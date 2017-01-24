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24.01.2017 16:48  В systemd 228 обнаружена локальная root-уязвимость

В systemd 228 выявлена опасная локальная уязвимость, которая позволяет непривилегированному пользователю выполнить свой код с правами root. Выпуск systemd 228 лежит в основе дистрибутива SUSE Linux Enterprise 12 SP2 и также применялся в Ubuntu Touch 15.04. Debian и RHEL проблеме не подвержены, но не исключено, что проблема перенесена в некоторые дистрибутивы, явно не использующие версию 228, в процессе бэкпортирвоания новых возможностей в старые пакеты с systemd.

Уязвимость вызвана тем, что при использовании таймеров systemd выполнение функции touch() приводит к созданию файлов в директории /run, /var/run и /var/lib/systemd/timers/ с правами 07777. Проблема присутствует в кодовой базе systemd только в выпуске 228 и была около года назад без лишней огласки устранена в выпуске 229. В примечании к исправлению указано, что исправленная ошибка может привести к DoS-атаке через исчерпание дискового пространства в разделе через заполнение файла /run/systemd/show-status, созданного с правами 07777. При этом явно данная проблема уязвимостью помечена не была и не выделялась в общем потоке изменений.

Спустя год на исправление обратили внимание разработчики дистрибутива SUSE, которые пришли к выводу, что указанная ошибка не ограничивается отказом в обслуживании и может легко быть использована для получения root-доступа в системе. Выставляемые для файла права 07777 подразумевают не только общий доступ на запись, но и установку на файл флага исполнения и suid-бита.

Так как файлы создаются под пользователем root для успешной атаки необходимо добиться, чтобы systemd сформировал файл с правами 07777, после чего записать в него исполняемый файл. В дальнейшем остаётся просто запустить этот файл. Адаптировав к данной особенности программу для создания setgit-файлов, созданную для демонстрации похожей уязвимости, исследователям удалось успешно провести тестовую атаку, запустив произвольный исполняемый файл под пользователем root. 


   $ ls -la /var/lib/systemd/timers/
   -rwsrwsrwt 1 root root  155 18. Jan 11:37 stamp-fstrim.timer

   $ /var/lib/systemd/timers/stamp-fstrim.timer /bin/sh -p

   # grep bin /etc/shadow
   bin:*:15288::::::


  1. Главная ссылка к новости (http://openwall.com/lists/oss-...)
  2. OpenNews: Локальная DoS-уязвимость в systemd
  3. OpenNews: Релиз systemd 228
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: systemd
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  • 1.3, Michael Shigorin, 17:04, 24/01/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –3 +/
    1 для альта неактуально 2 автор коммита ee735086f8670be1591fa9593e80dd60163a7... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.5, Аноним, 17:06, 24/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +11 +/
    > для альта неактуально

    Альт сам по себе неактуален.

     
     
  • 3.16, Shichael Migorin, 17:29, 24/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Хааа) 228! Ору!
     
  • 2.8, Lain_13, 17:11, 24/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    [комментарий на удаление]
     
  • 2.14, Аноним, 17:23, 24/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Давай-ка сам себя, того, туда.
     
  • 1.6, Аноним, 17:06, 24/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > без лишней огласки устранена

    .

     
  • 1.7, Аноним, 17:09, 24/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    О сколько нам открытий чудных готовит Поттеринга дух!?!?
     
     
  • 2.12, Аноним, 17:16, 24/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Тезка, ты сейчас мои мысли прочел!
     
  • 1.9, Аноним, 17:15, 24/01/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Поправьте если я неправ, но кажется бэкпортированием новых возможностей только... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.10, Аноним, 17:16, 24/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Скорее бы в CentOS 8 уберут это недоразумение.
     
  • 1.11, Аноним, 17:16, 24/01/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Дыра в ядре - бывает Дыра в systemd - криворукость разрабов Таков двойной стан... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.13, Аноним, 17:18, 24/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Ядро - необходимость, системда - <придумайте сами>.
     
     
  • 3.15, Парень твоей мамы, 17:24, 24/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Нет, не обходимость. Помимо того уже УГлинукса есть полезные шnуки наподобие FreeBSD
     
     
  • 4.17, Аноним, 17:29, 24/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Их полезность не доказана клиническими исследованиями, так что это не более чем ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.19, Andrey Mitrofanov, 17:41, 24/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >>Нет, не обходимость. Помимо того уже УГлинукса есть полезные шnуки наподобие FreeBSD
    > Их полезность не доказана клиническими исследованиями, так что это не более чем
    > БАДы мира *nix систем.

    Как это не!? Вацап же и АНБ США рекомендуэ. http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/110161.html#87

     
  • 4.18, Аноним, 17:31, 24/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > шnуки

    В BSD глючит клава? :)

     
     
  • 5.23, Парень твоей мамы, 17:52, 24/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> шnуки
    > В BSD глючит клава? :)

    Нет, сижу под линухой. Очепятки бывают.

     
  • 2.21, Аноним, 17:45, 24/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Разница в том, что альтернативное недырявое ядро найти нельзя, а альтернативный ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.22, Andrey Mitrofanov, 17:49, 24/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Дыра в ядре - бывает. Дыра в systemd - криворукость разрабов. Таков
    > двойной стандарт хейтеров.

    Ленарту и вам, лаверзам, с самого начала говорили, что приведёт весь этот цырк с понями именно к такому результату.  Но вы ж и теперь не верите, да-а-а?!

    Некоторые даже умудрялись предсказывать, что _именно_ релизы, разлетевшиеся "по рукам" дистрибутивов-лаверзрв *и* заботливо не попавшие в релиз(ы) RHEL будут [по странному стечению, конечно!] более подвержены казачково-диверсионному битроту. Это тоже, конечно, "не доказано" и "двойной стандард", да.

    --Праздник у VUAдминов -- на улице Ленарта пень горит. ...если не шапка.

     
  • 1.20, J.L., 17:44, 24/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Уязвимость вызвана тем, что выполнение функции touch() приводит к созданию файлов в директории /run с правами 07777

    кто разбирался - ошибка была в том что дёрнули touch(), а у того по дефолту ставятся права файлу 07777 ?

     

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