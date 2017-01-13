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13.01.2017 18:20  Уязвимость в WhatsApp, позволяющая перехватывать чужие сообщения

В популярной системе обмена сообщениями WhatsApp выявлена уязвимость, которая позволяет владельцу сервиса (Facebook) и заинтересованным спецслужбам перехватывать и читать сообщения. Проблема вызвана тем тем, что сервис WhatsApp может принудительно сгенерировать новые ключи для пользователей, которые в данным момент находятся вне сети (offline), без ведома отправителя и получателя сообщений.

Уязвимость рассматривается некоторыми исследователями безопасности как преднамеренный бэкдор - Facebook был уведомлен о проблеме ещё в апреле прошлого года, но уязвимость до сих пор остаётся не исправлена. Сокрытие проблемы и игнорирование выпуска исправления может стать серьёзным ударом по имиджу WhatsApp, учитывая то, что ранее Facebook заверял пользователей, что применяемое в WhatsApp end-to-end-шифрование исключает любые возможности перехвата сообщений, в том числе персоналом компании. Тем не менее изучение реализации протокола показало, что на деле компания Facebook имеет возможность чтения чужих сообщений, осуществив замену ключа от имени получателя.

Проблема не касается применяемого для организации связи протокола Signal и связана c применяемой в WhatsApp особенностью механизма передачи сообщений пользователям, находящимся в offline. Для end-to-end шифрования сообщений применяются уникальные ключи, которые подтверждены обоими участниками обмена сообщениями. От имени получателя, который в данный момент находится вне сети, может быть анонсирован новый публичный ключ, после чего механизм доставки на стороне отправителя автоматически перекодирует этим новым ключом все сообщения, ожидающие отправки.

Таким образом отправленные сообщения будут зашифрованы не оригинальным ключом собеседника, а подставным ключом, который сгенерирует сервис. При этом собеседник не узнает о том, что адресованные ему сообщения ушли не туда, а отправитель получит уведомление о смене ключа только если явно выставит в настройках соответствующую опцию и то, уведомление будет выведено после отправки с новым ключом. Примечательно, что оригинальная реализация протокола Signal вместо автоматической переотправки с новым ключом, блокирует доставку подобных сообщений и отправляет уведомление отправителю.

Представители сервиса WhatsApp указывают на то, что пользователи имеют возможность включить уведомления о смене ключа в настройках (Settings / Account / Security / Show Security Notifications). Так как процесс смены ключа в большинстве случаев является следствием переустановки приложения или замены смартфона, обеспечивая автоматическую переотправку с новым ключом сервис в первую очередь заботится о том, чтобы все сообщения были доставлены и не потерялись.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.theguardian.com/te...)
  2. OpenNews: Проект Tox развивает свободную альтернативу Skype
  3. OpenNews: Twitter открыл код TextSecure для безопасного обмена сообщениями на платформе Android
  4. OpenNews: Dropbox открыл код платформы группового обмена сообщениями Zulip
  5. OpenNews: Выпуск платформы для конфиденциального обмена сообщениями RetroShare 0.6.1
  6. OpenNews: Проект Tor представил прототип защищённого смартфона на платформе Android
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: signal, whatsapp, crypt, privacy
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  • 1.1, Аноним, 18:46, 13/01/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +3 +/
    цирк
     
     
  • 2.10, Аноним, 19:17, 13/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +3 +/
    блондинке-кухарке в опсасносте!!!
     
     
  • 3.20, dq0s4y71, 20:34, 13/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Да, вот как раз недавно блондинки-кухарки на нём погорели - http://www.kommersant.ru/doc/3189252
     
     
  • 4.31, Аноним, 21:54, 13/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    не, блондинки-кухарки разносят новость о том, что кто-то там, якобы, погорел
     
  • 1.2, Аноним, 18:47, 13/01/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +8 +/
    >Проблема не касается применяемого для организации связи протокола Signal

    Может хватит уже пиарить это УГ, к которому даже создание альтернативных клиентов лицензией запрещено? Какая тут безопасность может быть?

     
     
  • 2.19, Дядя, 20:27, 13/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    GPLv3 запрещает альтернативные клиенты? Аноним, ты хорошо себя чувствуешь?
     
     
  • 3.23, sage, 20:42, 13/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    Увы, Moxie яро против альтернативных клиентов, использующих их серверы (это важно, т.к. серверная часть у Signal не open-source), и прямо об этом сказал форку Signal LibreSignal:

    https://github.com/LibreSignal/LibreSignal/issues/37#issuecomment-217211165

     
     
  • 4.26, Дядя, 21:04, 13/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Я это знаю, и теоретически осуждаю :-) Но, это совершенно не равнозначно утверждению "лицензия запрещает форки". Форкай, но поднимай свою инфраструктуру.
     
  • 4.27, Дядя, 21:15, 13/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Кстати, серверная часть висит на GitHub:
    https://github.com/WhisperSystems/Signal-Server
     
  • 4.33, username, 22:05, 13/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Он там вполне четко говорит, разворачивайте свой сервер и пользуйте свой клиент, мы вам не мешаем все исходники есть. Ну и жалуется что не так просто держать содержать это все. Видимо боится проблем связанных с кривыми неофициальными клиентами.
     
  • 2.35, Parsee, 23:08, 13/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Альтернативные реализации открытого протокола запретить никто не может.
    Axolotl Ratchet используется в OMEMO - XEP XMPP работающий на стороне клиента, а на стороне сервера задействующий уже существующие расширения.
    https://conversations.im/omemo/
    Любой клиент и любой сервер, поддерживающий требуемые расширения.
     
  • 1.3, Timur I. Davletshin, 18:49, 13/01/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +6 +/
    Вот они последствия того, что клиент и сервер имеют одного разработчика. Аналогичная претензия относится к web-клиентам вроде тех же Telegram, Wire, Skype на Electron. Производитель ПО может без вашего ведома изменить алгоритм работы программы и все ваши зашифрованные разговоры будут известны большому брату. Только XMPP, PGP, S/MIME.
     
     
  • 2.8, rshadow, 19:13, 13/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    У телеграма клиент опенсорсный на гитхабе лежит.

    В XMPP протоколе есть все, но клиента к этому так никто и не осилил: 2017 год на дворе, а они только текст отправить могут.

     
     
  • 3.16, Аноним, 20:06, 13/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Pidgin? Conversation? Xabber?
     
     
  • 4.22, ram_scan, 20:39, 13/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    XMPP это такая-же мутная ботва как и SIP. Каждый понаписал и понапродвинул своих драфтов и РФЦ несовместимых между собой, мотивированный полутора юзерами и гениальными маркетолухами которые захотели очередную уберфичу. В итоге имеем дремучий РФЦ и вязанку костылей категорически несовместимую с другой вязанкой костылей, и оговорку, что гарантируется только базовый набор фич, а кто не все тот сам себе Буратино.

    Одепты нереализованых фичей исторгают из себя плач Ярославны.

     
  • 3.21, Аноним, 20:35, 13/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Опенсурс код клиента Телеграма выложили только один раз год назад, больше его ни... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.24, ram_scan, 20:43, 13/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    > Опенсурс код клиента Телеграма выложили только один раз год назад, больше его
    > никто и Павел Дуров не торопится выкладывать коммиты

    Так оно вродеж вполне обратно совместимо. Кто не одепт блидинг эдж тот сидит "на один раз год назад" и не парицца....

     
     
  • 5.34, Аноним, 22:27, 13/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Опять понабежали любители пожрать гвна под опенсорсным соусом.
     
  • 2.11, Аноним, 19:20, 13/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    irc забыл. он так должен быть номер 1, по идее
     
  • 2.12, Аноним, 19:24, 13/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    А что скажете насчет Ostel с клиентом Jitsi Правда, чат там идет нормально, а г... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.6, Аноним, 18:54, 13/01/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    > и другим заинтересованным спецслужбам

    Тонко.

     
     
  • 2.7, Аноним, 18:56, 13/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Просто свое комьюнити с опенсорцом для спецслужб.
     
  • 1.9, Аноним, 19:13, 13/01/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Эти истории будут повторяться, до тех пор, пока люди не осознают всю серьезность... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.13, dimqua, 19:43, 13/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Кто ищет, тот найдет.
     
  • 1.14, Аноним, 19:53, 13/01/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Ну так для каких то конф. переписок использовать tox, чем он плох?
     
     
  • 2.29, Аноним, 21:30, 13/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    https news ycombinator com item id 13392128 https github com TokTok c-toxcor... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.15, Аноним, 19:58, 13/01/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    и, буквально, в тот же день на ленте 06 28, 13 января 2017 Чеченские силовики ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.17, Аноним, 20:07, 13/01/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Никогда не воспринимал попсовые закрытые интернет мессенджеры иначе чем более де... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.18, Michael Shigorin, 20:15, 13/01/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    "Никогда такого не было..." (ц)
     
  • 1.32, Аноним, 22:04, 13/01/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А что скажете насчет Ostel с клиентом Jitsi Правда, чат там идет нормально, а г... весь текст скрыт [показать]
     

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