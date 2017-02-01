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01.02.2017 14:10  Инцидент с СУБД проекта GitLab

Разработчики платформы для организации совместной разработки GitLab сообщили о частичной утере содержимого СУБД, обслуживающей инфраструктуру проекта. До окончания разбирательства сайт GitLab.com временно выведен из строя. Утверждается, что непосредственно git-репозитории с кодом и wiki не пострадали, проблема затронула только сопутствующие данные, такие как merge-запросы, учётные записи разработчиков и обсуждения проблем. В настоящее время производится попытка восстановления данных из резервной копии, сделанной за 6 часов до инцидента.

Реагируя на обрушившуюся на проект DoS-атаку администраторы попытались разнести нагрузку на СУБД PostgreSQL на два сервера, организовав репликацию данных. В процессе настройки репликации, они случайно перепутали терминалы и вместо очистки директории на вторичном сервере, перед копированием актуального среза реплициорованных данных, удалили директорию основной рабочей СУБД (на первичном и вторичном серверах используется одинаковый путь к данным /var/opt/gitlab/postgresql/data).

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Уязвимость в GitLab, позволяющая прочитать содержимое системных файлов
  3. OpenNews: В GitLab устранена критическая уязвимость
  4. OpenNews: Gitorious закрывается и переходит в руки GitLab
  5. OpenNews: Критические уязвимости в GitLab
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: gitlab
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  • 1.2, Аноним, 14:25, 01/02/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Хипстеры...

    DROP PgSQL бэкапы не нужны ага,,,

     
  • 1.3, Аноним, 14:27, 01/02/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +6 +/
    Доверяйте облакам, говорили они. Держите все свои важные данные в облаках.
    Они отказоустойчивые и регулярно бекапятся, говорили они.
    Ну вот и посмотрим.
     
     
  • 2.10, Аноним, 14:54, 01/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]
    		• +1 +/
    просто ещё не реализовали облаков для облаков Вот тогда-то заживём ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.18, ., 15:15, 01/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > просто ещё не реализовали облаков для облаков.

    реализовали - они ж написали, "мы регулярно бэкпались в azure".

    > Вот тогда-то заживём!

    Но что-то пошло не так...

     
  • 1.5, Аноним, 14:36, 01/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Да это просто жесть Как-так это все школьники организовали и забыли про бекапы... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.13, ., 15:03, 01/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    они не забыли:
    So in other words, out of 5 backup/replication techniques deployed none are working reliably or set up in the first place. => we're now restoring a backup from 6 hours ago that worked

    как обычно - если денег никому не платить, инфраструктуру держать на последнем издыхании, времени разбираться в том что до тебя кто-то настраивал ни у кого не остается, все заняты срочным возведением новых подпорочек и костыликов (отсюда и пять кривых бэкапов вместо одного работающего), то в 23:00 затраханный в рот и в зад админ ошибается окошком.

    Кстати, кто виноват, совершенно точно известно, его и уволить.

     
     
  • 3.17, ., 15:14, 01/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > костыликов (отсюда и пять кривых бэкапов вместо одного работающего), то в
    > 23:00 затраханный в рот и в зад админ ошибается окошком.

    кстати, это был хороший админ, поскольку догадался сделать _нештатный_ бэкап до начала работы, не надеясь на автоматику (или хорошо зная, что она нерабочая).
    > Кстати, кто виноват, совершенно точно известно, его и уволить.

    вот его и уволят, будьте уверены.


     
  • 3.22, IB, 15:20, 01/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > они не забыли:

    Да де-лы не знающие, что "бэкапы которые успешно не развернули хоть раз - не бэкапы" должны страдать!

     
  • 1.6, Аноним, 14:40, 01/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Не было, и вот опять.
     
  • 1.7, Аноним, 14:42, 01/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Отлично. Мaргиналы боящиеся гитхаба отхватили.
     
  • 1.8, Аноним, 14:45, 01/02/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Надежность выбора технологий уровня GitLab, GiHub профинансировал ZFS OnLinux и ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.12, Аноним, 15:01, 01/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    ZFS головного мозга дeтектед.
     
  • 2.15, ., 15:10, 01/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Надежность выбора технологий уровня GitLab,

    уровня линyпс.
    (тут и постгрез, с его невменяемой неработающей без ручного пинания репликацией, и снапшоты насквозь гнилого lvm, выполняющиеся полтора дня, так что очень не хочется их делать лишний раз, и сам lvm - а потом они удивляются, чавойта постгрез так тормозит, ага)
    Напомню, что гугль (когда последний раз делился этой информацией, а это было давно) как раз мигрировал свои люстры с ext2 (!) на ext4-без-журнала. Не пытайтесь проделать это дома.

    > GiHub профинансировал ZFS OnLinux и использует его на Bare Metal серверах в

    ну, возможно, если ты имеешь дохрена денег и финансируешь zfs onlinux - тебе нессыкотно этим пользоваться. Я бы там ничего кроме writeonly-данных не держал, ибо очень уж эта поделка странная, но, возможно, у гитхаба есть возможность шевелить толстым бревном в дупе разработчиков всякий раз, как там что-то ломают.
    У гитлаба, очевидно, такой возможности нет - они выбрали те инструменты, какие могли.

     
  • 1.9, vaka, 14:53, 01/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    https://docs.google.com/document/d/1GCK53YDcBWQveod9kfzW-VCxIABGiryG7_z_6jHdVi
     
  • 1.11, Аноним, 15:01, 01/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    http://ic.pics.livejournal.com/droids_life/68035718/427/427_600.jpg
     
  • 1.14, Аноним, 15:06, 01/02/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    То есть, раньше реплики БД у них не было Хипстота ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.16, burik666, 15:14, 01/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    https://www.youtube.com/watch?v=nc0hPGerSd4 Live Stream восстановления.
     
  • 1.20, aNoN, 15:17, 01/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Нормальное дело.

    Можно подумать, никто из вас "reboot" не в том окошке мультиплексора терминалов не запускал...

     
     
  • 2.21, Аноним, 15:20, 01/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Набрать ребут не в том окне - нормально Не нормально иметь единственный сервер,... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.23, Аноним, 15:20, 01/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А-ха-ха ... до боли знакомая ситуация. Сам так делал не раз.
     

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