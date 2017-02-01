01.02.2017 14:10  Инцидент с СУБД проекта GitLab

> Надежность выбора технологий уровня GitLab, уровня линyпс.

(тут и постгрез, с его невменяемой неработающей без ручного пинания репликацией, и снапшоты насквозь гнилого lvm, выполняющиеся полтора дня, так что очень не хочется их делать лишний раз, и сам lvm - а потом они удивляются, чавойта постгрез так тормозит, ага)

Напомню, что гугль (когда последний раз делился этой информацией, а это было давно) как раз мигрировал свои люстры с ext2 (!) на ext4-без-журнала. Не пытайтесь проделать это дома. > GiHub профинансировал ZFS OnLinux и использует его на Bare Metal серверах в ну, возможно, если ты имеешь дохрена денег и финансируешь zfs onlinux - тебе нессыкотно этим пользоваться. Я бы там ничего кроме writeonly-данных не держал, ибо очень уж эта поделка странная, но, возможно, у гитхаба есть возможность шевелить толстым бревном в дупе разработчиков всякий раз, как там что-то ломают.

У гитлаба, очевидно, такой возможности нет - они выбрали те инструменты, какие могли.