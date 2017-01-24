24.01.2017 19:15  Релиз Firefox 51

Официально представлен релиз web-браузера Firefox 51, а также мобильной версии Firefox 51 для платформы Android. В ближайшие часы ожидается обновление прошлой ветки с длительным сроком поддержки 45.7. Выпуск SeaMonkey 2.48 планируется сформировать в феврале. В скором времени на стадию бета-тестирования перейдёт ветка Firefox 52 и будет отделён Firefox Developer Edition 53. В соответствии с шестинедельным циклом разработки релиз Firefox 52 намечен на 7 марта, а Firefox 53 на 18 апреля. Основные новшества: Добавлена встроенная поддержка звукового кодека FLAC (Free Lossless Audio Codec), развиваемого сообществом Xiph.Org и обеспечивающего уровень сжатия звукового потока в 50-60% без потери качества (lossless). FLAC поддерживается в контейнерах FLAC и Ogg;

Изменено оформление диалога сохранения паролей, добавлен флаг для показа пароля перед его сохранением;

В адресной строке, рядом с URL, обеспечен показ уровня масштабирования, если он отличается от заданного по умолчанию. При клике на индикатор, масштаб сбрасывается в значение по умолчанию;

Сокращена нагрузка на CPU при отображении видео и улучшено качество полноэкранного вывода на системах без поддержки ускорения средствами GPU;

Добавлена поддержка сохранения паролей для форм без событий отправки (submit);

Включение по умолчанию многопроцессного режима расширено на средства для людей с ограниченными возможностями, а также на системы Windows 10 с сенсорными экранами;

Добавлена поддержка спецификации WebGL 2, которая определяет способ формирования аппаратно ускоренного 3D-контента при помощи HTML5-конструкций "Canvas" и JavaScript-интерфейса к OpenGL API. WebGL дает возможность web-разработчикам получить прямой доступ к функциям OpenGL и обеспечить включение 3D-контента в HTML-страницы;

Включен по умолчанию API WebExtensions, предназначенный для разработки дополнений, совместимых с браузером Chrome. Дополнение могут выполняться в отдельных дочерних процессах, изолирующих их от остальных частей браузера. Добавлена возможность встраивания WebExtension в состав классических дополнений. Реализован API для доступа к буферу обмена. Различия между API Chrome и WebExtensions можно отследить на данной странице. Время прекращения поддержки XUL пока не определено, поэтому XUL пока будет сосуществовать с WebExtensions.

Реализовано JavaScript-свойство Symbol.toStringTag, а также методы TypedArray.prototype.toString() и TypedArray.prototype.toLocaleString(), определённые в спецификации ES2015;

Выражения const и let приведены к полному соответствию со спецификацией ES2015;

Началась постепенная выборочная блокировка сертификатов, заверенных с использованием алгоритма хэширования SHA-1. Для небольшого процента пользователей при обращении к сайтам, использующим сертификаты с SHA-1, будет выводиться ошибка и соединение будет помечаться незащищённым. Если не возникнет непредвиденных проблем, в дальнейшем блокировка SHA-1 будет расширена на всех пользователей браузера. Как и в случае с самоподписанными сертификатами, ошибку можно обойти через специальный диалог. Поддержка SHA-1 для вручную импортированных сертификатов пока сохранена;

Прекращено урезание интенсивности генерации событий таймеров Window.setInterval() и Window.setTimeout() для вкладок, в которых задействован Web Audio API AudioContext, даже если во вкладке в данный момент не воспроизводится звук. Подобное изменение позволит решить проблемы с работающими в фоне музыкальными web-плеерами;

Доведена до конца реализация второй версии API IndexedDB: добавлены методы IDBObjectStore.getKey() и IDBCursor.continuePrimaryKey(), обеспечена поддержка бинарных ключей;

Тег "hr" теперь может использоваться в качестве разделителя элементов в блоке "menu";

В WebRTC включена по умолчанию поддержка видеокодека VP9;

Внедрена блокировка загрузки и выполнения скриптов, отдаваемых сервером под MIME-типами image/*, video/*, audio/* или text/csv;

Прекращена поддержка нестандартных API Simple Push и Alarm, созданных для Friefox OS;

Прекращена поддержка локали для белорусского языка. Из-за отсутствия сопровождающего данная локаль не обновлялась уже почти два года, а попытки найти заинтересованных лиц, готовых возобновить поддержку данной локали, не увенчались успехом;

На платформах Linux и Android для отображения контента задействована графическая библиотека Skia. Кроме новшеств и исправления ошибок в Firefox 51 устранена серия уязвимостей, из которых несколько помечены как критические, т.е. могут привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц. В настоящее время информация с подробностями об исправленных проблемах безопасности недоступна, ожидается, что перечень уязвимостей будет опубликован в течение нескольких часов.





