоже недавно появилась надобность, впервые за последние лет 5, распознать документ с табличкой на 1000 строк с банковскими счетами, который наше федеральное казначейство почему-то решило отправить всем отсканированным в pdf (далее непереводимая игра слов).
Замечательно обошелся finereaderonline.com, правда пришлось два акка зарегать, но при необходимости можно вполне оплатить доступ. Винда не нужна. Стоимость сравнима с лицензией на полноценный FR14, а скорее даже дешевле выйдет, если реально "время от времени".
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|3.59, Вареник, 01:31, 11/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> А мой офисный эксперимент провалился по причине полнейшего отсутствия в Linux
> утилит распознавания текста. У любого офисного работника время от времени возникает
> задача распознать документ после сканирования, а у Linux тут зияющий пробел.
- Никогда не возникало потребности... Т.е. отправить "скан чека", "скан паспорт" (фактически фотографию с телефона) - это да, но распознавать - ни разу в жизни.
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|1.19, rshadow, 22:40, 10/02/2017 [ответить] [смотреть все]
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Вроде бы и фейл. Зато будут меньше денег на танчики пускать, а больше проприетарщиков кормить. Причем даже не своих.
Главное чтобы в этой стране все было хорошо.
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|3.27, Evgueni, 23:29, 10/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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а) там демократия вполне себе реальная
б) Бритва Ханлона говорит, что там скорее тупость и некомпетентность, нежели заговор. Я вполне себе понимаю людей, которые хотят использовать "привычное ПО", особенно если им за это платить не нужно.
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|4.45, труляляй, 00:58, 11/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Провозглашаемая демократия - свобода слова и мнения. Смотрим, что там происходит с "инакомыслящими" СМИ. Кроме всего, не приятно говорить о фатальных ошибках правительства, в виде свержений диктаторов вокруг европ, не принято говорить о сс-парадах в прибалтийских странах и пр. В общем, по полному списку нужно пройтись.
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|1.23, Дуплик, 23:17, 10/02/2017 [ответить] [смотреть все]
|–2 +/–
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Вы (СПО) сначала сделайте так, чтобы приложения на разных тулкитах выглядели в системе одинаково, избавьтесь от иксов, а потом уже и идите в госучереждения. На дворе 2017 год, а Linux так и не готов для десктопа. О чём речь?
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|3.52, Sluggard, 01:17, 11/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Это в винде, где у каждого приложения свой дизайн и декорации, и разноцветное метро, в результате чего система похожа на Скитлз и взрыв овощебазы одновременно?
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|2.47, SubGun, 01:01, 11/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> "попытка саботажа использования СПО" - так вот оно, как оказывается, называется... Что-то
> никто подобного не говорил в отношении пропиерастов. Равенство однако!
Правильная подача новости - путь к успеху)
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|1.54, gimrock, 01:22, 11/02/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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христианско-социальный союз? тоже мне христиане! позор!
Идея СПО куда ближе по духу христианству, чем проприетарное ПО. Иисус накопировал хлеба и рыбы на 5000 человек, не обращая внимания на то, что это удар по продажам данных продуктов. Я уже не говорю о том, что Библия проповедует свободу от всего земного, а союз ратует за то, чтобы снова стать зависимыми от пропиетарного ПО. Срамота!
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