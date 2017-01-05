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05.01.2017 22:06  Ричард Столлман сообщил о выходе Libreboot из проекта GNU

Ричард Столлман объявил о решении пойти навстречу пожеланиям основателя Libreboot и, вопреки сложившейся практике, исключить Libreboot из числа проектов GNU. Таким образом Libreboot больше не является проектом GNU, но продолжает быть свободным ПО.

Проект GNU выступает в роли арбитра, поддерживающего разработку в рамках русла движения СПО, не допускающего изменение изначально намеченного курса развития и обеспечивающего координацию управляющих процессов. В случае потери интереса или в силу иных причин мэйнтейнер может отстраниться от разработки, но сам проект не сгинет вместе с ним, представители GNU утвердят нового мэйнтенера и проект продолжит своё развитие. Многие пакеты GNU существуют уже много лет и их оригинальные разработчики уже отошли от дел, а их место заняли новые сопровождающие.

Выход из GNU скорее исключительное явление, так как GNU обеспечивает защиту свободы и независимости присоединившихся к сообществу проектов, в том числе сдерживая вольности со стороны разработчиков. Обычно в случае разногласий, проект GNU утверждает нового мэйнтейнера, а несогласным с принципами GNU разработчикам предоставляется возможность основать собственный форк. Но обычно до этого не доходит и конфликт удаётся уладить, например, недавно участникам проекта GNU nano сделана уступка, позволяющая не передавать имущественные права.

На этот раз руководство GNU отошло от привычной практики и допустило выход из состава GNU, принимая во внимание ряд способствовавших подобному решению обстоятельств. Во-первых, Libreboot до конфликта находился в составе GNU всего четыре месяца. Во-вторых, бывший мэйнтейнер, пожелавший вывести свой проект из GNU, является создателем проекта Libreboot и его ключевым разработчиком. В-третьих, не нашлось других разработчиков, пожелавших продолжить развитие Libreboot в составе GNU. В данных условиях, удержание Libreboot в составе GNU лишено смысла и только повредит свободному ПО.

  1. Главная ссылка к новости (http://lists.gnu.org/archive/h...)
  2. OpenNews: Проект GNU не даст Libreboot уйти в свободное плавание
  3. OpenNews: Libreboot намерен выйти из состава GNU
  4. OpenNews: Лидеры проектов GnuTLS, grep и sed выходят из проекта GNU в знак несогласия с политикой Фонда СПО
  5. OpenNews: Автор GnuPG прекращает передачу имущественных прав Фонду СПО
  6. OpenNews: Раскол проекта Nano при попытке его вывода из состава GNU
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: libreboot, gnu
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  • 1.1, Ящ, 23:18, 05/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    И слава боженьке. Меньше раздора внутри сообщества будет.
     
     
  • 2.3, Илитный трап, 00:21, 06/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Но зачем было идти навстречу этому клоуну? Разве он не передал права на своё творение Столлману сотоварищи? Или употребление лоли-колёс так плохо отразилось на его памяти?
     
  • 1.2, Аноним, 23:35, 05/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +7 +/
    Да что же этот ключевой разработчик разработал такого? Написал скрипт, что выкинул блобы с coreboot?
     
     
  • 2.5, Megabit, 00:29, 06/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Нет... Он просто даёт возможность производителям железа использовать этот код в своих железках не взирая на возможный "великий гнев старика Столлмана" - что в конечном итоге, этот процесс принесет всем только положительный выхлоп: производитель --> счастливый потребитель...
     
  • 2.6, Аноним, 00:34, 06/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    От своего имени коммитил присылаемые патчи.
     
     
  • 3.7, Megabit, 00:41, 06/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Если бы нас окружали бы сплошные "Дениски Поповы" - то наверное и опенета не было б... )))
     
  • 1.8, deadfood, 00:51, 06/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Штольман взял --- Штольман дал
     
  • 1.9, Аноним, 00:59, 06/01/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Лучше б разработкой занимались, что coreboot что libreboot прошиваются на двух с... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.10, Megabit, 01:07, 06/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну так этого (я так понимаю) и добивается этот разраб - просто он хочет иметь с этого "выхлоп кэша" на жизнь его "бедную" с отчислениями от производителей... ))) Вспоминается очень хороший кадр из фильма "Пираты силиконовой долины" реплика Била Гейтца по поводу "Альтаир": ...твоя железяка без нашего кода - НИЧТО!... Просто железка, которая мигает лампочками... )))
     

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