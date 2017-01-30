29.01.2017 23:59  Большинство VPN-приложений для Android не заслуживают доверия

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|1.1, marks, 00:07, 30/01/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–1 +/–
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> Результаты превзошли все ожидания и позволили сделать вывод, что в большинстве случаев вместо ожидаемой защиты своего трафика и усиления конфиденциальности пользователь получает не явные и серьёзные проблемы с безопасностью.
Да нет. Не превзошли. "Халява" же.
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|1.5, Ivan_83, 00:14, 30/01/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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В аднройде нынче с безопасностью как в вин98 было - одно сплошное #, и хуже всего что никаких толковых инструментов нет.
Нет даже встроенного таск манагера чтобы посмотреть что запущено.
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|1.15, freehck, 01:42, 30/01/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> В описании 67% приложений в качестве их достоинств было указано повышение защиты частных данных, при этом обещания не помешали разработчикам 75% из этих приложений задействовать сторонние библиотеки для отслеживания активности пользователя в online, а 82% случаев запросить при установке приложения права доступа к ресурсам, содержащим конфеденциальные данные, такие как параметры учётной записи или текстовые сообщения;
Конфетка. Конфетка! 0:)
"Мы защитим Ваше имущество. Для этого нам нужны ключи от Вашего дома, и знать, когда Вас там нет".
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|1.20, Crazy Alex, 03:07, 30/01/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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И что самое смешное - в абсолютном большинстве случаев эти "дырявые" приложения вполе решают нужные пользователям задачи - от помянутого выше вконтактика через рабочий вайфай или заходов на запрещенные в Россиях сайты до банальной смены IP.
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