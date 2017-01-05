05.01.2017 22:06  Ричард Столлман сообщил о выходе Libreboot из проекта GNU

Ричард Столлман объявил о решении пойти навстречу пожеланиям основателя Libreboot и, вопреки сложившейся практике, исключить Libreboot из числа проектов GNU. Таким образом Libreboot больше не является проектом GNU, но продолжает быть свободным ПО.

Проект GNU выступает в роли арбитра, поддерживающего разработку в рамках русла движения СПО, не допускающего изменение изначально намеченного курса развития и обеспечивающего координацию управляющих процессов. В случае потери интереса или в силу иных причин мэйнтейнер может отстраниться от разработки, но сам проект не сгинет вместе с ним, представители GNU утвердят нового мэйнтенера и проект продолжит своё развитие. Многие пакеты GNU существуют уже много лет и их оригинальные разработчики уже отошли от дел, а их место заняли новые сопровождающие.

Выход из GNU скорее исключительное явление, так как GNU обеспечивает защиту свободы и независимости присоединившихся к сообществу проектов, в том числе сдерживая вольности со стороны разработчиков. Обычно в случае разногласий, проект GNU утверждает нового мэйнтейнера, а несогласным с принципами GNU разработчикам предоставляется возможность основать собственный форк. Но обычно до этого не доходит и конфликт удаётся уладить, например, недавно участникам проекта GNU nano сделана уступка, позволяющая не передавать имущественные права.

На этот раз руководство GNU отошло от привычной практики и допустило выход из состава GNU, принимая во внимание ряд способствовавших подобному решению обстоятельств. Во-первых, Libreboot до конфликта находился в составе GNU всего четыре месяца. Во-вторых, бывший мэйнтейнер, пожелавший вывести свой проект из GNU, является создателем проекта Libreboot и его ключевым разработчиком. В-третьих, не нашлось других разработчиков, пожелавших продолжить развитие Libreboot в составе GNU. В данных условиях, удержание Libreboot в составе GNU лишено смысла и только повредит свободному ПО.



