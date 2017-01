В GitHub Enterprise, варианте GitHub для предприятий, позволяющем развернуть окружение для совместной разработки внутри корпоративной сети на подконтрольном оборудовании, выявлена уязвимость, позволяющая через отправку специально оформленного запроса выполнить произвольный SQL-код на сервере. В описании уязвимости приводится заслуживающий внимания рассказ об организации работы кода GitHub Enterprise, который во многом пересекается с кодом публичного сервиса GitHub. Пакет поставляется в виде образа виртуальной машины, доступной для бесплатного ознакомительного использования в течение 45 дней. Исходные тексты скрыты и поставляются в упакованном виде, напоминающем зашифрованный набор данных. Прозрачная распаковка в момент выполнения осуществляется при помощи библиотеки ruby_concealer.so, анализ которой показал для метод упаковки сводится к сжатию кода при помощи Zlib::Inflate::inflate и применению операции XOR с предопределённым ключом. После распаковки было выяснено, что большая часть кода написана на языке Ruby с использованием фреймворков Ruby on Rails и Sinatra, но также применяются компоненты на Python, Bourne Shell, C++ и Java. По мнению исследователя безопасности, код отвечающий за работу web-сервисов основан на реальной кодовой базе github.com, gist.github.com, render.githubusercontent.com и api.github.com. Получив доступ к коду исследователь, до этого не имевший дело c языком Ruby, потратил всего четыре дня на поиск возможных уязвимостей и выявил проблему в обработчике PreReceiveHookTarget, позволяющую осуществить подстановку SQL-кода через передачу специально оформленных данных через параметр "sort", отправив запрос к общедоступному Web API. $ curl -k -H 'Accept:application/vnd.github.eye-scream-preview' \ 'https://192.168.187.145/api/v3/organizations/1/pre-receive-hooks?access_token=????????&sort=id,(select+1+from+information_schema.tables+limit+1,1)' $ curl -k -H 'Accept:application/vnd.github.eye-scream-preview' \ 'https://192.168.187.145/api/v3/organizations/1/pre-receive-hooks?access_token=????????&sort=id,if(user()="github@localhost",sleep(5),user())' GitHub был уведомлен о проблеме в конце декабря и устранил уязвимость в выпуске GitHub Enterprise 2.8.5. Выявившему уязвимость исследователю выплачено вознаграждение в размере 5 тысяч долларов США.