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29.01.2017 23:59  Большинство VPN-приложений для Android не заслуживают доверия

Опубликованы итоги исследования защищённости 283 мобильных приложений с реализаций функций VPN, представленных в каталоге Google Play. Отбор приложений был осуществлён по запросу полномочий BIND_VPN_SERVICE. Результаты превзошли все ожидания и позволили сделать вывод, что в большинстве случаев вместо ожидаемой защиты своего трафика и усиления конфиденциальности пользователь получает не явные проблемы с безопасностью, сомнительные гарантии сохранения анонимности или даже явные вредоносные действия и и слив информации заинтересованным третьим лицам.

Некоторые факты:

  • В 18% изученных VPN-приложений вообще не используется шифрование и весь трафик передаётся в открытом виде. При использовании публичных или не заслуживающих доверия беспроводных сетей пользователь оказывается не защищён от MITM-атак;
  • 16% VPN-приложений применяют технику прозрачного проксирования для модификации транзитного HTTP-трафика пользователя, подставляя или удаляя заголовки или выполняя перекодирование изображений для ускорения их загрузки за счёт сокращения размера. В двух приложениях осуществлялась подстановка в трафик JavaScript-кода для показа рекламы на чужих сайтах и отслеживания поведения пользователя;
  • Одно из приложений (Hotspot-Shield) дублировало запросы к интернет-магазинам на несколько партнёрских рекламных сервисов;
  • Четыре приложения устанавливали в систему свои корневые сертификаты, применяемые для организации перехвата и дешифровки HTTPS-соединений;
  • 84% приложений пропускают IPv6-трафик в обход создаваемого туннеля, а 66% напрямую отправляют запросы к DNS, что оставляло злоумышленникам возможность мониторинга или манипуляции подобными запросами;
  • В описании 67% приложений в качестве их достоинств было указано повышение защиты частных данных, при этом обещания не помешали разработчикам 75% из этих приложений задействовать сторонние библиотеки для отслеживания активности пользователя в online, а 82% случаев запросить при установке приложения права доступа к ресурсам, содержащим конфеденциальные данные, такие как параметры учётной записи или текстовые сообщения;
  • 37% приложений насчитывают более 500 тысяч установок, а 25% имеют рейтинг как минимум 4 звезды. При этом 38% из этих приложений содержат код, который отнесён сканером безопасности Google VirusTotal к разряду вредоносного;
  • 16% приложений используют системы пользователей в качестве точек выхода трафика, перенаправляя запросы одних пользователей через системы других пользовтелей, вместо создания выходных узлов на отдельных серверах;
  • 4% приложений перехватывают и инcпектируют трафик на внутреннем интерфейсе (localhost proxy);
  • Два приложения (Secure Wireless и F-Secure Free- dome VPN) содержали недокументированные функции (не были отмечены в описании приложения) блокировки счётчиков и кода рекламных сетей, при том, что данная блокировка приводила к побочным эффектам, таким как невозможность просмотреть видеоматериалы с сайта nytimes.com.


  1. Главная ссылка к новости (https://arstechnica.com/securi...)
  2. OpenNews: Проект Tor представил прототип защищённого смартфона на платформе Android
  3. OpenNews: В рамках проекта CopperheadOS развивается защищённый вариант платформы Android
  4. OpenNews: Copperhead, Guardian и F-Droid объединили усилия в создании защищённой мобильной экосистемы
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: vpn, android
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  • 1.1, marks, 00:07, 30/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    > Результаты превзошли все ожидания и позволили сделать вывод, что в большинстве случаев вместо ожидаемой защиты своего трафика и усиления конфиденциальности пользователь получает не явные и серьёзные проблемы с безопасностью.

    Да нет. Не превзошли. "Халява" же.

     
  • 1.2, cmp, 00:07, 30/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    А у кого-то были какие-то сомнения в этих "ускорителях" и "защищальщиках" ?
     
  • 1.3, Аноним, 00:09, 30/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Экосистема Андроида - помойка с вирусами.
     
     
  • 2.11, Аноним, 00:55, 30/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Всё остальное ещё хуже.
     
  • 2.13, Отражение луны, 01:22, 30/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +/
    Иллюзия безопасности - очень опасная штука.
    На самом деле никакой безопасности нет. В любом маркете.
     
  • 1.4, Аноним, 00:10, 30/01/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Начинать надо с того, что Андроид и основная часть железа, на котором он работае... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, Ivan_83, 00:14, 30/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В аднройде нынче с безопасностью как в вин98 было - одно сплошное #, и хуже всего что никаких толковых инструментов нет.
    Нет даже встроенного таск манагера чтобы посмотреть что запущено.
     
     
  • 2.9, Аноним, 00:50, 30/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    В android с безопасности всё нормально, но было сделана стратегическая ошибка с ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.14, Аноним, 01:35, 30/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    В ведроиде забыли ограничить самое главное разрешение 8212 доступ в интернет ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.12, Отражение луны, 01:20, 30/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Андроид нынче самая безопасная мобильная ось с ежемесечными секьюрити апдейтами.
    Инженеры гугла абсолютно не обязаны выбирать за тебя правильный сервис для vpn.
     
     
  • 3.16, marks, 02:12, 30/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Расскажи это производителям, которые и не шевелятся гнаться не только за ежемесячными апдейтами. То есть всем.
     
  • 1.6, Аноним, 00:27, 30/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    А что опера впн?
     
     
  • 2.8, Аноним, 00:42, 30/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=45046
     
     
  • 3.17, marks, 02:14, 30/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=45046

    И? Зачем это здесь?

     
  • 1.7, Ahulinux, 00:39, 30/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Полноценной опенсорснохардверной безопасности на андроиде нет тчк
    как меньшее evilЪ остаются Openvpn | Orbot Orfox
     
  • 1.10, Аноним, 00:53, 30/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Капитаны, капитаны...
     
  • 1.15, freehck, 01:42, 30/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > В описании 67% приложений в качестве их достоинств было указано повышение защиты частных данных, при этом обещания не помешали разработчикам 75% из этих приложений задействовать сторонние библиотеки для отслеживания активности пользователя в online, а 82% случаев запросить при установке приложения права доступа к ресурсам, содержащим конфеденциальные данные, такие как параметры учётной записи или текстовые сообщения;

    Конфетка. Конфетка! 0:)

    "Мы защитим Ваше имущество. Для этого нам нужны ключи от Вашего дома, и знать, когда Вас там нет".

     
     
  • 2.19, Crazy Alex, 02:59, 30/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    На самом деле сильно зависит от того, от чего защищаемся. Если хочется, допустим, через рабочий вайфай вконтактик забаненный открыть - то запросто может быть и пофигу на эту слежку
     
  • 1.18, Аноним, 02:34, 30/01/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    я вот собераюсь открыть фирму по производству самых защищенных смартфонов и само... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.21, Аноним, 03:14, 30/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Спасибо, братишь. Поторопись там.
     
  • 1.20, Crazy Alex, 03:07, 30/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    И что самое смешное - в абсолютном большинстве случаев эти "дырявые" приложения вполе решают нужные пользователям задачи - от помянутого выше вконтактика через рабочий вайфай или заходов на запрещенные в Россиях сайты до банальной смены IP.
     
  • 1.22, Аноним, 03:19, 30/01/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А что делает детектируемый автоматикой гугловского сервиса вредоносный софт в гу... весь текст скрыт [показать]
     

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