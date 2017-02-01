01.02.2017 14:10  Инцидент с СУБД проекта GitLab

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|1.3, Аноним, 14:27, 01/02/2017 [ответить] [смотреть все]
|+6 +/–
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Доверяйте облакам, говорили они. Держите все свои важные данные в облаках.
Они отказоустойчивые и регулярно бекапятся, говорили они.
Ну вот и посмотрим.
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|3.18, ., 15:15, 01/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
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> просто ещё не реализовали облаков для облаков.
реализовали - они ж написали, "мы регулярно бэкпались в azure".
> Вот тогда-то заживём!
Но что-то пошло не так...
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|2.13, ., 15:03, 01/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
|+2 +/–
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они не забыли:
So in other words, out of 5 backup/replication techniques deployed none are working reliably or set up in the first place. => we're now restoring a backup from 6 hours ago that worked
как обычно - если денег никому не платить, инфраструктуру держать на последнем издыхании, времени разбираться в том что до тебя кто-то настраивал ни у кого не остается, все заняты срочным возведением новых подпорочек и костыликов (отсюда и пять кривых бэкапов вместо одного работающего), то в 23:00 затраханный в рот и в зад админ ошибается окошком.
Кстати, кто виноват, совершенно точно известно, его и уволить.
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|3.17, ., 15:14, 01/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> костыликов (отсюда и пять кривых бэкапов вместо одного работающего), то в
> 23:00 затраханный в рот и в зад админ ошибается окошком.
кстати, это был хороший админ, поскольку догадался сделать _нештатный_ бэкап до начала работы, не надеясь на автоматику (или хорошо зная, что она нерабочая).
> Кстати, кто виноват, совершенно точно известно, его и уволить.
вот его и уволят, будьте уверены.
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|2.15, ., 15:10, 01/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
|–1 +/–
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> Надежность выбора технологий уровня GitLab,
уровня линyпс.
(тут и постгрез, с его невменяемой неработающей без ручного пинания репликацией, и снапшоты насквозь гнилого lvm, выполняющиеся полтора дня, так что очень не хочется их делать лишний раз, и сам lvm - а потом они удивляются, чавойта постгрез так тормозит, ага)
Напомню, что гугль (когда последний раз делился этой информацией, а это было давно) как раз мигрировал свои люстры с ext2 (!) на ext4-без-журнала. Не пытайтесь проделать это дома.
> GiHub профинансировал ZFS OnLinux и использует его на Bare Metal серверах в
ну, возможно, если ты имеешь дохрена денег и финансируешь zfs onlinux - тебе нессыкотно этим пользоваться. Я бы там ничего кроме writeonly-данных не держал, ибо очень уж эта поделка странная, но, возможно, у гитхаба есть возможность шевелить толстым бревном в дупе разработчиков всякий раз, как там что-то ломают.
У гитлаба, очевидно, такой возможности нет - они выбрали те инструменты, какие могли.
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